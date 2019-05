Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a62a87a-9e13-4db9-a69b-cb53ba341004","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Helyi legendák is szólnak a vízbe veszett erdőről.","shortLead":"Helyi legendák is szólnak a vízbe veszett erdőről.","id":"20190526_4500_eves_erdo_fai_bukkantak_fel_a_tengerbol_Wales_partjainal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a62a87a-9e13-4db9-a69b-cb53ba341004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0723e6af-a343-4eac-8d6c-a8ebfcf60c96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_4500_eves_erdo_fai_bukkantak_fel_a_tengerbol_Wales_partjainal","timestamp":"2019. május. 26. 15:23","title":"4500 éves erdő fái bukkantak fel a tengerből Wales partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a79eb3-901a-4f4a-861d-3564939ce8d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha április eleje és május közepe között vett Playtive junior fából készült játékelefántot valamelyik magyarországi Lidlben, vigye vissza, blokk nélkül is visszaadják a pénzt.","shortLead":"Ha április eleje és május közepe között vett Playtive junior fából készült játékelefántot valamelyik magyarországi...","id":"20190526_Veszelyes_gyermekjatekot_hivott_vissza_a_Lidl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7a79eb3-901a-4f4a-861d-3564939ce8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e0e71a-79d5-4e5e-a4a4-1689aa5453ca","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Veszelyes_gyermekjatekot_hivott_vissza_a_Lidl","timestamp":"2019. május. 26. 11:44","title":"Veszélyes gyermekjátékot hívott vissza a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffb98f3-524c-4df3-97c4-5ebc199ae95a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190525_Keresztelo_volt_ma_az_Orban_csaladnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dffb98f3-524c-4df3-97c4-5ebc199ae95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b526d6f2-baa1-40a9-bee8-0507de837cb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Keresztelo_volt_ma_az_Orban_csaladnal","timestamp":"2019. május. 25. 20:06","title":"Keresztelő volt ma az Orbán családnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f522b10-f5fb-4d18-86bb-120de831acd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás és lopás miatt, nem is csupán szabálysértési, hanem büntetőeljárás indulhat a Fidesz győri aktivistái ellen.\r

","shortLead":"Rongálás és lopás miatt, nem is csupán szabálysértési, hanem büntetőeljárás indulhat a Fidesz győri aktivistái...","id":"20190525_MSZPs_tablakkal_a_furgonjukban_ertek_tetten_fideszes_aktivistakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f522b10-f5fb-4d18-86bb-120de831acd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ca91ac-19a9-4827-938c-eec6c609992c","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_MSZPs_tablakkal_a_furgonjukban_ertek_tetten_fideszes_aktivistakat","timestamp":"2019. május. 25. 16:55","title":"Lebuktak a fideszes aktivisták: MSZP-s táblákat lopkodtak nagyüzemben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a","c_author":"","category":"itthon","description":"Az amerikai magyar külképviseleteken is szombat reggeltől lehet szavazni.","shortLead":"Az amerikai magyar külképviseleteken is szombat reggeltől lehet szavazni.","id":"20190525_Tart_mar_a_szavazas_az_amerikai_kontinensen_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d61ff16-2cac-4ab0-ab43-a8ae498f1a04","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Tart_mar_a_szavazas_az_amerikai_kontinensen_is","timestamp":"2019. május. 25. 12:30","title":"Tart már a szavazás az amerikai kontinensen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Médianéző Központ szerint toronymagasan vezet a kormánypárt, ha a közösségi médiában való mozgósításról van szó","shortLead":"A Médianéző Központ szerint toronymagasan vezet a kormánypárt, ha a közösségi médiában való mozgósításról van szó","id":"20190525_Tarol_a_Fidesz_a_Facebookon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb83f8b6-0829-4214-a4c6-fc2a2a5b0a21","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Tarol_a_Fidesz_a_Facebookon","timestamp":"2019. május. 25. 13:41","title":"Tarol a Fidesz a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2a43ec-ca1e-43cf-8ba9-cc34418f4ed5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ebből 43 ezernek az azonosító nyilatkozatát már ellenőrizték is. ","shortLead":"Ebből 43 ezernek az azonosító nyilatkozatát már ellenőrizték is. ","id":"20190526_54_ezer_levelszavazat_mar_befutott_a_Nemzeti_Valasztasi_Irodahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f2a43ec-ca1e-43cf-8ba9-cc34418f4ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8a3bb1-94a8-4039-a258-a3ec3b172f65","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_54_ezer_levelszavazat_mar_befutott_a_Nemzeti_Valasztasi_Irodahoz","timestamp":"2019. május. 26. 17:10","title":"54 ezer levélszavazat már befutott a Nemzeti Választási Irodához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe207427-9cae-4c89-9d9d-ec0b4b458686","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung moszkvai laboratóriumában olyan algoritmust fejlesztettek ki, ami egyetlen fotóból is képes videót készíteni úgy, mintha abban a képen látható személy szerepelne.","shortLead":"A Samsung moszkvai laboratóriumában olyan algoritmust fejlesztettek ki, ami egyetlen fotóból is képes videót készíteni...","id":"20190524_mona_lisa_deepfake_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe207427-9cae-4c89-9d9d-ec0b4b458686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935410e1-6e7e-4f65-8218-b7678c22b44b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_mona_lisa_deepfake_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. május. 24. 20:03","title":"Mozog és beszél: életre keltette a Mona Lisát a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]