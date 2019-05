Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajnos kevés az észérv az EU kihívásairól, mondta el a külügyminiszter az NKE konferenciáján – egy olyan kormány minisztereként, amely minden vele nem egyetértő pártot bevándorláspártiként bélyegez meg, és minden kérdést a bevándorlásra vezet vissza.","shortLead":"Sajnos kevés az észérv az EU kihívásairól, mondta el a külügyminiszter az NKE konferenciáján – egy olyan kormány...","id":"20190509_Szijjarto_a_versenyt_felti_Europaban_es_racionalis_vitat_szeretne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784035b8-0063-4275-ba51-e4db8b4be9b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Szijjarto_a_versenyt_felti_Europaban_es_racionalis_vitat_szeretne","timestamp":"2019. május. 09. 11:41","title":"Szijjártó a versenyt félti Európában, és racionális vitát szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a9a6b4-4b7d-40ff-a90b-cdbf167c9948","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Avatarhoz pedig négy új epizódot készítenek. ","shortLead":"Az Avatarhoz pedig négy új epizódot készítenek. ","id":"20190508_Meg_harom_Star_Warsfilmet_keszit_a_Disney","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01a9a6b4-4b7d-40ff-a90b-cdbf167c9948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ae2faa-11aa-4333-822e-5741394ecd5d","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Meg_harom_Star_Warsfilmet_keszit_a_Disney","timestamp":"2019. május. 08. 10:32","title":"Még három Star Wars-filmet készít a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00dfc7c-03bf-464d-81a1-3c5d3805250c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A görögdinnyével és a fehér paprikával is gyakran csalnak a kereskedők.","shortLead":"A görögdinnyével és a fehér paprikával is gyakran csalnak a kereskedők.","id":"20190508_kereskedo_termelo_nagybani_piac_magyar_import_foldieper","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a00dfc7c-03bf-464d-81a1-3c5d3805250c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448d3eb7-66cf-414b-9c86-a51823989285","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_kereskedo_termelo_nagybani_piac_magyar_import_foldieper","timestamp":"2019. május. 08. 07:31","title":"Nem csak az eperrel vágják át a piacozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca","c_author":"Bauer Tamás ","category":"itthon","description":"Pörög az EP-választási kampány, tele a hirdetőoszlopok a Brüsszelnek címzett, a bevándorlás megállítására felhívó üzenettel. A Fidesz kampányának egyik vezérmotívuma ez, vagyis az alig burkolt rasszizmus, a másik pedig a \"nemzetek Európája\", vagyis annak a föderatív Európai Uniónak az elutasítása, amelyben az állami funkciók növekvő részét adják át a tagállamok az Unió közös intézményeinek.","shortLead":"Pörög az EP-választási kampány, tele a hirdetőoszlopok a Brüsszelnek címzett, a bevándorlás megállítására felhívó...","id":"20190508_Bauer_Zsakok_es_foltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03924ba3-8461-429a-a42d-db7af65473ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Bauer_Zsakok_es_foltok","timestamp":"2019. május. 08. 11:55","title":"Bauer: Zsákok és foltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen veszik kézbe az okostelefonjukat, ha a nyaralásukat szeretnék intézni. A mobilról indított, turisztikai célú keresések egyre gyakoribbak, ma már minden második magyar turista a készülékéről tájékozódik.","shortLead":"Egyre többen veszik kézbe az okostelefonjukat, ha a nyaralásukat szeretnék intézni. A mobilról indított, turisztikai...","id":"20190508_turizmus_turisztika_nyaralas_pihenes_google_kereses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d063378-1910-442f-8db4-aa690a3aed63","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_turizmus_turisztika_nyaralas_pihenes_google_kereses","timestamp":"2019. május. 08. 13:33","title":"Nyaralást tervez? Akkor jó eséllyel a közelben van a mobilja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c3159-6059-4b0e-be20-1ddf4e919387","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt héten egy, most szerdán még három, a legutóbbi 4 milliárd forintos.","shortLead":"Múlt héten egy, most szerdán még három, a legutóbbi 4 milliárd forintos.","id":"20190508_Ujabb_nap_ujabb_tobb_milliardos_tendert_nyert_Meszaros_Lorinc_4iGje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c3159-6059-4b0e-be20-1ddf4e919387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7634d11f-5c74-4d9a-9954-a43b81a6b63d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Ujabb_nap_ujabb_tobb_milliardos_tendert_nyert_Meszaros_Lorinc_4iGje","timestamp":"2019. május. 08. 19:54","title":"Szerdán már a harmadik tendert nyeri Mészáros Lőrinc 4iG-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199b8230-b251-498f-9044-7043e0e5fd3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy agyaggalamb-lövészet miatt. Csütörtöktől pedig jön a következő lövöldözős rendezvény, Semjén Zsolt, Nagy István és Pintér Sándor fővédnökségével.","shortLead":"Egy agyaggalamb-lövészet miatt. Csütörtöktől pedig jön a következő lövöldözős rendezvény, Semjén Zsolt, Nagy István és...","id":"20190508_Olomsoret_es_rakkelto_anyag_kerulhetett_a_vedett_HoltTiszaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=199b8230-b251-498f-9044-7043e0e5fd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ce7fd3-c035-40fd-bd1e-20ba0f9680dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Olomsoret_es_rakkelto_anyag_kerulhetett_a_vedett_HoltTiszaba","timestamp":"2019. május. 08. 14:58","title":"Ólomsörét és rákkeltő anyag kerülhetett a védett Holt-Tiszába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekkel korábban maga Chris Hughes is sokat tett, hogy a Facebook ne csak egyetemi projekt legyen. Mostanra azonban gyökeresen megváltozott a véleménye. ","shortLead":"Évekkel korábban maga Chris Hughes is sokat tett, hogy a Facebook ne csak egyetemi projekt legyen. Mostanra azonban...","id":"20190509_chris_hughes_facebook_feladarabolasa_kozossegi_media_mark_zuckerberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503d0e99-296a-4693-a668-3f92fa982f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_chris_hughes_facebook_feladarabolasa_kozossegi_media_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. május. 09. 17:33","title":"Túl nagy hatalom összpontosul Zuckerberg kezében, lépnünk kell – üzente a Facebook társalapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]