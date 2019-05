Életfogytiglant kapott a férfi, aki megölt egy magyar prostituáltat Bécsben

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96346494-2518-437f-8c35-ceb53c7a123e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint 2018-ban 11 százalékkal csökkentek az internetszolgáltatások, miután az internet áfáját 5 százalékra csökkentették.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint 2018-ban 11 százalékkal csökkentek az internetszolgáltatások...","id":"20190507_internet_ara_mennyibe_kerul_az_internet_elofizetes_nmhh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96346494-2518-437f-8c35-ceb53c7a123e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cee0ef9-20b5-4db4-ac38-bbbca08e8f8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_internet_ara_mennyibe_kerul_az_internet_elofizetes_nmhh","timestamp":"2019. május. 07. 15:33","title":"Olcsóbb lett Magyarországon internetezni, 11 százalékkal csökkentek az árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d303bbd-1761-4805-9cc4-a6d7e2873334","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét egy lista, amelyen nem mindegy, ki szerepel.","shortLead":"Ismét egy lista, amelyen nem mindegy, ki szerepel.","id":"20190507_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_tett_egy_gesztust_Diana_fele_amit_Vilmosek_valahogy_elfelejtettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d303bbd-1761-4805-9cc4-a6d7e2873334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bb5b24-0592-42cd-a80e-dc0a163667f3","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_tett_egy_gesztust_Diana_fele_amit_Vilmosek_valahogy_elfelejtettek","timestamp":"2019. május. 07. 10:35","title":"Meghan Markle és Harry herceg tett egy gesztust Diana felé, amit Vilmosék valahogy elfelejtettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három független, meg nem választott képviselőjelölt sehogy sem tudott elszámolni a kampánypénzzel, vádat emelt ellenük az ügyészség.","shortLead":"A három független, meg nem választott képviselőjelölt sehogy sem tudott elszámolni a kampánypénzzel, vádat emelt...","id":"20190508_Eltuntette_a_kampanypenzt_harom_debreceni_kepviselojelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce799c9-debf-4da2-b6cc-0612976af201","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Eltuntette_a_kampanypenzt_harom_debreceni_kepviselojelolt","timestamp":"2019. május. 08. 17:01","title":"Eltüntette a kampánypénzt a három debreceni képviselőjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6463611-3910-4a04-9f2e-b0ea76e81b60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sopron hűsége, Boldogasszony csipkéje, Eredendő bűn - ha tetszik gondolni, ha nem, ezek tortanevek. S lehet izgulni augusztusig, köztük lesz-e a befutó, az ország tortája. A nagy verseny döntőjébe öt-öt süti került be. ","shortLead":"Sopron hűsége, Boldogasszony csipkéje, Eredendő bűn - ha tetszik gondolni, ha nem, ezek tortanevek. S lehet izgulni...","id":"20190508_Melyik_lesz_Magyarorszag_tortaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6463611-3910-4a04-9f2e-b0ea76e81b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b3db25-8bd3-405f-bc6e-227b3ffc9faf","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Melyik_lesz_Magyarorszag_tortaja","timestamp":"2019. május. 08. 20:22","title":"Melyik lesz Magyarország tortája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbfdf4b-ab8f-4d8c-b678-59fe0f40677d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ellentmond egymásnak a közúti közlekedésről szóló törvény és a közterület-felügyeletről szóló törvény, ha valaki a megengedett időn túl várakozik, vagy egyáltalán nem vett parkolójegyet, illetve ha jegy nélkül még időn túl is parkol. ","shortLead":"Ellentmond egymásnak a közúti közlekedésről szóló törvény és a közterület-felügyeletről szóló törvény, ha valaki...","id":"20190507_kerekbilincs_ombudsman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbbfdf4b-ab8f-4d8c-b678-59fe0f40677d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d68db9b-2eb1-41fe-9415-7eed86a6cc28","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_kerekbilincs_ombudsman","timestamp":"2019. május. 07. 17:20","title":"Az egyik törvény szerint lehet, egy másik szerint nem lehet felrakni kerékbilincset ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is érzékelik, de másokkal ellentétben az Apple tesz is ellene.","shortLead":"Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is...","id":"20190508_tim_cook_apple_iphone_telefonfuggoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b3c441-b7ce-4169-b54a-e5f4d679c237","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_tim_cook_apple_iphone_telefonfuggoseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:03","title":"Az Apple-nek több ötlete is van arra, hogy ne nyomogassák annyit az iPhone-t az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280a2c3b-ed2d-4480-a063-0610850ada89","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korábban az Emberi Jogok Bírósága ezt részben megakadályozta, de kiderült, hogy a Frontex légi kitoloncolási műveletében, több európai országgal közösen végül 22 társával együtt az afgánokat is kiutasították az unióból.","shortLead":"Korábban az Emberi Jogok Bírósága ezt részben megakadályozta, de kiderült, hogy a Frontex légi kitoloncolási...","id":"20190508_Tizenhet_afgan_allampolgart_toloncoltak_ki_Magyarorszagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=280a2c3b-ed2d-4480-a063-0610850ada89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea784f7-9c8b-407f-8cc5-724ab94ee977","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Tizenhet_afgan_allampolgart_toloncoltak_ki_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. május. 08. 16:18","title":"Csak kitoloncolták Magyarországról a tizenhét afgán állampolgárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4223888e-eb08-4fbb-8149-84fbb422729a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ralilegendák figyeljenek. ","shortLead":"Ralilegendák figyeljenek. ","id":"20190508_soror_valto_fulop_szigetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4223888e-eb08-4fbb-8149-84fbb422729a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e8880b-2e7b-4f1a-bdfc-e4372762c714","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_soror_valto_fulop_szigetek","timestamp":"2019. május. 08. 14:43","title":"Ilyet még nem láttunk: lábbal vált sebességet ez a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]