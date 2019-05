Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bbbf752-04a0-4116-8e96-a1a0ec857d71","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A cirkadián ritmus, vagyis a szervezet biológiai órájának zavara a daganat gyorsabb növekedését okozhatja egy új tanulmány szerint.","shortLead":"A cirkadián ritmus, vagyis a szervezet biológiai órájának zavara a daganat gyorsabb növekedését okozhatja egy új...","id":"20190506_alvas_ebrenlet_cirkadian_ritmus_zavara_rakos_megbetegedes_daganat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bbbf752-04a0-4116-8e96-a1a0ec857d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e3c7c4-c54e-4d54-b2aa-9362134391d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_alvas_ebrenlet_cirkadian_ritmus_zavara_rakos_megbetegedes_daganat","timestamp":"2019. május. 06. 00:03","title":"Rájöttek, mitől indulnak gyors növekedésnek a daganatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909af1c1-3d07-4f0c-bec8-e59591482db9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy kőkemény sportautót, amit kifejezetten versenypályás használatra találtak ki, de végül mégis csak megoldható a közúti vezetése. ","shortLead":"Mutatunk egy kőkemény sportautót, amit kifejezetten versenypályás használatra találtak ki, de végül mégis csak...","id":"20190504_nem_is_lehetne_rendszama_megis_utcara_vihetjuk_ezt_az_elado_sportkocsit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=909af1c1-3d07-4f0c-bec8-e59591482db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5af8f16-e178-4b6d-9d05-d7feb7d1c15e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_nem_is_lehetne_rendszama_megis_utcara_vihetjuk_ezt_az_elado_sportkocsit","timestamp":"2019. május. 04. 06:41","title":"Nem is lehetne rendszáma, mégis utcára vihetjük ezt az eladó hibrid sportkocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24490a71-be59-4c6e-b1bd-dfe7678a6e56","c_author":"Morvay Péter","category":"vilag","description":"A nyugati szövetségesek árulása, majd a náci megszállás törést okozott a csehekben, de mára, főleg a gazdaságnak köszönhetően, jó a viszonyuk a németekkel. A szlovákok jelentős része pedig semmilyen közösséget nem vállal a Tiso-féle fasiszta bábállammal.","shortLead":"A nyugati szövetségesek árulása, majd a náci megszállás törést okozott a csehekben, de mára, főleg a gazdaságnak...","id":"201918__a_muncheni_egyezmeny__lerohanas__baballam__kettos_jatszma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24490a71-be59-4c6e-b1bd-dfe7678a6e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4033e4e-5c90-4713-b3a6-cfd864a63bb2","keywords":null,"link":"/vilag/201918__a_muncheni_egyezmeny__lerohanas__baballam__kettos_jatszma","timestamp":"2019. május. 05. 13:00","title":"A cseh történelem legsötétebb és a szlovák legszégyenteljesebb korszaka kezdődött 80 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0a5b85-7e91-4da1-80ca-25e6e6b9022b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyereséggel zárta az első negyedévet a Berkshire Hathaway amerikai holdingtársaság, amely a világon az egyik legnagyobb, tőzsdén jegyzett cég. Egy éve veszteségről jelentett. ","shortLead":"Nyereséggel zárta az első negyedévet a Berkshire Hathaway amerikai holdingtársaság, amely a világon az egyik...","id":"20190505_A_Berkshire_Hathaway_217_milliard_dollaros_nyereseggel_zarta_a_negyedevet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df0a5b85-7e91-4da1-80ca-25e6e6b9022b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67480cf3-2219-4db4-9a33-a1ae7f55dcfe","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_A_Berkshire_Hathaway_217_milliard_dollaros_nyereseggel_zarta_a_negyedevet","timestamp":"2019. május. 05. 12:18","title":"A Berkshire Hathaway 21,7 milliárd dolláros nyereséggel zárta a negyedévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ketten biztosan kikerülnek a forgatókönyvből.","shortLead":"Ketten biztosan kikerülnek a forgatókönyvből.","id":"20190504_Meg_tobb_fontos_szereplo_tavozik_a_Baratok_koztbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b914bb4-f0da-4d7a-ab22-0f8736f19b6b","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Meg_tobb_fontos_szereplo_tavozik_a_Baratok_koztbol","timestamp":"2019. május. 04. 08:05","title":"Még több fontos szereplő távozik a Barátok köztből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között, mert a két állomás között vasárnap délelőtt leszakadt a felsővezeték - közölte a Mávinfom.","shortLead":"Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között, mert a két állomás között vasárnap délelőtt leszakadt...","id":"20190505_Nem_jarnak_a_vonatok_Soroksar_es_Dunaharaszti_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463f1caf-bfd4-44e1-86ed-dc5e5e8d2b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Nem_jarnak_a_vonatok_Soroksar_es_Dunaharaszti_kozott","timestamp":"2019. május. 05. 11:10","title":"Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz éve most volt a legkevesebb a közvetlen külföldi beruházások (FDI) mennyisége a világon - áll az OECD jelentésében, amely szerint a tavaly Magyarországra érkezett FDI csaknem megduplázódott.","shortLead":"Húsz éve most volt a legkevesebb a közvetlen külföldi beruházások (FDI) mennyisége a világon - áll az OECD...","id":"20190505_OECD_tavaly_27_szazalekkal_csokkent_az_FDI_globalisan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9662a80-bfe5-4ccd-8403-45d45593e818","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_OECD_tavaly_27_szazalekkal_csokkent_az_FDI_globalisan","timestamp":"2019. május. 05. 10:23","title":"OECD: tavaly negyedével estek vissza a külföldi beruházások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Letartóztatták a nemrég lemondott algériai elnök, Abdelaziz Buteflika öccsét és a hírszerzés két korábbi vezetőjét.","shortLead":"Letartóztatták a nemrég lemondott algériai elnök, Abdelaziz Buteflika öccsét és a hírszerzés két korábbi vezetőjét.","id":"20190505_Elkezdodott_a_bunbakkereses_Algeriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abf17af-1e14-46b6-a493-ca6529731130","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Elkezdodott_a_bunbakkereses_Algeriaban","timestamp":"2019. május. 05. 10:47","title":"Elkezdődött a bűnbakkeresés Algériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]