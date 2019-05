Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7500161f-1963-47a9-b5e2-eb6596a99812","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva nem zárja ki, hogy kilép az Európa Tanácsból (ET), és felmondja az Emberi Jogok Európai Egyezményét abban az esetben, ha nem születik kompromisszum Oroszország tagságáról az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében (PACE) - közölte Ivan Szoltanovszkij, Oroszország állandó ET-képviselője a RIA Novosztyi hírügynökség által vasárnap közreadott nyilatkozatában.","shortLead":"Moszkva nem zárja ki, hogy kilép az Európa Tanácsból (ET), és felmondja az Emberi Jogok Európai Egyezményét abban...","id":"20190505_Moszkva_felmondhatja_az_Emberi_Jogok_Eurropai_Egyezmenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7500161f-1963-47a9-b5e2-eb6596a99812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0904c9-2d86-4f5c-af51-e1f3a481489b","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Moszkva_felmondhatja_az_Emberi_Jogok_Eurropai_Egyezmenyet","timestamp":"2019. május. 05. 14:54","title":"Moszkva felmondhatja az Emberi Jogok Európai Egyezményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f246ef49-1091-4239-9964-39539bb14b93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael ismét alkalmazni kezdte a célzott kivégzéseket, egy légicsapással vasárnap megölte autójában az iráni pénzek Gázába juttatásának felelősét - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Izrael ismét alkalmazni kezdte a célzott kivégzéseket, egy légicsapással vasárnap megölte autójában az iráni pénzek...","id":"20190505_Izrael_ujra_kezdte_a_celzott_kivegzeseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f246ef49-1091-4239-9964-39539bb14b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b9f334-956d-4e31-b329-b1a9d620c775","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Izrael_ujra_kezdte_a_celzott_kivegzeseket","timestamp":"2019. május. 05. 16:53","title":"Izrael újra kezdte a célzott kivégzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529d5922-c961-4995-8a14-65556ec68381","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy izraeli férfi életét vesztette vasárnapra virradóra, miután a Gázai övezetből rakétát lőttek ki Askelón városára - jelentette be a helyi rendőrség.","shortLead":"Egy izraeli férfi életét vesztette vasárnapra virradóra, miután a Gázai övezetből rakétát lőttek ki Askelón városára...","id":"20190505_Gazai_ovezetbol_kilott_raketa_vegzett_egy_izraeli_ferfivel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=529d5922-c961-4995-8a14-65556ec68381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ed3538-c492-4881-93f6-bdad820652be","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Gazai_ovezetbol_kilott_raketa_vegzett_egy_izraeli_ferfivel","timestamp":"2019. május. 05. 08:00","title":"Gázai övezetből kilőtt rakéta végzett egy izraeli férfivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87d2cd2-9cf2-4ac4-9ad3-edebd793a51b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább kisgyerekeket nem vezényeltek ki a határba.","shortLead":"Legalább kisgyerekeket nem vezényeltek ki a határba.","id":"20190504_A_Fidesz_mindent_at_tud_adni_itt_a_bizonyitek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b87d2cd2-9cf2-4ac4-9ad3-edebd793a51b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a589897c-4036-4dff-a593-1d664f59d355","keywords":null,"link":"/itthon/20190504_A_Fidesz_mindent_at_tud_adni_itt_a_bizonyitek","timestamp":"2019. május. 04. 16:47","title":"A Fidesz mindent át tud adni, itt a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha ön perfekt beszél ukránul, oroszul és angolul, képes 24 órát is dolgozni, ha kell, van közéleti vagy újságírói tapasztalata, és persze önbizalma, akkor jelentkezhet az új ukrán elnök szóvivőjének.\r

