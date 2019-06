Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb7966ef-12ad-4fc1-a82a-6deeaddd934a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség kéri az arra közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal haladjanak. ","shortLead":"A rendőrség kéri az arra közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal haladjanak. ","id":"20190616_Vonat_gazolas_Hajduboszormeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb7966ef-12ad-4fc1-a82a-6deeaddd934a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4d12d6-42ae-4a04-a381-2e5d0f0a901d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Vonat_gazolas_Hajduboszormeny","timestamp":"2019. június. 16. 09:31","title":"Vonat gázolt halálra egy férfit Hajdúböszörményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon is megérezheti a kínai Huawei az amerikai kormányzat nemrég életbe léptetett intézkedéseit. Most az is kiderült, pontosan mennyire. ","shortLead":"Nagyon is megérezheti a kínai Huawei az amerikai kormányzat nemrég életbe léptetett intézkedéseit. Most az is kiderült...","id":"20190617_huawei_bevetel_amerikai_szankciok_donald_trump_gyartok_piaci_reszesede_mobiltelefon_piac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425a420f-e651-4f8e-b79f-49243ecc8e67","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_huawei_bevetel_amerikai_szankciok_donald_trump_gyartok_piaci_reszesede_mobiltelefon_piac","timestamp":"2019. június. 17. 15:03","title":"Hatalmas visszaesésre számítanak a Huaweinél, 40-60 millióval kevesebb mobil fogyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d62ca9c-e174-4a05-8012-ade4fa4b2e4d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szülők kezdeményezték a változtatást, amihez csatlakoztak a pedagógusok és az önkormányzat.","shortLead":"A szülők kezdeményezték a változtatást, amihez csatlakoztak a pedagógusok és az önkormányzat.","id":"20190616_Igazgato_egyhaz_tolnai_iskola_allami_fenntartasu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d62ca9c-e174-4a05-8012-ade4fa4b2e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a43cd08-7a07-48f8-960f-062118b428f2","keywords":null,"link":"/kultura/20190616_Igazgato_egyhaz_tolnai_iskola_allami_fenntartasu","timestamp":"2019. június. 16. 08:48","title":"Le akarták váltani a tanárok az igazgatót, erre kivonult az egyház egy tolnai iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59112f0e-b466-4f6b-a433-424bf101d4ec","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Adelaide-i Egyetem tudósainak közlése szerint a mintegy 270 millió éve kihalt, a mélytengeri viszonyok közt hatalmasnak számító trilobitára (háromkaréjú ősrákra) a dél-auszráliai Kenguru-szigeten találtak rá, csupán 30 kilométerre Ausztrália partjaitól.","shortLead":"Az Adelaide-i Egyetem tudósainak közlése szerint a mintegy 270 millió éve kihalt, a mélytengeri viszonyok közt...","id":"20190617_melytengeri_trilobita_redlichia_rex","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59112f0e-b466-4f6b-a433-424bf101d4ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094472dd-2c98-41fb-a2e7-f6c223a15381","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_melytengeri_trilobita_redlichia_rex","timestamp":"2019. június. 17. 07:03","title":"Egy hatalmas mélytengeri \"rém\" maradványaira bukkantak 30 km-re Ausztrália partjaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47d9655-5daf-4386-abef-c80ac81cc4ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a legnagyobb közösségi oldal felhasználói, az üzemeltetői is úgy ítélik meg, hogy túl sok értelmesnek nem nevezhető hozzászólással vannak tele a bejegyzések. Átalakítják a kommentfolyamot, hogy értelmesebb legyen.","shortLead":"Nem csak a legnagyobb közösségi oldal felhasználói, az üzemeltetői is úgy ítélik meg, hogy túl sok értelmesnek nem...","id":"20190617_facebook_hozzaszolasok_szurese_kommenteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47d9655-5daf-4386-abef-c80ac81cc4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78ed7f6-8ea6-4cd2-b73c-1b2b4bc5ad91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_facebook_hozzaszolasok_szurese_kommenteles","timestamp":"2019. június. 17. 11:33","title":"Változik a kommentelés a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e88953-261b-4a23-8258-cb27edaee971","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem tudták megmondani, mennyi szesz volt az épületben, de még a tűz eloltása után is folyt a raktárból.","shortLead":"Nem tudták megmondani, mennyi szesz volt az épületben, de még a tűz eloltása után is folyt a raktárból.","id":"20190616_Tragedia_Cognacban_leegett_egy_2500_hektoliteres_szeszraktar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22e88953-261b-4a23-8258-cb27edaee971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de351d87-5c86-45ef-a2bb-f962ff647e30","keywords":null,"link":"/kkv/20190616_Tragedia_Cognacban_leegett_egy_2500_hektoliteres_szeszraktar","timestamp":"2019. június. 16. 18:54","title":"Tragédia Cognacban: leégett egy 2500 hektoliteres szeszraktár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab57cd49-737b-47a4-96cb-e19e0db0b85e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A szlovákiai Nagyszombaton gyárt majd akkumulátorokat a PSA.","shortLead":"A szlovákiai Nagyszombaton gyárt majd akkumulátorokat a PSA.","id":"20190617_Autogyartas_utan_most_az_akkumulatorgyartasban_kell_kulcspoziciot_szerezni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab57cd49-737b-47a4-96cb-e19e0db0b85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f4a762-a9c2-445c-b9e2-75d6e13d0638","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Autogyartas_utan_most_az_akkumulatorgyartasban_kell_kulcspoziciot_szerezni","timestamp":"2019. június. 17. 09:17","title":"Autógyártás után most az akkumulátorgyártásban kell kulcspozíciót szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lépésváltást szorgalmazott a globális felmelegedés okozta világméretű gazdasági-társadalmi válsággal szemben Ferenc pápa, aki a nemzetközi kőolaj- és gázvállalatok vezetőit fogadta a Vatikánban pénteken. ","shortLead":"Lépésváltást szorgalmazott a globális felmelegedés okozta világméretű gazdasági-társadalmi válsággal szemben Ferenc...","id":"20190616_ferenc_papa_globalis_felmelegedes_azonnali_lepesek_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca962dd2-b08e-4c8b-9aeb-55b39d168ac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_ferenc_papa_globalis_felmelegedes_azonnali_lepesek_klimavaltozas","timestamp":"2019. június. 16. 15:03","title":"Ferenc pápa is megszólalt: azonnal lépni kell a globális felmelegedés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]