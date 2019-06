Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da105bb5-85d4-4cc5-8da5-f41b10575ea5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit kutatók azonosították a Parkinson-kór legkorábbi jeleit az agyban, a betegség megjelenése előtt 15-20 évvel. A felfedezés elvezethet új diagnisztikai eljárásokhoz és újfajta kezelésekhez.","shortLead":"Brit kutatók azonosították a Parkinson-kór legkorábbi jeleit az agyban, a betegség megjelenése előtt 15-20 évvel...","id":"20190622_parkinson_kor_legkorabbi_jeleit_az_agyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da105bb5-85d4-4cc5-8da5-f41b10575ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d2495e-bccd-4c75-a7c6-b0aeff7fe5d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190622_parkinson_kor_legkorabbi_jeleit_az_agyban","timestamp":"2019. június. 22. 12:03","title":"15-20 évvel korábban is látszik: megtalálták a Parkinson-kór legkorábbi jeleit az agyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ott maradt a pénztárcája.","shortLead":"Ott maradt a pénztárcája.","id":"20190621_10_ezer_eurot_felejtett_a_nyilvanos_wcben_egy_nemet_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82e0a85-db11-4e7b-be4c-0d5d6c518d40","keywords":null,"link":"/elet/20190621_10_ezer_eurot_felejtett_a_nyilvanos_wcben_egy_nemet_ferfi","timestamp":"2019. június. 21. 18:36","title":"10 ezer eurót felejtett a nyilvános WC-ben egy német férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország több pontján is heves esőzések voltak szombaton, Tata gyakorlatilag úszott a vízben.","shortLead":"Az ország több pontján is heves esőzések voltak szombaton, Tata gyakorlatilag úszott a vízben.","id":"20190623_Kepek_jottek_a_tatai_ozonvizrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802adf4f-e332-4f7a-852e-e89863924fe0","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Kepek_jottek_a_tatai_ozonvizrol","timestamp":"2019. június. 23. 13:44","title":"Képek jöttek a tatai özönvízről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a882de56-92d8-4130-9dc7-cf2bca7c9503","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Belebukhat a kiadatási törvény elleni tüntetések sikerébe Hongkong irányítója, ám az ezúttal engedményt tevő Peking folytatja a szabadságjogok felmorzsolását a különleges közigazgatási területen, az idő ugyanis neki dolgozik.","shortLead":"Belebukhat a kiadatási törvény elleni tüntetések sikerébe Hongkong irányítója, ám az ezúttal engedményt tevő Peking...","id":"201925__hongkong_lazad__peking_meghatralt__lassu_viz__fiatalok_forradalma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a882de56-92d8-4130-9dc7-cf2bca7c9503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765880dd-a68e-4242-8a4f-7a9d25bdb3b5","keywords":null,"link":"/vilag/201925__hongkong_lazad__peking_meghatralt__lassu_viz__fiatalok_forradalma","timestamp":"2019. június. 22. 11:00","title":"Az utolsó esélybe kapaszkodnak a hongkongiak, de az idő Pekingnek dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e13b53-9ea9-4f4a-b6b6-1ac5e3ce265b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 16. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon lesz a világpremierje Almási Tamás Kossuth-díjas rendező Folyékony arany című, a tokaji borvidékről és a tokaji aszúról szóló filmjének.","shortLead":"A 16. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon lesz a világpremierje Almási Tamás Kossuth-díjas rendező Folyékony...","id":"20190623_A_CineFesten_debutal_a_Folyekony_arany_Almasi_Tamas_tokai_aszurol_keszult_filmje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e13b53-9ea9-4f4a-b6b6-1ac5e3ce265b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f8aaf0-4f37-4ce5-b8c0-afde8f6ab208","keywords":null,"link":"/elet/20190623_A_CineFesten_debutal_a_Folyekony_arany_Almasi_Tamas_tokai_aszurol_keszult_filmje","timestamp":"2019. június. 23. 16:27","title":"A CineFesten debütál a Folyékony arany, Almási Tamás tokai aszúról készült filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kertészmérnök már korábban is többször kinyilvánította, hogy barátját, Karácsony Gergelyt, az MSZP-P jelöltjét tartja a legalkalmasabbnak.","shortLead":"A kertészmérnök már korábban is többször kinyilvánította, hogy barátját, Karácsony Gergelyt, az MSZP-P jelöltjét tartja...","id":"20190622_A_100_eves_Balint_gazda_is_szavazott_az_elovalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a44f384-c668-4b56-9063-262db0bb861c","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_A_100_eves_Balint_gazda_is_szavazott_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 22. 08:38","title":"A 100 éves Bálint gazda is szavazott az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df6ac3d-586d-4143-bbac-faf7f96127a9","c_author":"Népszava","category":"gazdasag","description":"A keszthelyi képviselő-testület a közelmúltban Nagy Bálint fideszes alpolgármester javaslatára megszüntette a város utolsó szabadstrandját. A strand helyén fizetős, „kutyás élményparkot” és „piknikkertet” hozna létre egy budapesti vállalkozás. Mészáros Lőrinc és Tiborcz István érdekeltségei közben sorra építik, tervezik a város partjain a luxuslétesítményeket, de a kispénzűeknek nem lesz hol fürdeniük – írja a Népszava.","shortLead":"A keszthelyi képviselő-testület a közelmúltban Nagy Bálint fideszes alpolgármester javaslatára megszüntette a város...","id":"20190622_Az_utolso_keszthelyi_szabadstrandot_is_bezarjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4df6ac3d-586d-4143-bbac-faf7f96127a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29776b8-4d00-450a-8324-4bf4bff0322c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Az_utolso_keszthelyi_szabadstrandot_is_bezarjak","timestamp":"2019. június. 22. 11:55","title":"Az utolsó keszthelyi szabadstrandot is bezárják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff7500f-78b7-4ea8-a97c-e5f4045e5d83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videókon az égszakadás-földindulás.","shortLead":"Videókon az égszakadás-földindulás.","id":"20190622_Lecsapott_a_vihar_az_orszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ff7500f-78b7-4ea8-a97c-e5f4045e5d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17346ff4-7f32-463b-bc10-b343f4324a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Lecsapott_a_vihar_az_orszagra","timestamp":"2019. június. 22. 21:09","title":"Lecsapott a vihar az országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]