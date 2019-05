Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A helyes válasz indoklása elég érdekes az Oktatási Hivatal részéről. Megbízhatatlan, de mértékadó portál az Origo – legalábbis a középszintű érettségi megoldása szerint
A szünetben még a Szeged vezetett egy góllal, innen nyert 11-gyel a Veszprém.
Férfi kézilabda: óriásit fordítva nyerte a Veszprém a döntő első meccsét
Európa-szerte egyre több drón jelenik meg a légtérben, ezért az Európai Bizottság pénteken új uniós szabályokat fogadott el annak érdekében, hogy az emberek védelmét és biztonságát a levegőben és a földön is biztosítsa – közölte a testület sajtószolgálata.
Elfogadták az új EU-s drónszabályokat, 2020-tól mindenkire vonatkoznak
Könnyedén meglépett a zsákmánnyal. Videón azonosították a hargitai tolvajt: 120 kilós, és bundát viselt
Emmanuelle Seigner azt rótta fel az amerikai rendezőnek, hogy nem konzultált a férjével a cannes-i filmfesztiválon bemutatott Volt egyszer egy Hollywood című filmjéről. A moziban Polanski 1969-ben brutálisan meggyilkolt feleségének, Sharon Tate-nek az alakja is feltűnik.
Felháborodott Tarantino filmjén Polanski felesége
A cél az, hogy közös ellenzéki polgármesterjelölt legyen, valamint mind a 18 pécsi körzetben egy képviselőjelölt álljon a Fidesszel szemben. Az elképzelés szerint a jelöltek a Mindenki Pécsért mozgalom színeiben indulnak majd.
Alakul a pécsi ellenzéki összefogás
Magyarországon az évi nyúlhúsfogyasztás fejenként mindössze néhány tíz dekát tesz ki, ezért indítanak kampányt. ","shortLead":"Magyarországon az évi nyúlhúsfogyasztás fejenként mindössze néhány tíz dekát tesz ki, ezért indítanak kampányt. A kormány azt akarja, hogy egyen több nyulat
Az amerikai magyar külképviseleteken is szombat reggeltől lehet szavazni.
Tart már a szavazás az amerikai kontinensen is