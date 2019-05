Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb24015e-fc4b-4926-8aeb-f663e636dd0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A stílus kortalan – itt a bizonyíték. ","shortLead":"A stílus kortalan – itt a bizonyíték. ","id":"20190515_Nagypapa_Silver_Tetsuya_Japan_Instagram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb24015e-fc4b-4926-8aeb-f663e636dd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a77260-8b7a-4cfd-9646-2106022a296f","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Nagypapa_Silver_Tetsuya_Japan_Instagram","timestamp":"2019. május. 15. 14:25","title":"Egy 84 éves japán nagypapa a legújabb divatikon az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d97ecd-42cf-42bb-a114-cf4cf74041c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A politológus szerint a házelnök szavai nemcsak a melegeknek szóltak, hanem mindenkinek: „A hatalom birtokosai kijelölik a helyedet, s ha ezt elfogadod, ha nem ugrálsz, akkor esetleg nem ér sérelem”. ","shortLead":"A politológus szerint a házelnök szavai nemcsak a melegeknek szóltak, hanem mindenkinek: „A hatalom birtokosai...","id":"20190516_Lakner_Zoltan_Kover_Laszlo_minden_orokbefogado_szulot_brutalisan_megsertett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d97ecd-42cf-42bb-a114-cf4cf74041c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522080a4-e57a-4f6d-ad27-54134e3fe856","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Lakner_Zoltan_Kover_Laszlo_minden_orokbefogado_szulot_brutalisan_megsertett","timestamp":"2019. május. 16. 10:47","title":"Lakner Zoltán: Kövér László minden örökbe fogadó szülőt brutálisan megsértett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlan témák kerültek elő a házelnök szerda esti fórumán.","shortLead":"Szokatlan témák kerültek elő a házelnök szerda esti fórumán.","id":"20190516_kover_laszlo_hazasodas_gyermekvallalas_orokbefogadas_homoszexualisok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f9079f-cd8b-402c-8b15-23392f165dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_kover_laszlo_hazasodas_gyermekvallalas_orokbefogadas_homoszexualisok","timestamp":"2019. május. 16. 05:47","title":"Kövér: Egy normális homoszexuális tudja, hogy a világ rendje micsoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9c9f6d-3777-4a61-9a13-d6ecef925221","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden rántotta le a leplet a OnePlus a legújabb csúcsmobiljáról, a OnePlus 7 Próról, ami nemcsak izmosabb, de drágább is lett az elődöknél. A gyártó olcsóbb és szerényebb kiadást is bejelentett.","shortLead":"Kedden rántotta le a leplet a OnePlus a legújabb csúcsmobiljáról, a OnePlus 7 Próról, ami nemcsak izmosabb, de drágább...","id":"20190514_oneplus_7_oneplus_7_pro_okostelefon_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd9c9f6d-3777-4a61-9a13-d6ecef925221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feaf39ad-03ee-43b3-b1b9-c3383d27b27b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_oneplus_7_oneplus_7_pro_okostelefon_specifikacio","timestamp":"2019. május. 14. 20:03","title":"Itt a OnePlus új telefonja, elég sok krafttal és trükkösen előugró kamerával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság megrendelt egy klímaváltozás-tanulmányt, amelyben azt modellezték, milyen hatással lenne, ha a most adómentes kerozinra adót vetne ki az EU.\r

