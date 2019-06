Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"551de21b-5484-4c8a-ace0-99341437d9c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó az elkövetkezendő években több tucat elektromotoros új modellt dob piacra.","shortLead":"A négykarikás német gyártó az elkövetkezendő években több tucat elektromotoros új modellt dob piacra.","id":"20190603_teljes_palyas_villanyautos_letamadasra_keszul_az_audi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=551de21b-5484-4c8a-ace0-99341437d9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de610ee-e550-4b0a-b10e-a9e5d25a3f22","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_teljes_palyas_villanyautos_letamadasra_keszul_az_audi","timestamp":"2019. június. 03. 11:21","title":"Teljes pályás villanyautós letámadásra készül az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dél-koreai fél inkább a mélyben kutatna a holttestek után. ","shortLead":"A dél-koreai fél inkább a mélyben kutatna a holttestek után. ","id":"20190603_Hajokatasztrofa_Nem_ertenek_egyet_a_hajo_kiemelesevel_a_delkoreaiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62952ec-ab9b-43ca-b3fc-b8c6a0e8549f","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Hajokatasztrofa_Nem_ertenek_egyet_a_hajo_kiemelesevel_a_delkoreaiak","timestamp":"2019. június. 03. 13:10","title":"Hajókatasztrófa: Nem értenek egyet a hajó kiemelésével a dél-koreaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345f973e-3475-42ba-a2be-6341840ede86","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy új tanulmány szerint ebből a szempontból nincs különbség a fehér és a vörös húsok között. ","shortLead":"Egy új tanulmány szerint ebből a szempontból nincs különbség a fehér és a vörös húsok között. ","id":"20190604_A_feher_hus_ugyanolyan_rossz_a_koleszterinszintnek_mint_a_voros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=345f973e-3475-42ba-a2be-6341840ede86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68f3465-2b1b-4e69-a326-a007298eb8de","keywords":null,"link":"/elet/20190604_A_feher_hus_ugyanolyan_rossz_a_koleszterinszintnek_mint_a_voros","timestamp":"2019. június. 04. 20:46","title":"A fehér hús ugyanolyan rossz a koleszterinszintnek, mint a vörös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kevés akkora tüntetés volt Csehországban 1989 óta, mint most.","shortLead":"Kevés akkora tüntetés volt Csehországban 1989 óta, mint most.","id":"20190604_Legalabb_szazezren_tuntettek_Pragaban_a_miniszterelnok_lemondasaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d31fca1-fd9e-4bf7-ab49-d08f840cc219","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Legalabb_szazezren_tuntettek_Pragaban_a_miniszterelnok_lemondasaert","timestamp":"2019. június. 04. 21:49","title":"Legalább százezren tüntettek Prágában a miniszterelnök lemondásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b0626a-7d4e-4f58-9395-48f35e4bbbef","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A pénzek útja továbbra is átláthatatlan a nemzetközi labdarúgásban – erről nyilatkozott a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség etikai bizottságának egyik vezetője, akinek a sorozatos botrányok miatt a mandátumát nem hosszabbították meg 2017-ben.","shortLead":"A pénzek útja továbbra is átláthatatlan a nemzetközi labdarúgásban – erről nyilatkozott a Nemzetközi...","id":"20190604_Az_alkalmazottak_szajat_befogtak_de_ettol_nem_lett_atlathatobb_a_FIFA_mukodese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10b0626a-7d4e-4f58-9395-48f35e4bbbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056fcbb6-f39a-4265-a76d-b01c5aed4641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Az_alkalmazottak_szajat_befogtak_de_ettol_nem_lett_atlathatobb_a_FIFA_mukodese","timestamp":"2019. június. 04. 11:04","title":"Az alkalmazottak száját befogták, de ettől nem lett átláthatóbb a FIFA működése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4599f79d-3d8d-4f33-8db6-be99e012794c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Miközben sokan már elkezdték temetni a táblagépeket, az Apple felkészült rá, hogy minden eddiginél komolyabb eszköztárral próbálja meggyőzni az otthoni használók egy részét: bőven elég lesz egy iPad a laptop helyett. A WWDC fejlesztői konferencia hétfői nyitónapján a hagyományos számítógépekre vágyóknak és iPhone-okra is több új funkciót jelentett be a vállalat.","shortLead":"Miközben sokan már elkezdték temetni a táblagépeket, az Apple felkészült rá, hogy minden eddiginél komolyabb...","id":"20190603_apple_wwdc_2019_ios_13_macos_apple_tv_plus_apple_watchos_6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4599f79d-3d8d-4f33-8db6-be99e012794c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e08438-7083-4e60-8e1c-646605523bf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_apple_wwdc_2019_ios_13_macos_apple_tv_plus_apple_watchos_6","timestamp":"2019. június. 03. 20:33","title":"Itt az Apple várt bejelentése: megújulnak az iPhone-ok és a számítógépek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac2cd7a-96c2-49e9-8b27-f7446580ee96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A most zajló fejlesztői konferenciáján, a WWDC 2019-en jelentette be az Apple, hogy a holdra szállásról szól majd streamszolgáltatásuk első saját gyártású műsora, ami a For All Mankind címet kapta. ","shortLead":"A most zajló fejlesztői konferenciáján, a WWDC 2019-en jelentette be az Apple, hogy a holdra szállásról szól majd...","id":"20190603_apple_wwdc_2019_sorozat_for_all_mankind_holdra_szallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fac2cd7a-96c2-49e9-8b27-f7446580ee96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1542b01-973c-4df9-ba2a-b6fbdf7996a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_apple_wwdc_2019_sorozat_for_all_mankind_holdra_szallas","timestamp":"2019. június. 03. 19:33","title":"Nagyon izgalmasnak tűnik az Apple első saját gyártású sorozata – előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8454b56-1ce2-4342-aebf-7a05b8673deb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje már pletykálják, hogy az Apple nyugdíjazná az iTunes-t. Eddig csak szóbeszéd volt, most viszont már egyre több jel mutat erre.","shortLead":"Egy ideje már pletykálják, hogy az Apple nyugdíjazná az iTunes-t. Eddig csak szóbeszéd volt, most viszont már egyre...","id":"20190603_facebook_instagram_apple_itunes_wwdc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8454b56-1ce2-4342-aebf-7a05b8673deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb1a85f-3194-405b-b7ca-02afcabf1cba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_facebook_instagram_apple_itunes_wwdc_2019","timestamp":"2019. június. 03. 10:36","title":"Mire készül az Apple? Eltűntek a bejegyzések az iTunes Facebook- és Instagram-oldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]