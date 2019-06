70,8 millió ember kényszerül ma a világban úgy élni, hogy elűzték otthonából, ez az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságáának (UNHCR) 70 éves történetének legmagasabb ilyen adata. A szervezet ma tette közzé Global Trends című jelentését, ebben állapítja meg ezt az amúgy konzervatív becslést. A szám növekedhet például a venezuelai krízis menekültjeivel, az országot eddig négymillió ember hagyta el, ezzel ma ez a legnagyobb menekültválság a földön - Magyarország is befogadott magyar származású venézeket. Közülük eddig félmillióan tudtak menedékjogot kérni, pedig túlnyomó többségük jogosult lenne valamilyen védelemre.

Venezuela © MTI / AP / Fernando Llano

„Amit ezekben a számokban láthatunk, az egy újabb megerősítése annak a trendnek, hogy hosszabb távon növekszik azoknak a háborúk, fegyveres konfliktusok és üldöztetés elől menekülő embereknek a száma, akiknek biztonságra van szükségük” – mondta Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi Főbiztosa. „Egyfelől a menekülteket és a bevándorlókat övező közbeszéd ma gyakran ellenséges indulatokat szít, ugyanakkor sokszor találkozunk a nagylelkűség és a szolidaritás nagyszerű megnyilvánulásaival is, különösen azokban a közösségekben, amelyek maguk is nagyszámú menekültet fogadtak be. A pozitív példákra kell alapoznunk, és meg kell kétszereznünk a szolidaritásunkat mindazon sok ezer ártatlan ember felé, akiket nap nap után elűznek az otthonukból.”

A menekültek három csoportba oszthatóak:

A voltaképpeni menekültek, kik háború, fegyveres konfliktus vagy üldöztetés miatt kényszerültek elhagyni a hazájukat. A menekültek száma 2018-ban elérte a 25,9 millió főt, ami 500 ezerrel több, mint egy évvel korábban.

A menedékkérők, akik várják a kérelmük elbírálását, ők 3,5 millióan vannak.

A belső menekültek, akik nem hagyták el országokat, de otthonukból elüldözték őket: ők 41,3 millióan vannak.

Az UNCHR szerint a legjobb megoldás az, ha hazatérhetnek, méghozzá önkéntes alapon, biztonságban és az emberi méltóságuk tiszteletben tartásával.

Lehetséges megoldás a menekültek integrációja is, és áttelepítésük hamradik országokba, de ez utóbbira 2018-ban 92 400 alkalommal került csak sor, ami az áttelepítésre várók kevesebb mint 7 százaléka. Hazatérni hozzávetőleg 593 800 menekült tudott, miközben 62 600 fő kapott állampolgárságot.

© MTI

„Minden egyes menekültválság esetében, lett légyen az bárhol, és tartson akármilyen hosszú ideje, a megoldásokra kell törekedni, valamint arra, hogy elhárítsuk az akadályokat mindazoknak az embereknek az útjából, akik haza akarnak térni” – mondta Filippo Grandi. – „Ez egy összetett feladat, amelyen az UNHCR szüntelenül dolgozik, ám amely azt is megköveteli, hogy minden egyes ország összefogjon a közös jó érdekében. Ez napjaink egy kiemelkedő kihívása.”

Tények: