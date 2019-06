Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik részt vesz a főpolgármester-jelölti ellenzéki előválasztás szervezésében, és fontosnak tartja az intézményt. És tudomásul vették, hogy Puzsér Róbert önállóan, a pártok támogatása nélkül vesz részt ezen. A Jobbiknak így egyelőre nincs jelöltje az előválasztáson.\r

\r

","shortLead":"A Jobbik részt vesz a főpolgármester-jelölti ellenzéki előválasztás szervezésében, és fontosnak tartja az intézményt...","id":"20190607_Jobbik_Puzser_mar_nem_a_jeloltunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d3a98b-a920-4ad9-8b36-6bda179aa20a","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Jobbik_Puzser_mar_nem_a_jeloltunk","timestamp":"2019. június. 07. 16:53","title":"Jobbik: Puzsér már nem a jelöltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20fabb5-b1ee-41e2-8133-2ab5538f3140","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Verseny miatt lezárják a környéket.","shortLead":"Verseny miatt lezárják a környéket.","id":"20190608_A_Hosok_terere_csak_futva_induljon_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b20fabb5-b1ee-41e2-8133-2ab5538f3140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370a97eb-f70e-41a0-8e25-3ae1a42070fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_A_Hosok_terere_csak_futva_induljon_el","timestamp":"2019. június. 08. 08:39","title":"A Hősök terére csak futva induljon el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17abaaa-fb53-4227-9d31-674173b13a75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívesen látna sokkal több nőt a politikában.","shortLead":"Szívesen látna sokkal több nőt a politikában.","id":"20190607_Naray_Tamas__Jot_tenne_az_arrogancia_es_a_himsoviniszta_poffeszkedes_kiirtasanak_ha_mondjuk_no_lenne_a_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d17abaaa-fb53-4227-9d31-674173b13a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0328a8ad-7155-4cd7-9cd8-955f43b95419","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Naray_Tamas__Jot_tenne_az_arrogancia_es_a_himsoviniszta_poffeszkedes_kiirtasanak_ha_mondjuk_no_lenne_a_miniszterelnok","timestamp":"2019. június. 07. 14:00","title":"Náray Tamás: “Jót tenne az arrogancia és a hímsoviniszta pöffeszkedés kiirtásának, ha mondjuk nő lenne a miniszterelnök”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bukaresti közlemény szerint a román nagykövet nem mondott nemet, június 10-ét javasolja a találkozóra. Arról is írnak, hogy a magyar kormány által használt hangnem elfogadhatatlan. ","shortLead":"A bukaresti közlemény szerint a román nagykövet nem mondott nemet, június 10-ét javasolja a találkozóra. Arról is...","id":"20190607_Visszaszolt_Romania_a_nagykovet_nem_utasitotta_el_hogy_talalkozzon_Szijjartoekkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50768fa-cc77-4533-98f7-8ecf38f212db","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Visszaszolt_Romania_a_nagykovet_nem_utasitotta_el_hogy_talalkozzon_Szijjartoekkal","timestamp":"2019. június. 07. 16:52","title":"Visszaszólt Románia, a nagykövet nem utasította el, hogy találkozzon Szijjártóékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Peking mellé állt az amerikai kínai gazdasági háborúskodásban Vlagyimir Putyin orosz államfő, aki egyben azzal vádolta Washingtont, hogy féktelen gazdasági egoizmusával valódi háborúba taszíthatja a világot.","shortLead":"Peking mellé állt az amerikai kínai gazdasági háborúskodásban Vlagyimir Putyin orosz államfő, aki egyben azzal vádolta...","id":"20190608_Kemeny_beszedet_mondott_Putyin_a_szentpetervari_gazdasagi_csucson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec5dc0a-641c-4c34-9ccd-0f0667468340","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190608_Kemeny_beszedet_mondott_Putyin_a_szentpetervari_gazdasagi_csucson","timestamp":"2019. június. 08. 15:57","title":"Kemény beszédet mondott Putyin a szentpétervári gazdasági csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ac6299-0020-44f5-a50b-f4520c2f5568","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pünkösdi hosszú hétvégén szárazabb, napsütéses, meleg idő lesz. Helyenként akár 32 fokig is melegedhet a levegő.","shortLead":"A pünkösdi hosszú hétvégén szárazabb, napsütéses, meleg idő lesz. Helyenként akár 32 fokig is melegedhet a levegő.","id":"20190607_nyari_ido_punkosd_hosszuhetvege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41ac6299-0020-44f5-a50b-f4520c2f5568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca6296b-5912-46a2-9aac-b575dc312db2","keywords":null,"link":"/elet/20190607_nyari_ido_punkosd_hosszuhetvege","timestamp":"2019. június. 07. 05:11","title":"Beköszönt az igazi nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy százezren mentek utcára az Európai Bizottság jelentése után, de szerinte az uniós nyomozók ott is alaptalanul vádaskodtak.","shortLead":"Mintegy százezren mentek utcára az Európai Bizottság jelentése után, de szerinte az uniós nyomozók ott is alaptalanul...","id":"20190608_A_cseh_kormanyfo_nem_akar_lemondani_a_korrupcioja_miatti_tuntetesek_ellenere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8a98e9-58c7-4edb-ab6e-ffdaa0ef3dd8","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_A_cseh_kormanyfo_nem_akar_lemondani_a_korrupcioja_miatti_tuntetesek_ellenere","timestamp":"2019. június. 08. 16:05","title":"A cseh kormányfő nem akar lemondani a korrupciója miatti tüntetések ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a530373c-02cf-455b-a15a-64529d5cbaec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ráadásul épp az ő dala szólt a Deák téri helyen.\r

\r

","shortLead":"Ráadásul épp az ő dala szólt a Deák téri helyen.\r

\r

","id":"20190607_Nem_engedtek_be_Mohamed_Fatima_enekesnot_egy_belvarosi_szorakozohelyre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a530373c-02cf-455b-a15a-64529d5cbaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bda859-81ac-44cc-96ae-579a9abbfca5","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Nem_engedtek_be_Mohamed_Fatima_enekesnot_egy_belvarosi_szorakozohelyre","timestamp":"2019. június. 07. 16:37","title":"Nem engedték be Mohamed Fatima énekesnőt egy belvárosi szórakozóhelyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]