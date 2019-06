Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19cd150b-d07a-40b1-8027-344fe7fcf7d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Porig romboltak egy falut, a tetemeket elégették.","shortLead":"Porig romboltak egy falut, a tetemeket elégették.","id":"20190610_Nepirtas_tortenhetett_Maliban_szaz_hullat_talaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19cd150b-d07a-40b1-8027-344fe7fcf7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcf40b6-1628-4216-90e0-2dcf78db79bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Nepirtas_tortenhetett_Maliban_szaz_hullat_talaltak","timestamp":"2019. június. 10. 15:10","title":"Népirtás történhetett Maliban, száz holttestet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jeremy Hunt erős indítással szállt be a Theresa May utódlásáért folyó harcba. ","shortLead":"Jeremy Hunt erős indítással szállt be a Theresa May utódlásáért folyó harcba. ","id":"20190610_Megszunhet_a_tory_part_a_brit_kulugyminiszter_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f858bab-920d-4547-8207-75953445add0","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Megszunhet_a_tory_part_a_brit_kulugyminiszter_szerint","timestamp":"2019. június. 10. 14:45","title":"A kormány és a tory párt is megsemmisülhet a brit külügyminiszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e611b8-7d8b-46b4-ab79-0b1ff108eae7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Los Angelesben most minden a videojátékokról szól, megkezdődött ugyanis a 2019-es E3 expó. Az első újdonságok közt a novemberben érkező Star Wars Jedi: Fallen Order is bemutatkozott. ","shortLead":"Los Angelesben most minden a videojátékokról szól, megkezdődött ugyanis a 2019-es E3 expó. Az első újdonságok közt...","id":"20190610_star_wars_jedi_fallen_order_gameplay_jatekmenet_video_e3_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8e611b8-7d8b-46b4-ab79-0b1ff108eae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a142d0-4c40-4c12-b454-2790c5c4632a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_star_wars_jedi_fallen_order_gameplay_jatekmenet_video_e3_2019","timestamp":"2019. június. 10. 13:03","title":"Izgalmas, filmszerű Star Wars-játék jön, 14 percet már megmutattak belőle – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85af1de2-9ffb-4c1e-b032-cd400028345f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elég jól lehetett követni meddig nem lesz biztosan otthon, de sajnos a családja ott volt. ","shortLead":"Elég jól lehetett követni meddig nem lesz biztosan otthon, de sajnos a családja ott volt. ","id":"20190609_Nem_volt_otthon_Morata_mert_a_valogatottban_focizott__kiraboltak_a_lakasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85af1de2-9ffb-4c1e-b032-cd400028345f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa687b2-3606-45f8-8b7a-dcb3fb5cd554","keywords":null,"link":"/sport/20190609_Nem_volt_otthon_Morata_mert_a_valogatottban_focizott__kiraboltak_a_lakasat","timestamp":"2019. június. 09. 15:06","title":"Nem volt otthon Morata, mert a válogatottban focizott – kirabolták a lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bddee471-307a-43d1-aab5-00abc8adf07f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Cosimo Inguscio helyettesíti majd a Groupama Arénában az eltiltott Marco Rossit a magyar labdarúgó-válogatott kedd esti Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésén, Wales ellen. A szövetségi kapitány az azerbajdzsáni kezdőcsapaton több helyen is változtatni fog.","shortLead":"Cosimo Inguscio helyettesíti majd a Groupama Arénában az eltiltott Marco Rossit a magyar labdarúgó-válogatott kedd esti...","id":"20190610_Wales_ellen_mas_csapat_fog_jatszani_mint_Azerbajdzsan_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bddee471-307a-43d1-aab5-00abc8adf07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f200e8-17e7-4824-be13-10ca852a730b","keywords":null,"link":"/sport/20190610_Wales_ellen_mas_csapat_fog_jatszani_mint_Azerbajdzsan_ellen","timestamp":"2019. június. 10. 18:18","title":"Wales ellen más csapat fog játszani, mint Azerbajdzsán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab35e0be-0e7b-48c2-8a9a-4bad1699d874","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Burkolatjavítási munkák kezdődnek.","shortLead":"Burkolatjavítási munkák kezdődnek.","id":"20190611_m3_autopalya_godollo_utfelujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab35e0be-0e7b-48c2-8a9a-4bad1699d874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14316cd-66ca-42f6-b73a-6ead361426dd","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190611_m3_autopalya_godollo_utfelujitas","timestamp":"2019. június. 11. 08:16","title":"Egysávos lesz az M3-as Gödöllőnél szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac80738-698f-473a-b2dd-10c0cc7360e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden hajnalban megkezdték a május 29-én balesetet szenvedett Hableány sétahajó kiemelését a Dunából. A művelet lépéseit folyamatosan frissülő galériánk fotóink is követheti.","shortLead":"Kedden hajnalban megkezdték a május 29-én balesetet szenvedett Hableány sétahajó kiemelését a Dunából. A művelet...","id":"20190611_Ime_a_Hableany_kiemelese_kepekben__folyamatosan_frissulo_galeri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cac80738-698f-473a-b2dd-10c0cc7360e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5b248b-edb4-4282-95f6-46c6f5aa8023","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Ime_a_Hableany_kiemelese_kepekben__folyamatosan_frissulo_galeri","timestamp":"2019. június. 11. 08:24","title":"Íme a Hableány kiemelése képekben – folyamatosan frissülő galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9797af8d-7fa7-4ad2-bb60-dafab58825a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"További négy embert még keresnek.","shortLead":"További négy embert még keresnek.","id":"20190611_holttestek_aldozatok_hableany_dunai_hajobaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9797af8d-7fa7-4ad2-bb60-dafab58825a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3ac157-e0db-40ef-83b4-57bc4926fb4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_holttestek_aldozatok_hableany_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. június. 11. 08:38","title":"Négy holttestet hoztak már ki a Hableányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]