[{"available":true,"c_guid":"384ddc12-8955-4bfc-99c1-16f24c36aa34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két alkalommal is betörtek ismeretlenek a népszerű hírolvasó, a Flipboard rendszereibe. A vállalat szerint ők maguk is kezdeményezték a jelszóváltoztatást, de jobb, ha a felhasználók is cselekednek. ","shortLead":"Két alkalommal is betörtek ismeretlenek a népszerű hírolvasó, a Flipboard rendszereibe. A vállalat szerint ők maguk is...","id":"20190531_flipboard_android_ios_biztonsagi_incidens_hirolvaso_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=384ddc12-8955-4bfc-99c1-16f24c36aa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c90bfe8-208d-4bb4-a15c-50e6e6c07086","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_flipboard_android_ios_biztonsagi_incidens_hirolvaso_alkalmazas","timestamp":"2019. május. 31. 08:33","title":"Jobb, ha jelszót változtat, ha fent van ez az alkalmazás a telefonján, komoly baj volt vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8e6be1-fdf1-4101-b067-ce7350ee2277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig keresik 21 elsüllyedt ember testét és a Hableányt sem sikerült még kiemelni a Duna mélyéről. Most mindenki válaszokat vár, miközben tovább izgulhatunk a kockázatos búvárexpedíció sikeréért. Interaktív térképen és idővonalon foglaltuk össze a dunai hajóbaleset óta eltelt 40 óra eseményeit. ","shortLead":"Még mindig keresik 21 elsüllyedt ember testét és a Hableányt sem sikerült még kiemelni a Duna mélyéről. Most mindenki...","id":"20190531_A_kapitany_tagad_mindenki_valaszokat_var_dunai_hajobaleset_Viking_Sigyn_Hableany_infografika_kronologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd8e6be1-fdf1-4101-b067-ce7350ee2277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1f06b4-08c5-42a8-a30f-c1b210c3163b","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_A_kapitany_tagad_mindenki_valaszokat_var_dunai_hajobaleset_Viking_Sigyn_Hableany_infografika_kronologia","timestamp":"2019. május. 31. 16:56","title":"A kapitány tagad, mindenki válaszokat vár - így telt az év legnehezebb 40 órája (infografika)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb52f89c-8eb3-4b4e-a779-ce7791e3030a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összehajtható telefonok mellett a hajtogatható PC-k is nagy slágerek lehetnek. A Lenovo ott lesz az élvonalban, legalábbis erről árulkodnak a közelmúltban nyilvánosságra került szabadalmai.","shortLead":"Az összehajtható telefonok mellett a hajtogatható PC-k is nagy slágerek lehetnek. A Lenovo ott lesz az élvonalban...","id":"20190601_lenovo_szabadalmak_osszehajthato_laptop_pc_notebook_thinkpad_x1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb52f89c-8eb3-4b4e-a779-ce7791e3030a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dcf1d1-dcbc-4ca1-9c3e-e610ce38d017","keywords":null,"link":"/tudomany/20190601_lenovo_szabadalmak_osszehajthato_laptop_pc_notebook_thinkpad_x1","timestamp":"2019. június. 01. 14:03","title":"A Lenovo megmutatja: így kell összehajtható PC-t készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0433c07-dc3c-4fc8-8414-ed223d824f9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Esős idő után ismét a szokásos módszerrel próbálták orvosolni a problémát. ","shortLead":"Esős idő után ismét a szokásos módszerrel próbálták orvosolni a problémát. ","id":"20190531_Klinikak_allomas_aluljaro_vodor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0433c07-dc3c-4fc8-8414-ed223d824f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf8ed59-0e87-4409-8975-46387d046e83","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Klinikak_allomas_aluljaro_vodor","timestamp":"2019. május. 31. 10:53","title":"Vödörbe gyűjtötték a vizet a Klinikákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a3ce92-9f30-4ce7-99ff-ad99b09da12f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy darab is letört a busz karosszériájából. ","shortLead":"Egy darab is letört a busz karosszériájából. ","id":"20190531_Fotok_Csunyan_osszetort_a_Thokoly_uton_karambolozo_BKKbusz_eleje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4a3ce92-9f30-4ce7-99ff-ad99b09da12f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899fc738-c274-4aec-bc2d-237a42a07cd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Fotok_Csunyan_osszetort_a_Thokoly_uton_karambolozo_BKKbusz_eleje","timestamp":"2019. május. 31. 17:05","title":"Fotók: Csúnyán összetört a Thököly úton karambolozó BKK-busz eleje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d6bc5d-5f8b-437f-9c8e-b0d597b6cae8","c_author":"Joó Hajnalka - Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Tizennégy hónappal a tavalyi, ajánláshamisítási botrányoktól hangos országgyűlési választás után az összesen 256 rendőrségen landolt esetnek csak kevesebb mint felében indult nyomozás, de ezekből is csak kettő jutott el a vádemelésig. A rengeteg idő és energia ráfordítása után nagyjából ejnye-bejnyével végződő eljárásokban ráadásul nem is maguk az aláíráshamisítók kerülnek bíróság elé – még kevésbé azok a kamupárt-szervezők, akik a választás végén eltűntek a felvett százmilliókkal. ","shortLead":"Tizennégy hónappal a tavalyi, ajánláshamisítási botrányoktól hangos országgyűlési választás után az összesen 256...","id":"20190531_kamupartok_ajanlasokkal_valo_visszaeles_valasztas_rendje_elleni_buncselekmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8d6bc5d-5f8b-437f-9c8e-b0d597b6cae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59574b32-84db-474a-9d70-93c3796d54a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_kamupartok_ajanlasokkal_valo_visszaeles_valasztas_rendje_elleni_buncselekmenyek","timestamp":"2019. május. 31. 06:30","title":"Megnéztük, hány embert ítéltek el a kamupártuk ügyeiben, és megdöbbentünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee000d0d-a828-46bd-9b03-5619a812821b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint mégis megkaphatja a Huawei Mate 20 Pro az Android Q tesztverzióját, de azt továbbra sem tudni, mi történik a 90 napos határidő lejárta után.","shortLead":"A jelek szerint mégis megkaphatja a Huawei Mate 20 Pro az Android Q tesztverzióját, de azt továbbra sem tudni, mi...","id":"20190531_google_huawei_mate_20_pro_okostelefon_android_q_kereskedelmi_haboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee000d0d-a828-46bd-9b03-5619a812821b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0cf5d4-891b-4404-9797-cbb9a75d69dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_google_huawei_mate_20_pro_okostelefon_android_q_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. május. 31. 14:03","title":"Jó hírt kapott a Huawei, visszakerült a Mate 20 Pro egy fontos androidos listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57d8172-d34c-4aee-8127-509ddf3e0eef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan a jelenleginél jóval egyszerűbb online vásárlást kínál majd az IKEA. A tervek szerint jön a mobilos applikáció, amiből közvetlenül vehetjük majd meg a kiszemelt terméket.","shortLead":"Hamarosan a jelenleginél jóval egyszerűbb online vásárlást kínál majd az IKEA. A tervek szerint jön a mobilos...","id":"20190531_ikea_online_vasarlas_okostelefon_alkalmazas_applikacio_online_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e57d8172-d34c-4aee-8127-509ddf3e0eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a891ee9-0a0f-4fc0-8546-70fddd1372b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_ikea_online_vasarlas_okostelefon_alkalmazas_applikacio_online_vasarlas","timestamp":"2019. május. 31. 08:03","title":"Sokak vágyát teljesítheti az IKEA újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]