Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következők jöhetnek ma az égből: özönvíz, diónyi jegek, és extrém UV-sugárzás.","shortLead":"A következők jöhetnek ma az égből: özönvíz, diónyi jegek, és extrém UV-sugárzás.","id":"20190621_Leszakad_az_eg_delutan_jegeso_jon_tovabba_le_is_eghetunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d065a3-c600-4edd-9b28-336a62b7d9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Leszakad_az_eg_delutan_jegeso_jon_tovabba_le_is_eghetunk","timestamp":"2019. június. 21. 11:48","title":"Leszakad az ég délután, jégeső jön, továbbá le is éghetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755b60d3-906b-4786-9146-3c2fef4e7c5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Traumatológus Társaság (MTT) pénteki közgyűlésén egyelőre még csak a normális munkavégzéshez szükséges követeléseiket fogalmazták meg, a kormány reakciójának függvényébenszeptemberben döntenek a további lépésekről. ","shortLead":"A Magyar Traumatológus Társaság (MTT) pénteki közgyűlésén egyelőre még csak a normális munkavégzéshez szükséges...","id":"20190622_Oszig_adtak_idot_a_kormanynak_a_traumatologusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=755b60d3-906b-4786-9146-3c2fef4e7c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227e078e-218c-4e6c-abf8-3913d7eb5951","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Oszig_adtak_idot_a_kormanynak_a_traumatologusok","timestamp":"2019. június. 22. 08:16","title":"Őszig adtak időt a kormánynak a traumatológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405ad44-e623-4fe7-89a6-91e5b20fa173","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A román külügyminisztérium tudomásul vette, de megalapozatlannak tartja, hogy a magyar Országgyűlés kedden a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at, aTrianoni Békeszerződés 100. évfordulóját.","shortLead":"A román külügyminisztérium tudomásul vette, de megalapozatlannak tartja, hogy a magyar Országgyűlés kedden a nemzeti...","id":"20190622_Romanianak_nem_tetszik_a_nemzeti_osszetartozas_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c405ad44-e623-4fe7-89a6-91e5b20fa173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485b305b-9de2-4f3a-a5a2-b0d5d82506a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Romanianak_nem_tetszik_a_nemzeti_osszetartozas_eve","timestamp":"2019. június. 22. 12:34","title":"Romániának nem tetszik a nemzeti összetartozás éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ce0ad6-3b64-46bd-9c98-12a350b36f0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb Mars-fotó tartja lázban a világot, miután a vörös bolygón hosszú ideje állomásozó Curiosity észrevett valamit a távolban.","shortLead":"Újabb Mars-fotó tartja lázban a világot, miután a vörös bolygón hosszú ideje állomásozó Curiosity észrevett valamit...","id":"20190621_mars_feny_curiosity","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46ce0ad6-3b64-46bd-9c98-12a350b36f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"645d8497-d3a0-4fdc-b1b8-0489b8c7432f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_mars_feny_curiosity","timestamp":"2019. június. 21. 20:03","title":"Ez vajon mi lehet? Rejtélyes fehér fényt fotózott a Marson a Curiosity","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Pótlóbuszozni kell majd egy héten át.","shortLead":"Pótlóbuszozni kell majd egy héten át.","id":"20190621_Ha_1es_villamossal_szokott_kozlekedni_van_egy_nem_tul_jo_hirunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6a53b0-044e-4c4c-a808-d7347f71c13c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_Ha_1es_villamossal_szokott_kozlekedni_van_egy_nem_tul_jo_hirunk","timestamp":"2019. június. 21. 16:37","title":"Ha az 1-es villamossal szokott közlekedni, van egy nem túl jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone új megoldásával a mobiltechnológia révén is szigorú ellenőrzés alatt lehet tartani a repülő szerkezeteket, és meg lehet akadályozni a drónok berepülését különféle ideiglenesen őrzött területre, például bűnügyi helyszínekre, rendezvényhelyszínekre, vagy jelentős események közelébe.","shortLead":"A Vodafone új megoldásával a mobiltechnológia révén is szigorú ellenőrzés alatt lehet tartani a repülő szerkezeteket...","id":"20190621_vodafone_dronok_kitiltasa_legter_korlatozas_nofly_zone_nfz_legterzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13d026a-5a2f-43b8-8df4-508f430b275e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_vodafone_dronok_kitiltasa_legter_korlatozas_nofly_zone_nfz_legterzar","timestamp":"2019. június. 21. 13:03","title":"Különleges, ingyenes \"drónkerítést\" mutatott be a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c609f8a-2f49-477b-ad73-fca5708d56e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van-e bármiféle legitimitása az ízesített söröknek? A kérdés azok után vetődött fel bennünk, hogy rádöbbentünk: a boltok polcain kis túlzással már kiszorítják a hagyományos söröket. Persze nyár van, és kereslet is akad. Megnéztük, mit kockáztatunk, ha leveszünk egy doboz ízesített sört a polcról. ","shortLead":"Van-e bármiféle legitimitása az ízesített söröknek? A kérdés azok után vetődött fel bennünk, hogy rádöbbentünk...","id":"20190621_izesitett_gyumolcsos_sor_teszt_nyar_hoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c609f8a-2f49-477b-ad73-fca5708d56e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6935ca-ad3d-4777-9261-aa1d5402944b","keywords":null,"link":"/elet/20190621_izesitett_gyumolcsos_sor_teszt_nyar_hoseg","timestamp":"2019. június. 21. 14:00","title":"„Olyan, mint a gyerekfogkrém, ahogy így felbüfögtem” – ízesített söröket teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzt a beadvány mellé tette, de csak a beadvány iktatásakor vették észre. Fel is jelentették. ","shortLead":"A pénzt a beadvány mellé tette, de csak a beadvány iktatásakor vették észre. Fel is jelentették. ","id":"20190621_100_ezer_forinttal_akarta_megtamogatni_beadvanyat_egy_70_eves_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87e7dfd-8b72-4330-8df9-17752383abba","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_100_ezer_forinttal_akarta_megtamogatni_beadvanyat_egy_70_eves_no","timestamp":"2019. június. 21. 09:30","title":"100 ezer forinttal akarta megtámogatni beadványát egy 70 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]