Felkerestük a Német Túraautó Bajnokság 2019-es szezonjának nyitóhétvégéjét. Vázoljuk, hogy milyen mostantól a V8-as motorokkal szakító és 1987 után újból felturbózott sorozat - szinte csak a Hankook gumi maradt változatlan. Az utolsó magyar király dédunokájával startolt el a DTM - fotógaléria az immár 640 lóerős sorozatról

A Balaton felé haladóknak kell torlódásra számítaniuk.
Dugó az M7-esen egy kamionbaleset miatt

Az úttörő mérnöki munkának köszönhetően egészen hihetetlen gépötletek is valóra váltak, legyen szó különleges szállítóhajókról, szuperteherautókról, vagy a világ leggyorsabb vonatáról. A Spektrum legújabb sorozata a legkülönlegesebb mérnöki találmányokat mutatja be.
Mégis hogy pakolnak arrébb egy olajfúró tornyot?

Komoly izgalmakat élhetett át a kamionos, akinek nem fogott a fék a járművében. ","shortLead":"Komoly izgalmakat élhetett át a kamionos, akinek nem fogott a fék a járművében. Működött a menekülő rámpa, füstölő kerekekkel száguldott fel rajta a kamion

Brunei meghátrált a nemzetközi tiltakozás előtt: az ázsiai ország szultánja bejelentette, meghosszabbítják a halálbüntetések moratóriumát, ez pedig azt jelenti, hogy nem kövezik halálra a homoszexuális aktuson kapott embereket.
Mégsem kövezik halálra a homoszexuálisokat Bruneiben

Száz éve, 1919. május 7-én született Evita, azaz Eva Perón, Juan Perón argentin elnök felesége, a világ egyik legismertebb asszonya, aki a szegénységből küzdötte fel magát a hatalom csúcsára.
Színésznőnek indult, first lady lett belőle – száz éve született Evita Perón

Őrizetbe vett a rendőrség négy embert a szombati FTC-Újpest labdarúgó-mérkőzés előtt előállított 38 szurkoló közül, és indítványozta letartóztatásukat - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság vasárnap a honlapján.
Négy embert őrizetbe vettek az FTC-Újpest focimeccs előtti verekedés miatt

Ötven különleges old-timer sorakozik fel a Tagore sétányon és a Vitorlás téren.
Autóbolondoké most Balatonfüred - Fotók