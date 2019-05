Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok elnöke csütörtökön beszélt a sajtónak a Huawei-bojkottról, és igen furcsán fogalmazott.","shortLead":"Az Egyesült Államok elnöke csütörtökön beszélt a sajtónak a Huawei-bojkottról, és igen furcsán fogalmazott.","id":"20190524_donald_trump_egyesult_allamok_huawei_bojkott_okostelefon_kereskedelmi_haboru_kina_embargo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d443e6ae-7517-4bd5-8162-efda5ff36423","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_donald_trump_egyesult_allamok_huawei_bojkott_okostelefon_kereskedelmi_haboru_kina_embargo","timestamp":"2019. május. 24. 13:33","title":"Megszólalt Donald Trump a Huawei-bojkottról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6012bfc-7089-4502-b2f3-d3a0a96d95f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cél az, hogy közös ellenzéki polgármesterjelölt legyen, valamint mind a 18 pécsi körzetben egy képviselőjelölt álljon a Fidesszel szemben. Az elképzelés szerint a jelöltek a Mindenki Pécsért mozgalom színeiben indulnak majd.","shortLead":"A cél az, hogy közös ellenzéki polgármesterjelölt legyen, valamint mind a 18 pécsi körzetben egy képviselőjelölt álljon...","id":"20190524_Alakul_a_pecsi_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6012bfc-7089-4502-b2f3-d3a0a96d95f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8694bfee-d3a1-4d73-b5c8-f544a90dfba5","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Alakul_a_pecsi_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2019. május. 24. 13:54","title":"Alakul a pécsi ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90579773-4823-47e4-970e-0548471d69a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő azt mondja, van benne félelem, mert mindig félünk valakitől vagy valamitől, de nem engedi, hogy eluralkodjon ez rajta.","shortLead":"A színésznő azt mondja, van benne félelem, mert mindig félünk valakitől vagy valamitől, de nem engedi...","id":"20190523_Hernadi_Judit_Alfoldinek_Vallalom_de_nem_vetkozom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90579773-4823-47e4-970e-0548471d69a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e316aad9-39ff-48bb-9606-6de53664bdd7","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_Hernadi_Judit_Alfoldinek_Vallalom_de_nem_vetkozom","timestamp":"2019. május. 23. 11:05","title":"Hernádi Judit Alföldinek: Vállalom, de nem vetkőzöm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2a0f39-0ea5-4b79-9d9e-daee54303065","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Japánban csak nemrég vált elérhetővé a Nintendo legújabb mariós játéka, a tesztelők pedig azonnal megosztottak róla néhány képernyőképet. ","shortLead":"Japánban csak nemrég vált elérhetővé a Nintendo legújabb mariós játéka, a tesztelők pedig azonnal megosztottak róla...","id":"20190523_mario_kart_tour_nintendo_jatek_mobilra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc2a0f39-0ea5-4b79-9d9e-daee54303065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923b9763-28d5-470a-babe-d4b34b5f2a89","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_mario_kart_tour_nintendo_jatek_mobilra","timestamp":"2019. május. 23. 13:03","title":"Képek: olyan Mario-játék jön mobilokra, ami a konzolos változatnál is jobb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hétfőn és pénteken is gyakrabban közlekedik a repülőtéri 100 E járat május 27-től.","shortLead":"Hétfőn és pénteken is gyakrabban közlekedik a repülőtéri 100 E járat május 27-től.","id":"20190524_100E_busz_Ferihegy_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e075733-dd6a-4292-9285-e533eabe9a32","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190524_100E_busz_Ferihegy_repuloter","timestamp":"2019. május. 24. 12:55","title":"Sűrűbben járnak majd a reptéri 100E-buszok a csúcsidőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi becsléseket messze meghaladva akár két métert is nőhet a tengerszint 2100-ra egy új kutatás szerint.","shortLead":"Az eddigi becsléseket messze meghaladva akár két métert is nőhet a tengerszint 2100-ra egy új kutatás szerint.","id":"20190523_globalis_felmelegedes_tengerszint_emelkedese_2_meter_2100","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095e4458-1410-481c-a2c0-4a427b38c22e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_globalis_felmelegedes_tengerszint_emelkedese_2_meter_2100","timestamp":"2019. május. 23. 08:03","title":"Már kongatják a vészharangot: sokkal durvább lehet a tengerszint-emelkedés, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szinte könyörög a közútkezelőnek, hogy telepítsenek lámpát vagy valamit.","shortLead":"A polgármester szinte könyörög a közútkezelőnek, hogy telepítsenek lámpát vagy valamit.","id":"20190524_Gyereket_gazoltak_Budakalaszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c672aa02-4636-49db-9390-31cc092e8968","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Gyereket_gazoltak_Budakalaszon","timestamp":"2019. május. 24. 12:29","title":"Gyereket gázoltak Budakalászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4325d52-8ae3-4e4d-af72-dfcd341a292c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi kábítószernek látszó port adott el a főváros VII. kerületében. ","shortLead":"A két férfi kábítószernek látszó port adott el a főváros VII. kerületében. ","id":"20190523_drog_kabitoszer_liszt_sutopor_majoranna_bulinegyed_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4325d52-8ae3-4e4d-af72-dfcd341a292c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f01997-116c-4644-8e80-ce809cbd4fbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_drog_kabitoszer_liszt_sutopor_majoranna_bulinegyed_rendorseg","timestamp":"2019. május. 23. 06:19","title":"Kamudrogárusokat fogtak a bulinegyedben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]