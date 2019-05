Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3612671-d8b8-42bf-9c9b-76d43300cbbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Facebookon közölték a hírt. ","shortLead":"A Facebookon közölték a hírt. ","id":"20190522_Orkeny_Katona_Szinhaz_NKA_szinhazi_kollegium_palyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3612671-d8b8-42bf-9c9b-76d43300cbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a6df01-d7bd-4447-a956-33f64c7db484","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Orkeny_Katona_Szinhaz_NKA_szinhazi_kollegium_palyazat","timestamp":"2019. május. 22. 15:50","title":"Az Örkényhez csatlakozva a Katona József Színház sem ad be pályázatot az NKA-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370d12b9-989b-42e5-9c88-4c856e739731","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Törökszentmiklóson demonstrál kedd este a Nemzeti Légió, mégpedig a \"cigánybűnözés\" ellen. A város csatatérré változhat, ugyanis roma szervezetek már bejelentették, hogy önvédelmi akciót szerveznek. Ebből az alkalomból megnéztük, hogy mi a helyzet Toroczkai László falujában, Ásotthalmon, igaz-e, amit a Mi Hazánk Mozgalom elnöke állít, hogy ott a rend az úr. ","shortLead":"Törökszentmiklóson demonstrál kedd este a Nemzeti Légió, mégpedig a \"cigánybűnözés\" ellen. A város csatatérré...","id":"20190521_Toroczkai_nemzeti_legio_torokszentmiklos_asotthalom_vendegmunkas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=370d12b9-989b-42e5-9c88-4c856e739731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac90b55-4456-4961-a5ce-c4066ddb3583","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Toroczkai_nemzeti_legio_torokszentmiklos_asotthalom_vendegmunkas","timestamp":"2019. május. 21. 14:00","title":"„Akkor adjál helyettük száz fehéret!” – Toroczkai saját falujában így megy a rendcsinálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy minél kevésbé függjenek a Google-től, a Huawei már tavaly elkezdte megszilárdítani saját alkalmazásboltjának alapjait. ","shortLead":"Hogy minél kevésbé függjenek a Google-től, a Huawei már tavaly elkezdte megszilárdítani saját alkalmazásboltjának...","id":"20190522_huawei_app_gallery_play_aruhaz_alternativa_google_androidos_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4b07f3-0829-47ca-8e91-1e3588dc138d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_huawei_app_gallery_play_aruhaz_alternativa_google_androidos_alkalmazas","timestamp":"2019. május. 22. 08:03","title":"A Huawei titokban már elkezdte kidolgozni a haditervet a Google ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4960323-6500-4ef8-a36d-72c4525372b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy cukorbetegnek minden este meg kellene vizsgálnia a lábát.","shortLead":"Egy cukorbetegnek minden este meg kellene vizsgálnia a lábát.","id":"20190521_Naponta_10_ember_labat_kell_amputalni_cukorbetegseg_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4960323-6500-4ef8-a36d-72c4525372b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedf134f-ff67-4b93-ae24-4d84885dcb71","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Naponta_10_ember_labat_kell_amputalni_cukorbetegseg_miatt","timestamp":"2019. május. 21. 21:07","title":"Naponta 10 ember lábát amputálják cukorbetegség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e925d5-48bb-4e24-a121-a25715efa746","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek az első hivatalos fotók az új Opel Corsa generációról.","shortLead":"Ezek az első hivatalos fotók az új Opel Corsa generációról.","id":"20190522_opel_corsa_elektromos_uj_generacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52e925d5-48bb-4e24-a121-a25715efa746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5f3c82-a9ec-43cc-9a9c-2e7bbd5bee71","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_opel_corsa_elektromos_uj_generacio","timestamp":"2019. május. 22. 16:33","title":"Itt az új Opel Corsa, a villany","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6810e246-f572-49ca-86db-cb1136e47d50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Időt ad az amerikai kormány a cégeknek, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket, de a saját minisztériumaiknak is időre van szükségük.","shortLead":"Időt ad az amerikai kormány a cégeknek, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket, de a saját minisztériumaiknak is...","id":"20190521_Huawei_usa_bojkott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6810e246-f572-49ca-86db-cb1136e47d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae66120-e570-48a7-8981-da1ef4efb342","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_Huawei_usa_bojkott","timestamp":"2019. május. 21. 05:25","title":"Három hónapra felfüggesztették az amerikaiak a Huawei elleni intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23286089-ff13-4960-adc1-34311f63ebdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó legújabb biztonságtechnikai fejlesztéseit felvonultató személyautó külsején méretes kijelzők is helyet kaptak.","shortLead":"A gyártó legújabb biztonságtechnikai fejlesztéseit felvonultató személyautó külsején méretes kijelzők is helyet kaptak.","id":"20190521_apro_robottal_guritja_ki_az_elakadasjelzo_haromszoget_az_uj_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23286089-ff13-4960-adc1-34311f63ebdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943608bb-1079-4853-86ea-9e022a3c44cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_apro_robottal_guritja_ki_az_elakadasjelzo_haromszoget_az_uj_mercedes","timestamp":"2019. május. 21. 08:21","title":"Apró robottal gurítja ki az elakadásjelző háromszöget az új Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b56e40-2add-474b-9203-306a85626773","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Sokan bíztak abban, hogy Trump büntetővámjai előnyös helyzetbe hozhatják az európai cégeket, de ez nem jött be- nyilatkozta a Kínában működő európai kereskedelmi kamara alelnöke a Deutsche Wellének. Charlotte Roule asszony egy felmérést ismertetett, amely 585 Kínában működő európai vállalat vezetőinek a véleményét foglalta össze a kereskedelmi háborúról és annak a globális gazdaságra gyakorolt hatásáról.","shortLead":"Sokan bíztak abban, hogy Trump büntetővámjai előnyös helyzetbe hozhatják az európai cégeket, de ez nem jött be...","id":"20190522_Az_europai_cegek_egyharmada_rafazik_az_amerikaikinai_kereskedelmi_haborura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1b56e40-2add-474b-9203-306a85626773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c33dfb4-d9f3-4d28-8a42-dfe0ef1c4a99","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Az_europai_cegek_egyharmada_rafazik_az_amerikaikinai_kereskedelmi_haborura","timestamp":"2019. május. 22. 13:24","title":"Az európai cégek egyharmada ráfázik az amerikai-kínai kereskedelmi háborúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]