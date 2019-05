Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f64eb7d-d82a-4b2b-8301-f23ceecc4c18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zsófiának bemutatták a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságot gyereknap alkalmából, és tehetett egy kört a szirénázó rendőrautóval. De nem vették őrizetbe.","shortLead":"Zsófiának bemutatták a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságot gyereknap alkalmából, és tehetett egy kört a szirénázó...","id":"20190526_Szirenazo_autoba_ulhetett_a_rendorrajongo_6_eves_kislany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f64eb7d-d82a-4b2b-8301-f23ceecc4c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd65f705-64c7-4190-9b36-09959a5a96e6","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Szirenazo_autoba_ulhetett_a_rendorrajongo_6_eves_kislany","timestamp":"2019. május. 26. 12:50","title":"Szirénázó autóba ülhetett a rendőrrajongó 6 éves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0c38c0-b0ab-492e-b0d0-00c089959ccb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az EP-választás előtt megpróbáltuk leírni, mi az, amiben élünk és miért gondolják sokan sorsfordítónak az előttünk álló voksolást. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az EP-választás előtt megpróbáltuk leírni, mi az, amiben élünk és miért gondolják sokan sorsfordítónak az előttünk álló...","id":"20190525_Fulke_Az_Orbanrezsimet_mar_nem_nevezhetjuk_demokratikusnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a0c38c0-b0ab-492e-b0d0-00c089959ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2568fbbd-f5f5-49f6-934e-6ca79fb10aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Fulke_Az_Orbanrezsimet_mar_nem_nevezhetjuk_demokratikusnak","timestamp":"2019. május. 25. 12:30","title":"Fülke: Az Orbán-rezsimet már nem nevezhetjük demokratikusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nem fért fel mindenki a Wizz Air Frankfurt-Budapest járatára, mert túl kicsi gépet küldtek értük.","shortLead":"Nem fért fel mindenki a Wizz Air Frankfurt-Budapest járatára, mert túl kicsi gépet küldtek értük.","id":"20190525_50_ember_ragadt_Frankfurtban_a_Wizz_Air_hibajabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15641e8b-cafd-43d6-ac0e-d38ae8da3da5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190525_50_ember_ragadt_Frankfurtban_a_Wizz_Air_hibajabol","timestamp":"2019. május. 25. 13:08","title":"50 ember ragadt Frankfurtban a Wizz Air hibájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317f93ef-fa4a-46bb-8b7c-297874eca3ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Róna Dániel politológus szerint sem a Fidesz győzelmének mértékére, sem a \"kispártok\" esélyeire nem lehet következtetni a magas részvételi adatokból. ","shortLead":"Róna Dániel politológus szerint sem a Fidesz győzelmének mértékére, sem a \"kispártok\" esélyeire nem lehet következtetni...","id":"20190526_Rona_Daniel_Nem_biztos_hogy_a_Fidesz_jobban_nyer_mint_ot_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=317f93ef-fa4a-46bb-8b7c-297874eca3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddf847c-de88-447e-b72d-1f20a73efa4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Rona_Daniel_Nem_biztos_hogy_a_Fidesz_jobban_nyer_mint_ot_eve","timestamp":"2019. május. 26. 17:14","title":"Róna Dániel: Nem biztos, hogy a Fidesz jobban nyer, mint öt éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e335baca-bc65-4c4d-96b3-9b121ca8b03e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felvételt tettek közzé péntek este a lyoni robbantás gyanúsítottjáról a francia hatóságok.\r

\r

","shortLead":"Felvételt tettek közzé péntek este a lyoni robbantás gyanúsítottjáról a francia hatóságok.\r

\r

","id":"20190525_Mar_felvetel_is_van_a_lyoni_robbantas_gyanusitottjarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e335baca-bc65-4c4d-96b3-9b121ca8b03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da15b98-fb9a-428e-bd76-b42655f90dcf","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Mar_felvetel_is_van_a_lyoni_robbantas_gyanusitottjarol","timestamp":"2019. május. 25. 08:12","title":"Már felvétel is van a lyoni robbantás gyanúsítottjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05115460-0acd-4130-8bcd-3e107e5b7150","c_author":"Illényi Balázs","category":"itthon","description":"Kádár János nem kérte a csapatok kivonását, pedig már korábban is hamar elege lett az országnak az ideiglenesen állomásozó csapatokból.","shortLead":"Kádár János nem kérte a csapatok kivonását, pedig már korábban is hamar elege lett az országnak az ideiglenesen...","id":"201921__szovjet_csapatkivonasi_tervek__terhes_baratsag__lakasszerzo_partizanok__ruszkik_haza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05115460-0acd-4130-8bcd-3e107e5b7150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1e481b-e3fc-4139-bc24-0710bb226a54","keywords":null,"link":"/itthon/201921__szovjet_csapatkivonasi_tervek__terhes_baratsag__lakasszerzo_partizanok__ruszkik_haza","timestamp":"2019. május. 26. 12:00","title":"Hruscsov már 1958-ban felvethette Kádárnak, hogy vonják ki a szovjet csapatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3fddfa3-4d78-4785-b509-d79c59ef85b7","c_author":"","category":"elet","description":"Orbán Viktor kedvenc zenésze feldolgozta az EP-választásokra Orbán Viktor nagy híve, Varga Miklós 1985-ös dalát.","shortLead":"Orbán Viktor kedvenc zenésze feldolgozta az EP-választásokra Orbán Viktor nagy híve, Varga Miklós 1985-ös dalát.","id":"20190525_Es_akkor_vegre_Mandoki_feldolgozta_Varga_Miklos_Europajat_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3fddfa3-4d78-4785-b509-d79c59ef85b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33cc0249-ecdd-41f6-908a-3799b7ad69f8","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Es_akkor_vegre_Mandoki_feldolgozta_Varga_Miklos_Europajat_video","timestamp":"2019. május. 25. 15:12","title":"És akkor végre Mandoki feldolgozta Varga Miklós Európáját (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Médianéző Központ szerint toronymagasan vezet a kormánypárt, ha a közösségi médiában való mozgósításról van szó","shortLead":"A Médianéző Központ szerint toronymagasan vezet a kormánypárt, ha a közösségi médiában való mozgósításról van szó","id":"20190525_Tarol_a_Fidesz_a_Facebookon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb83f8b6-0829-4214-a4c6-fc2a2a5b0a21","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Tarol_a_Fidesz_a_Facebookon","timestamp":"2019. május. 25. 13:41","title":"Tarol a Fidesz a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]