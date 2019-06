Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Szombaton kezdődik Budapesten a szokásos nyári villamosfelújítás a 4-es és a 6-os vonalán – közölte a BKK. A szerelvények a Széll Kálmán tér és a Corvin-negyed között közlekednek, a Corvin-negyed és a dél-budai végállomások között pótlóbuszra kell szállni.","shortLead":"Szombaton kezdődik Budapesten a szokásos nyári villamosfelújítás a 4-es és a 6-os vonalán – közölte a BKK...","id":"20190613_Hetvegen_indul_a_nagykoruti_villamosfelujitas_az_autosok_is_uj_kozlekedesi_rendet_tanulhatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b1bb40-2cd0-42b2-a627-56480df66aea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_Hetvegen_indul_a_nagykoruti_villamosfelujitas_az_autosok_is_uj_kozlekedesi_rendet_tanulhatnak","timestamp":"2019. június. 13. 18:49","title":"Hétvégén indul a nagykörúti villamosfelújítás, az autósok is új közlekedési rendet tanulhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb177f61-2091-4e60-94cd-eef4bcafc679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szórakoztató újítást jelentett be Elon Musk a Teslákhoz, melyek vezetőoldali üléséből játékos irányítófülke válik majd.","shortLead":"Szórakoztató újítást jelentett be Elon Musk a Teslákhoz, melyek vezetőoldali üléséből játékos irányítófülke válik majd.","id":"20190614_tesla_jatekok_kormany_pedalok_kontroller_e3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb177f61-2091-4e60-94cd-eef4bcafc679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f917a8-28b5-4091-a6fd-8d358dd63ff9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_tesla_jatekok_kormany_pedalok_kontroller_e3","timestamp":"2019. június. 14. 13:03","title":"Autós játékok jönnek a Teslákba, a kormánnyal kell majd irányítani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13828130-356f-42b8-9b49-2e1658ba4329","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Három évig terjedő szabadságvesztés is járhat a veszélyeztetett állat elpusztításáért.","shortLead":"Három évig terjedő szabadságvesztés is járhat a veszélyeztetett állat elpusztításáért.","id":"20190613_Egy_fiatal_no_utotte_agyon_az_allatkerti_teknost_allatkinzas_miatt_nyomoz_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13828130-356f-42b8-9b49-2e1658ba4329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bc70a3-eed9-48e8-a95e-410924343a21","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Egy_fiatal_no_utotte_agyon_az_allatkerti_teknost_allatkinzas_miatt_nyomoz_a_rendorseg","timestamp":"2019. június. 13. 21:44","title":"Fotón a fiatal nő, aki agyonütötte az állatkerti teknőst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac044b16-6989-496e-bc28-1f1796e84a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google idei Pixel-csúcstelefonja, a Pixel 4 várhatóan októberben fog megjelenni, azonban a gyártó elérkezettnek látta az időt, hogy villantson egy képet róla.","shortLead":"A Google idei Pixel-csúcstelefonja, a Pixel 4 várhatóan októberben fog megjelenni, azonban a gyártó elérkezettnek látta...","id":"20190613_google_pixel_4_kameraja_kiszivarogtatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac044b16-6989-496e-bc28-1f1796e84a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee33b75-9937-46bc-948a-36cb94588a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_google_pixel_4_kameraja_kiszivarogtatas","timestamp":"2019. június. 13. 10:03","title":"Megunta a kiszivárogtatásokat a Google, ezért inkább megmutatta következő telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d7fac2-b0a8-49a8-8a8d-b88227a45c97","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Története során először szerezte meg a trófeát a kanadai csapat.","shortLead":"Története során először szerezte meg a trófeát a kanadai csapat.","id":"20190614_toronto_raptors_golden_state_warriors_nba_nagydonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1d7fac2-b0a8-49a8-8a8d-b88227a45c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d44321-a1fe-4970-98e2-3c8f4fa9040c","keywords":null,"link":"/sport/20190614_toronto_raptors_golden_state_warriors_nba_nagydonto","timestamp":"2019. június. 14. 11:24","title":"A Toronto Raptors az NBA bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8effbb9f-0027-4d86-b4c3-e8114973f1c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Volt, akit tizenöt évig dolgoztatott rabszolgaként.","shortLead":"Volt, akit tizenöt évig dolgoztatott rabszolgaként.","id":"20190614_Rabszolgasors_het_evet_kapott_a_gadorosi_csicskaztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8effbb9f-0027-4d86-b4c3-e8114973f1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c531f1-6d9a-4a48-ba4b-f1c0310e30e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Rabszolgasors_het_evet_kapott_a_gadorosi_csicskaztato","timestamp":"2019. június. 14. 11:10","title":"Rabszolgasors: hét évet kapott a gádorosi csicskáztató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368e030e-693a-4070-9799-b5c3eeb17e36","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magánéletére akar koncentrálni, ezért a következő szezonban nem vállal munkát.","shortLead":"A magánéletére akar koncentrálni, ezért a következő szezonban nem vállal munkát.","id":"20190614_Egy_ev_szabadsagra_megy_Massimiliano_Allegri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=368e030e-693a-4070-9799-b5c3eeb17e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe3e6b8-da54-4bb5-95b4-91c499426d53","keywords":null,"link":"/sport/20190614_Egy_ev_szabadsagra_megy_Massimiliano_Allegri","timestamp":"2019. június. 14. 10:56","title":"Egy év szabadságra megy Massimiliano Allegri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0505496f-76b1-4d85-943d-9c67a0c129bd","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Fogyatékkal élő fiatalokat támogat az a program, amelynek keretében különböző munkakörökben próbálhatják ki magukat egy-egy napra a jelentkezők. Legutóbb a 230 jelentkező között volt olyan is, aki szakácskötényt kötött, s beállt egy négycsillagos szálloda konyhájába dolgozni. \r

\r

","shortLead":"Fogyatékkal élő fiatalokat támogat az a program, amelynek keretében különböző munkakörökben próbálhatják ki magukat...","id":"20190613_Alomnap_a_konyhaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0505496f-76b1-4d85-943d-9c67a0c129bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ea2c66-256f-4955-9b0b-f301354bcdf4","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Alomnap_a_konyhaban","timestamp":"2019. június. 13. 18:17","title":"Álomnap a konyhában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]