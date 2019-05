Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59f9b54e-23a9-4839-afb1-c03973de51c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meghatározó üzleti sajtótermékek (Wall Street Journal, Bloomberg) egybehangzó értesülései szerint hétfőn jelenthetik be, hogy együttműködésre lép a Fiat Chrysler és a Renault. Az amerikai-olasz autógyártó a későbbiekben a Renault-Nissan szövetség új tagja lehet, ami átrendezheti a nagy autógyárak élmezőnyét.","shortLead":"Meghatározó üzleti sajtótermékek (Wall Street Journal, Bloomberg) egybehangzó értesülései szerint hétfőn jelenthetik...","id":"20190526_Hetfo_nagy_nap_lehet_az_autoipar_torteneteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59f9b54e-23a9-4839-afb1-c03973de51c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c1918e-bfb9-4239-a174-496bd5a32ee0","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Hetfo_nagy_nap_lehet_az_autoipar_torteneteben","timestamp":"2019. május. 26. 21:12","title":"Míg Európa választ, a hétfő nagy nap lehet az autóipar történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5534a348-4d8e-43f1-a553-c5311e9479a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egymással szemben nyíló ajtók nagyon elegáns beszállást engednek hátra, de mégsem elterjedt, mert sokkal kevésbé biztonságos, mint a hagyományos nyitás.","shortLead":"Az egymással szemben nyíló ajtók nagyon elegáns beszállást engednek hátra, de mégsem elterjedt, mert sokkal kevésbé...","id":"20190526_audi_q8_ongyilkos_ajto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5534a348-4d8e-43f1-a553-c5311e9479a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9139f7f6-597b-4389-914c-9e28ee6f20e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_audi_q8_ongyilkos_ajto","timestamp":"2019. május. 26. 09:28","title":"A Rolls-Royce-stílusú öngyilkos ajtókkal álmodták meg az Audi Q8-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a6b207-b1f2-442d-82c2-7a43c6b4ade4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A többségi tulajdonos, debreceni önkormányzat jövő heti testületi ülésén tárgyalják a repülőtér tavalyi gazdálkodását.","shortLead":"A többségi tulajdonos, debreceni önkormányzat jövő heti testületi ülésén tárgyalják a repülőtér tavalyi gazdálkodását.","id":"20190525_Durva_bukta_a_debreceni_repter_uzemeltetese_az_onkormanyzatnak_a_zsebebe_kell_nyulnia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1a6b207-b1f2-442d-82c2-7a43c6b4ade4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e035f3ad-024f-4884-9054-b27a9931dc3f","keywords":null,"link":"/kkv/20190525_Durva_bukta_a_debreceni_repter_uzemeltetese_az_onkormanyzatnak_a_zsebebe_kell_nyulnia","timestamp":"2019. május. 25. 13:57","title":"Durva bukta a debreceni reptér üzemeltetése, az önkormányzatnak a zsebébe kell nyúlnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840ef5e-baf8-4e40-aae8-cb8f3ea4cbfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt írta Liptai, hogy világsztárral szelfizni menő.\r

\r

","shortLead":"Azt írta Liptai, hogy világsztárral szelfizni menő.\r

\r

","id":"20190526_Liptai_Claudia_Timothee_Chalametval_szelfizett_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c840ef5e-baf8-4e40-aae8-cb8f3ea4cbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12bf3b6b-02c7-4c44-a1dd-911722bd3211","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Liptai_Claudia_Timothee_Chalametval_szelfizett_Budapesten","timestamp":"2019. május. 26. 09:01","title":"Liptai Claudia Timothée Chalamet-val szelfizett Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4c6030-128f-4913-abe0-2c584cd6d43b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"7,5-ös erősségű földrengés rázta meg vasárnap reggel Peru jórészt esőerdő borította északi részét - közölte a perui geofizikai intézet. A természeti csapásban legalább egy ember életét vesztette, 11 ember megsérült.","shortLead":"7,5-ös erősségű földrengés rázta meg vasárnap reggel Peru jórészt esőerdő borította északi részét - közölte a perui...","id":"20190526_Nagyereju_foldrenges_volt_Peruban__legalabb_egy_ember_meghalt_tobben_megserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c4c6030-128f-4913-abe0-2c584cd6d43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e025789a-12bd-4231-a9d3-f25c40a1dc54","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_Nagyereju_foldrenges_volt_Peruban__legalabb_egy_ember_meghalt_tobben_megserultek","timestamp":"2019. május. 26. 18:36","title":"Nagy erejű földrengés volt Peruban - legalább egy ember meghalt, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ám itt is jön a DK és a Momentum.","shortLead":"Ám itt is jön a DK és a Momentum.","id":"20190526_Szegeden_is_nyer_a_Fidesz_a_szocialistak_itt_tartjak_a_masodik_helyuket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e2ca1a-4eed-49fe-8523-56b3f0a93d8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Szegeden_is_nyer_a_Fidesz_a_szocialistak_itt_tartjak_a_masodik_helyuket","timestamp":"2019. május. 26. 21:06","title":"Szegeden is nyer a Fidesz, a szocialisták itt tartják a második helyüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97b5f37-701f-48e6-91c7-a386b2e89c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190526_huawei_tiltas_google_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_szelsoseges_idojaras_bitcoin_pizza_guy_tesla_autopilot_baleset_boeing_737_max_8_feketedoboz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c97b5f37-701f-48e6-91c7-a386b2e89c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e28b30-5415-4124-8fda-c23b9d632db0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_huawei_tiltas_google_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_szelsoseges_idojaras_bitcoin_pizza_guy_tesla_autopilot_baleset_boeing_737_max_8_feketedoboz","timestamp":"2019. május. 26. 12:03","title":"Ez történt: Trump belegyalogolt a Huaweibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3acd183-3f18-4724-84c4-6f8706df24b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fideszes aktivisták szállították a romákat a szavazókörbe. ","shortLead":"Fideszes aktivisták szállították a romákat a szavazókörbe. ","id":"20190526_Buszoztattak_a_romakat_Felsozsolcan_feljelentest_tett_az_MSZP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3acd183-3f18-4724-84c4-6f8706df24b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d6a2b3-6d92-4c90-a268-04baa6ed772f","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Buszoztattak_a_romakat_Felsozsolcan_feljelentest_tett_az_MSZP","timestamp":"2019. május. 26. 18:12","title":"Buszoztatták a romákat Felsőzsolcán, feljelentést tett az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]