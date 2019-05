Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e728f294-7bb3-4d4b-891e-f21939e86ca8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valakinek esetleg nem jön be a limuzinforma, annak más járművet is kínál az orosz prémiummárka, az Aurus. ","shortLead":"Ha valakinek esetleg nem jön be a limuzinforma, annak más járművet is kínál az orosz prémiummárka, az Aurus. ","id":"20190510_a_nap_fotoi_a_miniszter_mar_kiprobalta_az_uj_orosz_luxusterepjarot_a_komendantot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e728f294-7bb3-4d4b-891e-f21939e86ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addfcc62-ffd1-49e7-b3ab-007492b1557f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_a_nap_fotoi_a_miniszter_mar_kiprobalta_az_uj_orosz_luxusterepjarot_a_komendantot","timestamp":"2019. május. 10. 11:21","title":"A nap fotói: a miniszter már kipróbálta az új orosz luxusterepjárót, a Komendantot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozillát sok kritika érte, amiért lassan jött csak a megoldás arra a problémára, hogy a böngészőben gyakorlatilag az összes bővítmény működésképtelenné vált. A Firefox technológiai igazgatója most elmondta, mi hogyan történt a javításkor.","shortLead":"A Mozillát sok kritika érte, amiért lassan jött csak a megoldás arra a problémára, hogy a böngészőben gyakorlatilag...","id":"20190510_mozilla_firefox_kiegeszito_bovitmeny_eric_rescorla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cf4715-873c-469b-a928-e32bfcc8cf06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_mozilla_firefox_kiegeszito_bovitmeny_eric_rescorla","timestamp":"2019. május. 10. 19:03","title":"Itt a hivatalos magyarázat: így javította ki a Mozilla a \"tönkretett\" bővítményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732af338-a87e-4b51-88ca-fbbd21b04a88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„De hol vannak a lovak?” – kérdezte a miniszterelnök. Szelfizett is.","shortLead":"„De hol vannak a lovak?” – kérdezte a miniszterelnök. Szelfizett is.","id":"20190511_Orban_Viktor_meglatogatta_Bojte_Csabat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=732af338-a87e-4b51-88ca-fbbd21b04a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9078fef3-7d59-49c2-b912-2cac4fa66e5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Orban_Viktor_meglatogatta_Bojte_Csabat","timestamp":"2019. május. 11. 14:35","title":"Orbán Viktor meglátogatta Böjte Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469419d5-3b9b-4bbf-8cfd-8233221dfb47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított először egy szórakozóhelyen, majd egy dohányboltban támadott ok nélkül emberekre. ","shortLead":"A gyanúsított először egy szórakozóhelyen, majd egy dohányboltban támadott ok nélkül emberekre. ","id":"20190510_Letartoztattak_a_torokszentmiklosi_verekedot_aki_miatt_mar_Toroczkai_is_szervezkedett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=469419d5-3b9b-4bbf-8cfd-8233221dfb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d08d4b-2145-4603-8cbd-fd6476d90cda","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Letartoztattak_a_torokszentmiklosi_verekedot_aki_miatt_mar_Toroczkai_is_szervezkedett","timestamp":"2019. május. 10. 18:18","title":"Letartóztatták a törökszentmiklósi verekedőt, aki miatt már Toroczkai is szervezkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiút három testvére várja otthon. ","shortLead":"A kisfiút három testvére várja otthon. ","id":"20190510_Mesgzuletett_Kim_Kardashian_es_Kanye_West_negyedik_gyereke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65556cad-1263-4609-a132-d9976fb15c7e","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Mesgzuletett_Kim_Kardashian_es_Kanye_West_negyedik_gyereke","timestamp":"2019. május. 10. 20:44","title":"Megszületett Kim Kardashian és Kanye West negyedik gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 16 éves portugál lány vesztette életét. Egy súlyos sérült is van.","shortLead":"Egy 16 éves portugál lány vesztette életét. Egy súlyos sérült is van.","id":"20190510_Egy_16_eves_portugal_lany_meghalt_a_cegledi_buszbalesetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf99ea3-f05c-4962-b64b-33c90a6fa7e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_Egy_16_eves_portugal_lany_meghalt_a_cegledi_buszbalesetben","timestamp":"2019. május. 10. 12:12","title":"Külföldi diákokat ért baleset Ceglédnél, egyikük meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4731dbeb-97b8-4dec-a190-107d5a55321d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervek szerint mintegy félmillió utasra számítanak évente.","shortLead":"A tervek szerint mintegy félmillió utasra számítanak évente.","id":"20190512_gyorsvasut_szuperexpressz_budapest_varso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4731dbeb-97b8-4dec-a190-107d5a55321d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116cb634-56c3-4918-a185-0c3aeffe2e21","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_gyorsvasut_szuperexpressz_budapest_varso","timestamp":"2019. május. 12. 08:19","title":"Alakul a 250 km/h sebességű Budapest-Varsó gyorsvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy éven át. A község vezetői aggódnak a település jövője miatt, ezért a példátlan döntés. ","shortLead":"Négy éven át. A község vezetői aggódnak a település jövője miatt, ezért a példátlan döntés. ","id":"20190511_Havi_tizezret_fizetne_Magyarboly_a_falu_iskolajaba_beiratkozo_elsosoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6d442a-1bfa-430e-a6ba-cd435e34cd39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Havi_tizezret_fizetne_Magyarboly_a_falu_iskolajaba_beiratkozo_elsosoknek","timestamp":"2019. május. 11. 10:07","title":"Havi tízezret fizetne Magyarbóly a falu iskolájába beiratkozó elsősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]