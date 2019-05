Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három független, meg nem választott képviselőjelölt sehogy sem tudott elszámolni a kampánypénzzel, vádat emelt ellenük az ügyészség.","shortLead":"A három független, meg nem választott képviselőjelölt sehogy sem tudott elszámolni a kampánypénzzel, vádat emelt...","id":"20190508_Eltuntette_a_kampanypenzt_harom_debreceni_kepviselojelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce799c9-debf-4da2-b6cc-0612976af201","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Eltuntette_a_kampanypenzt_harom_debreceni_kepviselojelolt","timestamp":"2019. május. 08. 17:01","title":"Eltüntette a kampánypénzt a három debreceni képviselőjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendhagyó mód ünneplik a hamarosan 10. évébe lépő Minecraftot, amelynek legelső verziója mostantól akár Chrome böngészőkből is indítható. ","shortLead":"Rendhagyó mód ünneplik a hamarosan 10. évébe lépő Minecraftot, amelynek legelső verziója mostantól akár Chrome...","id":"20190508_minecraft_ingyenes_bongeszo_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf54bc3-aa61-4698-bd62-dbc0fb6c67e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_minecraft_ingyenes_bongeszo_jatek","timestamp":"2019. május. 08. 19:33","title":"Böngészőből is játszható végre a Minecraft, mutatjuk, hova kattintson hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A két olasz kormánypárt most egy menekülteket mentő hajó kikötésén veszett össze.","shortLead":"A két olasz kormánypárt most egy menekülteket mentő hajó kikötésén veszett össze.","id":"20190509_Salvini_nem_enged_kikotni_egy_olasz_hadihajot_mert_az_menekulteket_mentett_ki_a_tengerbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c534c0-48bb-47af-a49d-831999fc5498","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_Salvini_nem_enged_kikotni_egy_olasz_hadihajot_mert_az_menekulteket_mentett_ki_a_tengerbol","timestamp":"2019. május. 09. 18:55","title":"Salvini nem enged kikötni egy olasz hadihajót, mert az menekülteket mentett ki a tengerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fff9db4-2caf-41d7-b41b-e0d085d9a653","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fel nem használt keret ugyan nem veszik el a Szép-kártyákról, de a bank a lejárat után 3 százalékot levonhat a két évvel korábbi év egyenlegéből.","shortLead":"A fel nem használt keret ugyan nem veszik el a Szép-kártyákról, de a bank a lejárat után 3 százalékot levonhat a két...","id":"20190508_Szepkartya_cafeteria_majus_31","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fff9db4-2caf-41d7-b41b-e0d085d9a653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480f4b06-c3eb-41c2-a9f3-afb72ab6084d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Szepkartya_cafeteria_majus_31","timestamp":"2019. május. 08. 17:14","title":"Szép-kártya: változik a szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskola és a szakember is állítja, hogy nem ők bántották a méheket.","shortLead":"Az iskola és a szakember is állítja, hogy nem ők bántották a méheket.","id":"20190509_Elve_kidobtak_a_kukaba_egy_teljes_mehrajt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c52c4d-3900-4647-b1b8-9cb3a255943f","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Elve_kidobtak_a_kukaba_egy_teljes_mehrajt","timestamp":"2019. május. 09. 20:31","title":"Élve kidobtak a kukába egy teljes méhrajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37684f73-22fe-40e1-82d0-abd5570e6cc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A New York-i Autószalonon debütált, erősen limitált szériás 911 Speedsternek alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A New York-i Autószalonon debütált, erősen limitált szériás 911 Speedsternek alaposan megkérik az árát.","id":"20190509_bearaztak_85_millio_forinttol_indul_a_legujabb_911es_porsche","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37684f73-22fe-40e1-82d0-abd5570e6cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b86c79-4830-4530-870a-7405a91a3b3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_bearaztak_85_millio_forinttol_indul_a_legujabb_911es_porsche","timestamp":"2019. május. 09. 13:21","title":"Beárazták: 85 millió forinttól indul a legújabb 911-es Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c3159-6059-4b0e-be20-1ddf4e919387","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt héten egy, most szerdán még három, a legutóbbi 4 milliárd forintos.","shortLead":"Múlt héten egy, most szerdán még három, a legutóbbi 4 milliárd forintos.","id":"20190508_Ujabb_nap_ujabb_tobb_milliardos_tendert_nyert_Meszaros_Lorinc_4iGje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c3159-6059-4b0e-be20-1ddf4e919387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7634d11f-5c74-4d9a-9954-a43b81a6b63d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Ujabb_nap_ujabb_tobb_milliardos_tendert_nyert_Meszaros_Lorinc_4iGje","timestamp":"2019. május. 08. 19:54","title":"Szerdán már a harmadik tendert nyeri Mészáros Lőrinc 4iG-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A CEU-n tartott előadást korunk sztártörténésze, Yuval Noah Harari. Előadásában egyszer sem ejtette ki Orbán Viktor nevét, bár a hallgatósága sokszor gondolhatta, róla beszél. Lehet pokol, lehet mennyország, és a kettő között bármi - jósolta 2050-re.","shortLead":"A CEU-n tartott előadást korunk sztártörténésze, Yuval Noah Harari. Előadásában egyszer sem ejtette ki Orbán Viktor...","id":"20190508_Harari_Aki_szereti_a_foci_VBt_az_globalista_nem_nacionalista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fa837c-50cb-45ad-8f5e-ed7956cc4c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Harari_Aki_szereti_a_foci_VBt_az_globalista_nem_nacionalista","timestamp":"2019. május. 08. 20:09","title":"Harari: Erős nemzeti érzelmek idején diktatúra és polgárháború jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]