Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tudni, mikor rukkol elő az újfajta operációs rendszerével a Microsoft, most azonban elárultak néhány részletet róla.","shortLead":"Továbbra sem tudni, mikor rukkol elő az újfajta operációs rendszerével a Microsoft, most azonban elárultak néhány...","id":"20190529_microsoft_windows_frissites_windows_lite_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387cf3c0-f540-499a-9140-56791f3b780a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_microsoft_windows_frissites_windows_lite_operacios_rendszer","timestamp":"2019. május. 29. 19:03","title":"Teljesülhet a Windows-felhasználók álma a Microsoft új, titkos operációs rendszerével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e807cf-b0f5-4fdc-9316-f30be1cdb525","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A folyó magyarországi szakaszán egyértelműen nem történt ilyen súlyos baleset az elmúlt évtizedekben. ","shortLead":"A folyó magyarországi szakaszán egyértelműen nem történt ilyen súlyos baleset az elmúlt évtizedekben. ","id":"20190530_Ezek_voltak_a_legsulyosabb_dunai_balesetek_az_elmult_40_evben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00e807cf-b0f5-4fdc-9316-f30be1cdb525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37733f2-adc7-4e5f-8c95-cb4943e7752e","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Ezek_voltak_a_legsulyosabb_dunai_balesetek_az_elmult_40_evben","timestamp":"2019. május. 30. 01:20","title":"Ezek voltak a legsúlyosabb dunai balesetek az elmúlt 40 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyet erősített a Néppárt a legutóbbi mandátumbecslés óta, továbbra sincs szükségük a Fideszre ahhoz, hogy a legnagyobb frakció legyen az övék.","shortLead":"Egy helyet erősített a Néppárt a legutóbbi mandátumbecslés óta, továbbra sincs szükségük a Fideszre ahhoz...","id":"20190529_Frissitettek_az_EPmandatumbecslest_a_Neppartnal_orulhetnek_az_uj_eredmenynek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5d9df7-5592-42a6-b714-5c5508d9b236","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Frissitettek_az_EPmandatumbecslest_a_Neppartnal_orulhetnek_az_uj_eredmenynek","timestamp":"2019. május. 29. 15:49","title":"Frissítették az EP-mandátumbecslést, a Néppártnál örülhetnek az új eredménynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2034b3d-fdcb-40fc-bdf4-ba5be4ed541f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legendás versenyző 70 éves korában hunyt el, ma kísérik utolsó útjára. A ceremóniára több ezer embert várnak. ","shortLead":"A legendás versenyző 70 éves korában hunyt el, ma kísérik utolsó útjára. A ceremóniára több ezer embert várnak. ","id":"20190529_arnold_schwarzenegger_niki_lauda_temetes_forma_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2034b3d-fdcb-40fc-bdf4-ba5be4ed541f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1ffb52-c144-4e03-bb64-c0860552feb6","keywords":null,"link":"/sport/20190529_arnold_schwarzenegger_niki_lauda_temetes_forma_1","timestamp":"2019. május. 29. 11:04","title":"Még Arnold Schwarzenegger is beszédet tart Niki Lauda temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az 1-es villamos meghosszabbítására már 2025-ig sor kerülhet, a 2-es metrót viszont valószínűleg 10 éven belül nem kötik össze a HÉV-vel, és a 3-as és a 4-es metrót sem fogják egyhamar meghosszabbítani. ","shortLead":"Az 1-es villamos meghosszabbítására már 2025-ig sor kerülhet, a 2-es metrót viszont valószínűleg 10 éven belül nem...","id":"20190529_Itt_a_lista_a_kovetkezo_budapesti_epitkezesekrol_jon_a_dugodij_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bfa954-270c-4681-b5e2-de92ecfac362","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Itt_a_lista_a_kovetkezo_budapesti_epitkezesekrol_jon_a_dugodij_is","timestamp":"2019. május. 29. 13:15","title":"Itt a lista a következő budapesti építkezésekről, jön a dugódíj is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78975b93-7736-4e97-bfd2-17a1a3a27b74","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió állam-és kormányfői nem mondták ki, hogy bojkottálják a csúcsjelölti rendszert, de azért megüzenték az Európai Parlamentnek, hogy a javaslatot márpedig ők teszik az Európai Bizottság elnökének a személyére. Könnyen lehet, hogy Merkel és az Európai Néppárt kiállása sem lesz elég ahhoz, hogy Manfred Weber töltse be ezt a funkciót.","shortLead":"Az Európai Unió állam-és kormányfői nem mondták ki, hogy bojkottálják a csúcsjelölti rendszert, de azért megüzenték...","id":"20190528_Weber_cscstallkoz_Brsszel_Eurpai_Tancs_cscsjellt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78975b93-7736-4e97-bfd2-17a1a3a27b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"026c48bd-1ae1-40bf-9c84-fdd6109715db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Weber_cscstallkoz_Brsszel_Eurpai_Tancs_cscsjellt","timestamp":"2019. május. 28. 23:45","title":"Megüzenték az uniós vezetők: Weber próbálkozhat, de nincs sok esélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376a815f-e1bb-40a8-95dc-bbca9092978a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország aranytartalékának megfelelő eső zúdult ebben a májusban ránk, és ez már csak így marad ma is, és a hónap végén, sőt június elején is.\r

\r

","shortLead":"Az ország aranytartalékának megfelelő eső zúdult ebben a májusban ránk, és ez már csak így marad ma is, és a hónap...","id":"20190529_Felho_eso_zivatar_ismet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=376a815f-e1bb-40a8-95dc-bbca9092978a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5f65d5-5fe7-4ff0-9cc8-22425a7473b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Felho_eso_zivatar_ismet","timestamp":"2019. május. 29. 05:06","title":"Felhő, eső, zivatar ismét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"176eae99-1d75-431a-aa26-7a14cb0a4aea","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"Számlák megírása, postázása, könyvelőhöz való elszállítása helyett néhány gombnyomás. Az a vállalkozó, aki még nem próbálta, talán nem is gondolná, mennyi fáradságot és pénzt lehet spórolni azzal, ha papíralapról teljesen átáll az elektronikus üzemmódra, ráadásul a hibázás lehetőségét is kiiktathatja.","shortLead":"Számlák megírása, postázása, könyvelőhöz való elszállítása helyett néhány gombnyomás. Az a vállalkozó, aki még nem...","id":"20190529_Tul_sok_idot_es_penzt_vesz_el_a_papirmunka_a_vallalkozasatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=176eae99-1d75-431a-aa26-7a14cb0a4aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b362413-f0e9-45e9-a6bd-6920dfba2144","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190529_Tul_sok_idot_es_penzt_vesz_el_a_papirmunka_a_vallalkozasatol","timestamp":"2019. május. 30. 11:30","title":"Túl sok időt és pénzt vesz el a papírmunka a vállalkozásától? Van néhány gyorsító ötletünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]