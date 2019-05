Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erre az Egyesült Államok magyarországi nagykövete tett utalást.","shortLead":"Erre az Egyesült Államok magyarországi nagykövete tett utalást.","id":"20190516_Ugrott_az_orosz_vezetesu_bank_mentessege_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7541d9-1d2f-4ca3-85d0-2a48b5c47b78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Ugrott_az_orosz_vezetesu_bank_mentessege_Magyarorszagon","timestamp":"2019. május. 16. 10:59","title":"Ugrott az orosz vezetésű bank diplomáciai mentessége Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4782a21c-307c-4e86-9e59-c7f0df13f355","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ingolstadti gyártó leleplezte bestseller modelljének felfrissített kiadását, a szedán és kombi változatban elérhető új A4-est.","shortLead":"Az ingolstadti gyártó leleplezte bestseller modelljének felfrissített kiadását, a szedán és kombi változatban elérhető...","id":"20190515_hivatalos_hibridesitve_tamad_az_uj_audi_a4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4782a21c-307c-4e86-9e59-c7f0df13f355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7480d8c3-a93e-411b-8de5-7754dae7f82b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_hivatalos_hibridesitve_tamad_az_uj_audi_a4","timestamp":"2019. május. 15. 08:31","title":"Hivatalos: hibridesítve támad az új Audi A4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5b4dba-86c6-4fa8-9b05-26ae5f68197f","c_author":"D. J.","category":"itthon","description":"Miközben a kormánymédia azon háborog, hogy a Facebook nem teszi közzé a Médiaworks hirdetéseit, meg kell nyugtassuk őket: helyreállt a világ rendje.","shortLead":"Miközben a kormánymédia azon háborog, hogy a Facebook nem teszi közzé a Médiaworks hirdetéseit, meg kell nyugtassuk...","id":"20190516_A_Vatikanban_koser_a_HVG_cimlapja_a_Facebookon_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f5b4dba-86c6-4fa8-9b05-26ae5f68197f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d7b0cd-d732-4145-96d5-fdd3f70fb666","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_A_Vatikanban_koser_a_HVG_cimlapja_a_Facebookon_nem","timestamp":"2019. május. 16. 13:30","title":"A Vatikánban kóser a HVG címlapja, a Facebookon nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8518ab-f09e-422f-9880-cc278bf9ad41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába a közel 5 évtizedes szovjet technika, az UAZ-ra a jelek szerint továbbra is sikerül vevőket találni.","shortLead":"Hiába a közel 5 évtizedes szovjet technika, az UAZ-ra a jelek szerint továbbra is sikerül vevőket találni.","id":"20190516_talan_orokre_gyartani_fogjak_az_osregi_uazt_amit_most_divatosabba_tettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a8518ab-f09e-422f-9880-cc278bf9ad41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a998d2-5b42-49ff-b5f0-9cc143b3eb25","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_talan_orokre_gyartani_fogjak_az_osregi_uazt_amit_most_divatosabba_tettek","timestamp":"2019. május. 16. 06:41","title":"Talán örökké gyártani fogják az ősrégi UAZ-t, amit most divatosabbá tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8434dfea-2ab1-41d7-afa6-11d9f3bd78df","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"Miközben a szegény emberek utcára kerülnek, a csókosok fillérekért költöznek a Várnegyedbe, az a baj.","shortLead":"Miközben a szegény emberek utcára kerülnek, a csókosok fillérekért költöznek a Várnegyedbe, az a baj.","id":"20190515_Orban_es_a_kilakoltatott_csalad_nem_a_valasz_a_baj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8434dfea-2ab1-41d7-afa6-11d9f3bd78df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2732dea1-3861-4cb9-a14c-053440191c85","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Orban_es_a_kilakoltatott_csalad_nem_a_valasz_a_baj","timestamp":"2019. május. 15. 18:14","title":"Balavány: Orbán és a kilakoltatott család – nem a válasz a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595808ee-d493-48e6-aca8-a746f7943f6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország nyolcadikosai közül idén alig néhányan írtak 98 pontos felvételit: egyikük a szegedi Visi Patrícia. Matematikából nem tudott hibázni.","shortLead":"Az ország nyolcadikosai közül idén alig néhányan írtak 98 pontos felvételit: egyikük a szegedi Visi Patrícia...","id":"20190515_Addig_irtam_amig_minden_eredmenyem_helyes_nem_lett__mondta_az_orszag_legjobb_felveteleiet_iro_diak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=595808ee-d493-48e6-aca8-a746f7943f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef62c207-d94e-4280-875b-ef6add7af31b","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Addig_irtam_amig_minden_eredmenyem_helyes_nem_lett__mondta_az_orszag_legjobb_felveteleiet_iro_diak","timestamp":"2019. május. 15. 17:40","title":"Az ország egyik legjobb felvételijét író diák: „Addig írtam, amíg minden eredményem helyes nem lett” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbf514f-d8fd-49d9-ac98-78a482690ae4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Európában elsőként készítettek háromdimenziós digitális modellt egy vízzel elárasztott barlangról cseh szakemberek: a Prágától nagyjából 100 kilométerre délre fekvő Chýnovi-barlang járatainak nagyjából 220 méternyi szakaszát képezték le így.","shortLead":"Európában elsőként készítettek háromdimenziós digitális modellt egy vízzel elárasztott barlangról cseh szakemberek...","id":"20190515_geo_cz_chynovi_barlang_3d_modell_videogrammetria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dbf514f-d8fd-49d9-ac98-78a482690ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03fbd4b-a375-43a8-8474-5eee4f4b8a40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_geo_cz_chynovi_barlang_3d_modell_videogrammetria","timestamp":"2019. május. 15. 18:03","title":"Ilyen sem volt még: 3D-ben lemodelleztek egy vízzel teli európai barlangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4df71c0-02d1-4400-b97a-8ff457f2c409","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél hét múlva dönthetünk arról, mely pártok képviselőit szeretnénk bejuttatni az új Európai Parlamentbe. Ilyen nagy még sosem volt a választás tétje, annál is inkább, mivel a magyar kormányfő főszereplésével komoly politikai meccsé vált a kampány. Ön mit gondol erről? Hogyan viszonyul a voksoláshoz? Kérjük, ossza meg velünk válaszát!","shortLead":"Másfél hét múlva dönthetünk arról, mely pártok képviselőit szeretnénk bejuttatni az új Európai Parlamentbe. Ilyen nagy...","id":"20190515_EP_kutatas_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4df71c0-02d1-4400-b97a-8ff457f2c409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cda898-bc2b-4268-899a-d91f140d1d0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_EP_kutatas_2","timestamp":"2019. május. 15. 13:06","title":"Elmegy szavazni a jövő héten? Miért teszi? Most elmondhatja a véleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]