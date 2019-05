Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy informatikai cégen keresztül lett a bankcsoporthoz köze.","shortLead":"Egy informatikai cégen keresztül lett a bankcsoporthoz köze.","id":"20190527_Tiborcz_Istvan_testvere_is_bekerult_az_MKB_Bankba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64f2e31-5985-4b99-9d13-ff0db8304ac9","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Tiborcz_Istvan_testvere_is_bekerult_az_MKB_Bankba","timestamp":"2019. május. 27. 11:49","title":"Tiborcz István testvére is bekerült az MKB Bankba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f522b10-f5fb-4d18-86bb-120de831acd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás és lopás miatt, nem is csupán szabálysértési, hanem büntetőeljárás indulhat a Fidesz győri aktivistái ellen.\r

","shortLead":"Rongálás és lopás miatt, nem is csupán szabálysértési, hanem büntetőeljárás indulhat a Fidesz győri aktivistái...","id":"20190525_MSZPs_tablakkal_a_furgonjukban_ertek_tetten_fideszes_aktivistakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f522b10-f5fb-4d18-86bb-120de831acd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ca91ac-19a9-4827-938c-eec6c609992c","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_MSZPs_tablakkal_a_furgonjukban_ertek_tetten_fideszes_aktivistakat","timestamp":"2019. május. 25. 16:55","title":"Lebuktak a fideszes aktivisták: MSZP-s táblákat lopkodtak nagyüzemben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa7e976-aed9-4df6-8aaa-188f0c60eb35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok jóléte az utolsó a visegrádi országok rangsorában. Az 1 főre jutó GDP nálunk 57, de például a lengyeleknél 100 százalékkal emelkedett a 15 évvel ezelőtti uniós csatlakozáshoz képest. ","shortLead":"A magyarok jóléte az utolsó a visegrádi országok rangsorában. Az 1 főre jutó GDP nálunk 57, de például a lengyeleknél...","id":"20190526_Magyarorszagon_elnek_a_legrosszabbul_az_emberek_a_visegradi_orszagok_kozul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baa7e976-aed9-4df6-8aaa-188f0c60eb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42e233e-1bbb-4eb2-ba5c-1a46644ee4dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190526_Magyarorszagon_elnek_a_legrosszabbul_az_emberek_a_visegradi_orszagok_kozul","timestamp":"2019. május. 26. 20:28","title":"Itthon élnek a legrosszabbul az emberek a visegrádi országok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ELTE Telders csapata nyerte szombaton a Hágában rendezett Telders International Law Moot Court Competition, a legnagyobb presztízsű és hagyományokkal rendelkező európai perbeszédverseny döntőjét.","shortLead":"Az ELTE Telders csapata nyerte szombaton a Hágában rendezett Telders International Law Moot Court Competition...","id":"20190527_Mindenkit_lenyomtak_nemzetkozi_perbeszedversenyt_nyert_az_ELTE_csapata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a543f7d2-665d-4f00-80a1-34bb6276276d","keywords":null,"link":"/elet/20190527_Mindenkit_lenyomtak_nemzetkozi_perbeszedversenyt_nyert_az_ELTE_csapata","timestamp":"2019. május. 27. 10:13","title":"Mindenkit lenyomtak, nemzetközi perbeszédversenyt nyert az ELTE csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe61817-cea6-46e9-8afb-78bd209dfceb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezen a mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyen egy igen ritka, csak vízpárát kipöfögő autó parkolt.","shortLead":"Ezen a mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyen egy igen ritka, csak vízpárát kipöfögő autó parkolt.","id":"20190527_a_nap_fotoja_ilyen_egy_nem_eppen_tipikus_rokkant_parkolohelyes_kep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebe61817-cea6-46e9-8afb-78bd209dfceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbe2c1d-8ab0-4e67-89c1-73ea15dbf612","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_a_nap_fotoja_ilyen_egy_nem_eppen_tipikus_rokkant_parkolohelyes_kep","timestamp":"2019. május. 27. 06:41","title":"A nap fotója: ilyen egy nem éppen tipikus rokkant-parkolóhelyes kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Körülbelül 50 méterre a parttól támadt rá egy cápa egy úszóra Hawaiion. A férfit hamar kimentették, és azonnal megpróbálták őt újraéleszteni, de sikertelenül. ","shortLead":"Körülbelül 50 méterre a parttól támadt rá egy cápa egy úszóra Hawaiion. A férfit hamar kimentették, és azonnal...","id":"20190526_Capatamadasban_meghalt_egy_uszo_Hawaiion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f763f456-34dc-4656-946c-723ac3ec1215","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Capatamadasban_meghalt_egy_uszo_Hawaiion","timestamp":"2019. május. 26. 15:09","title":"Cápatámadásban meghalt egy úszó Hawaiion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az ellenzéki összefogás mítosza pedig nem – ez a tanulsága a lengyel EP-választásnak.","shortLead":"Az ellenzéki összefogás mítosza pedig nem – ez a tanulsága a lengyel EP-választásnak.","id":"20190527_Orban_forgatokonyve_Varsoban_is_mukodott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68506a7e-4d58-429c-963d-8a2fa0af1585","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Orban_forgatokonyve_Varsoban_is_mukodott","timestamp":"2019. május. 27. 11:15","title":"Orbán forgatókönyve Varsóban is működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b482e2-cd39-40dc-bd1b-d0f3acff7d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter egy interjúban kifejtette, hogy az MTA közgyűlésének döntésétől függetlenül is le fogja választani a kutatóhálózatot az akadémiáról. Ez előre láthatóan sikertelen reform lenne és már most romboló hatású – olvasható az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) közleményében.\r

","shortLead":"A miniszter egy interjúban kifejtette, hogy az MTA közgyűlésének döntésétől függetlenül is le fogja választani...","id":"20190526_Az_akademiai_dolgozok_felhaborodtak_Palkovics_nyilatkozatan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b482e2-cd39-40dc-bd1b-d0f3acff7d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fec2fc9-43e2-4810-97d6-daaadd7a2499","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Az_akademiai_dolgozok_felhaborodtak_Palkovics_nyilatkozatan","timestamp":"2019. május. 26. 08:10","title":"Az akadémiai dolgozók felháborodtak Palkovics nyilatkozatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]