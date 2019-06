Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1db4f459-dfc4-4b2a-8117-6d911b8b8ffb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az elkövetkező évtizedekben három olyan problémával is farkasszemet kell néznünk, amely egységes generációs identitás után kiált - vallja Nemes Orsolya generációkutató. Ez pedig csak olyan légkörben lehetséges, amelyben a kihívások leküzdése érdekében együtt törekszünk rá, hogy a nemzedékek közötti különbségek ne elszigeteljenek minket, hanem előnyt tudjunk kovácsolni belőlük. Részlet.","shortLead":"Az elkövetkező évtizedekben három olyan problémával is farkasszemet kell néznünk, amely egységes generációs identitás...","id":"20190611_Miert_karosak_a_generacios_sztereotipiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1db4f459-dfc4-4b2a-8117-6d911b8b8ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73de6de-e994-4562-9d21-6e32981ba5be","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190611_Miert_karosak_a_generacios_sztereotipiak","timestamp":"2019. június. 11. 14:15","title":"Miért károsak a generációs sztereotípiák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5085872-2487-4d5b-a175-f050fff22ebb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen hallatják a hangjukat az Apple alkalmazás-terjesztési gyakorlata miatt. Legutóbb két fejlesztő indított pert a cupertinói óriásvállalat ellen.","shortLead":"Egyre többen hallatják a hangjukat az Apple alkalmazás-terjesztési gyakorlata miatt. Legutóbb két fejlesztő indított...","id":"20190610_per_az_apple_ellen_az_app_store_monopolium_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5085872-2487-4d5b-a175-f050fff22ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e3dce9-a866-42d1-9fcc-5a2663d1284d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_per_az_apple_ellen_az_app_store_monopolium_miatt","timestamp":"2019. június. 10. 10:03","title":"Egyre több a vád: két iOS-es fejlesztő beperelte az Apple-t az App Store miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e0a217c-351d-41bd-af1b-817c73753d2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Terjeszkedik, ha nem is rohamléptekkel a Supercharger-hálózat. ","shortLead":"Terjeszkedik, ha nem is rohamléptekkel a Supercharger-hálózat. ","id":"20190611_tesla_supercharger_magyarorszg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e0a217c-351d-41bd-af1b-817c73753d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad215274-2591-49f2-a364-ecfe358b1b41","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_tesla_supercharger_magyarorszg","timestamp":"2019. június. 11. 09:20","title":"Jön a harmadik Tesla kút is Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem látták jönni a kánikulát és a strandszezont?","shortLead":"Nem látták jönni a kánikulát és a strandszezont?","id":"20190610_Nem_sikerult_megbirkoznai_a_MAVnak_a_hosszu_hetvegevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6054acb9-353c-4cfb-8368-2c0e70f7c226","keywords":null,"link":"/elet/20190610_Nem_sikerult_megbirkoznai_a_MAVnak_a_hosszu_hetvegevel","timestamp":"2019. június. 10. 20:22","title":"Nem sikerült megbirkóznia a MÁV-nak a hosszú hétvégével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől a felújított M1-esen lehet robogni Tatabányánál, vége van a munkálatoknak.\r

\r

","shortLead":"Péntektől a felújított M1-esen lehet robogni Tatabányánál, vége van a munkálatoknak.\r

\r

","id":"20190611_Vege_a_marcius_ota_tarto_maceranak_az_M1esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0f7d9a-31f1-4006-bc4a-e04f97314443","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_Vege_a_marcius_ota_tarto_maceranak_az_M1esen","timestamp":"2019. június. 11. 15:25","title":"Vége a március óta tartó macerának az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb37fab-fc9f-4191-be06-b031b6438b22","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Rohamrendőrök vették körül hétfőn a parlament épületét, miután a hatóságok a tömeges tiltakozások ellenére bejelentették, hogy kitartanak a kiadatásra vonatkozó törvényjavaslat mellett.","shortLead":"Rohamrendőrök vették körül hétfőn a parlament épületét, miután a hatóságok a tömeges tiltakozások ellenére...","id":"20190610_Tovabbra_sincs_nyugalom_Hongkongban__rendorok_vedik_a_parlamentet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbb37fab-fc9f-4191-be06-b031b6438b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0d7be7-1259-4b6e-87ce-4a616b98de19","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Tovabbra_sincs_nyugalom_Hongkongban__rendorok_vedik_a_parlamentet","timestamp":"2019. június. 10. 09:16","title":"Továbbra sincs nyugalom Hongkongban - rendőrök védik a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megelégelte, hogy 30 éve ugyannyit kapnak.","shortLead":"Megelégelte, hogy 30 éve ugyannyit kapnak.","id":"20190610_Nagy_Ervin_hadat_uzent_a_rabszolgatartoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5766978-99aa-4f2f-87ff-e539c95acd2c","keywords":null,"link":"/kultura/20190610_Nagy_Ervin_hadat_uzent_a_rabszolgatartoknak","timestamp":"2019. június. 10. 15:33","title":"Nagy Ervin hadat üzent a \"rabszolgatartóknak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d43fb29-0329-48bf-a69c-e96ddb21592b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakemberek folyamatosan dolgoznak, talán ma sikerül rögzíteni a kiemeléshez szükséges köteleket.","shortLead":"A szakemberek folyamatosan dolgoznak, talán ma sikerül rögzíteni a kiemeléshez szükséges köteleket.","id":"20190610_A_het_kozepen_emelhetik_ki_a_Hableany_roncsat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d43fb29-0329-48bf-a69c-e96ddb21592b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8918ffbd-05fd-4788-b8b9-5f960bae4fce","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_A_het_kozepen_emelhetik_ki_a_Hableany_roncsat","timestamp":"2019. június. 10. 12:05","title":"A hét közepén emelhetik ki a Hableány roncsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]