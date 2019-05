Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f2ec7a7-8ffb-4203-a157-87a2d19d900b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szemetelő férfi nehezen tűrte a kioktatást.","shortLead":"A szemetelő férfi nehezen tűrte a kioktatást.","id":"20190527_A_diakjai_elott_utottek_meg_egy_tanart_mert_ra_szolt_egy_szemetelore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f2ec7a7-8ffb-4203-a157-87a2d19d900b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59da598a-1f18-4704-aec1-19debc0bebd1","keywords":null,"link":"/elet/20190527_A_diakjai_elott_utottek_meg_egy_tanart_mert_ra_szolt_egy_szemetelore","timestamp":"2019. május. 27. 10:43","title":"A diákjai előtt ütöttek meg egy tanárt, mert rászólt egy szemetelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47556d1d-935a-484b-a0fa-6b9495f86538","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autóban ülők egyike megsérült, másikuk életét vesztette.","shortLead":"Az autóban ülők egyike megsérült, másikuk életét vesztette.","id":"20190526_Halalos_baleset_tortent_az_M5os_autopalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47556d1d-935a-484b-a0fa-6b9495f86538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69ea8e5-a366-4e4b-b5c7-ee230a4fbd93","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Halalos_baleset_tortent_az_M5os_autopalyan","timestamp":"2019. május. 26. 10:37","title":"Halálos baleset történt az M5-ös autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint Gyurcsány Ferenc személye a háttérben maradt, így a DK EP-választáson elért eredményei nem róla, hanem feleségéről, Dobrev Kláráról szólnak. ","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint Gyurcsány Ferenc személye a háttérben maradt, így a DK EP-választáson elért...","id":"20190527_gyurcsany_ferenc_dobrev_klara_orban_viktor_ep_valasztas_marki_zay_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86874b1f-e0fe-499e-a7d5-e61c0bbb172c","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_gyurcsany_ferenc_dobrev_klara_orban_viktor_ep_valasztas_marki_zay_peter","timestamp":"2019. május. 27. 12:02","title":"Márki-Zay: Dobrev Klárának sikerült, ami Orbánnak nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf9a4a1-2a7e-452d-9b25-71310f45ce7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu több szavazókörből rendelkezik értesülésekkel.","shortLead":"A hvg.hu több szavazókörből rendelkezik értesülésekkel.","id":"20190526_Az_ellenzeki_versenyben_tor_elore_a_DK_es_a_Momentum_zuhan_a_Jobbik_az_LMP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cf9a4a1-2a7e-452d-9b25-71310f45ce7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49041a21-d7a5-45be-a33d-847ef568ac4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Az_ellenzeki_versenyben_tor_elore_a_DK_es_a_Momentum_zuhan_a_Jobbik_az_LMP","timestamp":"2019. május. 26. 20:46","title":"Az ellenzéki versenyben tör előre a DK és a Momentum, zuhan a Jobbik, az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e634d49f-b122-4f7f-b7d0-cd1ea6ee354a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kivonja környezetéből az aranyat egy gomba, amelyre Ausztrália nyugati részén bukkantak rá az ausztrál kormány tudományos ügynökségének (CSIRO) munkatársai, akik szerint a jelenség segíthet az új aranylelőhelyek feltárásában.","shortLead":"Kivonja környezetéből az aranyat egy gomba, amelyre Ausztrália nyugati részén bukkantak rá az ausztrál kormány...","id":"20190527_fusarium_oxysporum_gomba_arany_csiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e634d49f-b122-4f7f-b7d0-cd1ea6ee354a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe19cda0-bec4-4c04-a3eb-df16b5eeabe9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_fusarium_oxysporum_gomba_arany_csiro","timestamp":"2019. május. 27. 12:03","title":"Szokatlan és megdöbbentő – mondják a gombáról, ami egyszerűen összegyűjti az aranyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3364b7-0a4b-4ede-bc92-35f8ef19e886","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ház falán látható, de előtte mindent víz borít, úgyhogy a művésznek valószínűleg egy hajóról kinyúlva kellett dolgoznia. ","shortLead":"Egy ház falán látható, de előtte mindent víz borít, úgyhogy a művésznek valószínűleg egy hajóról kinyúlva kellett...","id":"20190527_Erdekes_helyen_bukkant_fel_egy_uj_Banksyalkotas_Velenceben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e3364b7-0a4b-4ede-bc92-35f8ef19e886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d4cdaf-991e-441a-8bc5-795df6adbcf2","keywords":null,"link":"/kultura/20190527_Erdekes_helyen_bukkant_fel_egy_uj_Banksyalkotas_Velenceben","timestamp":"2019. május. 27. 12:52","title":"Érdekes helyen bukkant fel egy új Banksy-alkotás Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b7b711-a07f-49a7-98ad-55b4b760f6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyengült az Európai Néppárt, a szocialisták is kevesebben lesznek, mint eddig voltak, mégsem sikerült az áttörés a bevándorlásellenes populistáknak az Európai Parlamentben. Igaz, győztek Olaszországban és Macronékat is kínos helyzetbe hozta Le Pen pártja, de eközben a liberálisok és a zöldek is erősödtek, így ők lehetnek a királycsinálók. Írásunkban nyomon követheti az eredmények alakulását, és az első reakciókat is.","shortLead":"Gyengült az Európai Néppárt, a szocialisták is kevesebben lesznek, mint eddig voltak, mégsem sikerült az áttörés...","id":"20190526_Merre_fordult_az_EU__Europai_eredmenyvaro_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41b7b711-a07f-49a7-98ad-55b4b760f6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6505269b-f73f-4530-9aaf-2ac3fc865c85","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Merre_fordult_az_EU__Europai_eredmenyvaro_percrol_percre","timestamp":"2019. május. 26. 18:32","title":"Így választott Európa, most következik a nagy alkudozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankoknál és az életbiztosítóknál vezetett számlák mellett a Magyar Államkincstárnál (MÁK) lévő számlák tulajdonosainak is azonosítaniuk kell magukat, amennyiben a MÁK-nál nincsenek meg a jogszabályokban előírt adatok. Az Államkincstár tájékoztatja az érintetteket, így aki nem kap értesítést, annak nincs feladata ezzel.","shortLead":"A bankoknál és az életbiztosítóknál vezetett számlák mellett a Magyar Államkincstárnál (MÁK) lévő számlák...","id":"20190526_Szamlaja_van_az_Allamkincstarnal_Ha_nem_vegzi_el_az_adategyeztetest_azt_is_zarolhatjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff97612-4f81-4587-97ff-3a5b638bb17b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190526_Szamlaja_van_az_Allamkincstarnal_Ha_nem_vegzi_el_az_adategyeztetest_azt_is_zarolhatjak","timestamp":"2019. május. 26. 11:43","title":"Számlája van az Államkincstárnál? Ha nem végzi el az adategyeztetést, azt is zárolhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]