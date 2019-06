Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d52108e-635e-48c9-a1a7-0b88e0e76a28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018-ban bemutatott Pixel Slate volt az utolsó táblagépe a Google-nek, a keresőcég ugyanis nem fejleszt több ilyen gépet, inkább a saját márkás laptopokra koncentrál a jövőben.","shortLead":"A 2018-ban bemutatott Pixel Slate volt az utolsó táblagépe a Google-nek, a keresőcég ugyanis nem fejleszt több ilyen...","id":"20190621_google_pixel_slate_tablagep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d52108e-635e-48c9-a1a7-0b88e0e76a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c47961-29ef-4a79-95ed-0cd0762604d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_google_pixel_slate_tablagep","timestamp":"2019. június. 21. 17:03","title":"Búcsút int a táblagépeknek a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a63d802-abfa-4bf0-8695-1d3c0e5f8fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem tragédiába fulladt a pedagógusok szakmai programja, a mentőszolgálat embereinek instrukcióit követve kollégái mentették meg a tanár életét.

","shortLead":"Majdnem tragédiába fulladt a pedagógusok szakmai programja, a mentőszolgálat embereinek instrukcióit követve kollégái...","id":"20190621_Kollegainak_kellett_ujraeleszteniuk_egy_tanart_a_tovabbkepzesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a63d802-abfa-4bf0-8695-1d3c0e5f8fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df604bbb-7850-491b-a53a-8073e810e1c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Kollegainak_kellett_ujraeleszteniuk_egy_tanart_a_tovabbkepzesen","timestamp":"2019. június. 21. 16:42","title":"Kollégáinak kellett újraéleszteniük egy tanárt a továbbképzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját lapjában üzent a kommunista párt a Fehér Háznak.","shortLead":"Saját lapjában üzent a kommunista párt a Fehér Háznak.","id":"20190622_Kina_a_vegsokig_harcolni_fog_az_USAval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a80b7e1-14c2-49c2-9cf5-09216c905376","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Kina_a_vegsokig_harcolni_fog_az_USAval","timestamp":"2019. június. 22. 16:21","title":"Kína „a végsőkig” harcolni fog az USA-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Gábor egy roma nővel kiabált a polgármesteri hivatalban. ","shortLead":"Pintér Gábor egy roma nővel kiabált a polgármesteri hivatalban. ","id":"20190621_Becsuletsertesert_iteltek_el_a_Fidesz_XV_keruleti_polgarmesterjeloltjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7bf365-9269-4b4a-a88b-2401f97bc7c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Becsuletsertesert_iteltek_el_a_Fidesz_XV_keruleti_polgarmesterjeloltjet","timestamp":"2019. június. 21. 12:43","title":"Becsületsértésért ítélték el a Fidesz XV. kerületi polgármesterjelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f80707-568b-49ae-9c75-b5da75d73bc8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Londonban és Halléban is történtek meglepetések.","shortLead":"Londonban és Halléban is történtek meglepetések.","id":"20190621_Teniszeredmenyek_hullanak_az_eselyesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95f80707-568b-49ae-9c75-b5da75d73bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311ccfa7-645d-49ab-8fc4-507c0811f521","keywords":null,"link":"/sport/20190621_Teniszeredmenyek_hullanak_az_eselyesek","timestamp":"2019. június. 21. 17:23","title":"Teniszeredmények: hullanak az esélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem akar háborút Iránnal - fejtette ki ismételten Donald Trump amerikai elnök az NBC televíziónak péntek este adott interjújában. ","shortLead":"Nem akar háborút Iránnal - fejtette ki ismételten Donald Trump amerikai elnök az NBC televíziónak péntek este adott...","id":"20190622_Trump_nem_akar_haborut_de_nagyon_harcias","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1495668-68ad-4a2f-abf2-dbf3df1f98ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Trump_nem_akar_haborut_de_nagyon_harcias","timestamp":"2019. június. 22. 07:19","title":"Trump nem akar háborút, de nagyon harcias","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da105bb5-85d4-4cc5-8da5-f41b10575ea5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit kutatók azonosították a Parkinson-kór legkorábbi jeleit az agyban, a betegség megjelenése előtt 15-20 évvel. A felfedezés elvezethet új diagnisztikai eljárásokhoz és újfajta kezelésekhez.","shortLead":"Brit kutatók azonosították a Parkinson-kór legkorábbi jeleit az agyban, a betegség megjelenése előtt 15-20 évvel...","id":"20190622_parkinson_kor_legkorabbi_jeleit_az_agyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da105bb5-85d4-4cc5-8da5-f41b10575ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d2495e-bccd-4c75-a7c6-b0aeff7fe5d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190622_parkinson_kor_legkorabbi_jeleit_az_agyban","timestamp":"2019. június. 22. 12:03","title":"15-20 évvel korábban is látszik: megtalálták a Parkinson-kór legkorábbi jeleit az agyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elhalaszthatják a banki ügyfélazonosítást; káosz volt Ferihegyen; őrizetbe vették Michel Platinit, majd elengedték. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Elhalaszthatják a banki ügyfélazonosítást; káosz volt Ferihegyen; őrizetbe vették Michel Platinit, majd elengedték...","id":"20190623_Es_akkor_a_vonatok_az_alagutba_a_bankok_a_hataridobe_nem_fertek_bele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcc2122-30e3-43de-9c9d-c4342c3d0a26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Es_akkor_a_vonatok_az_alagutba_a_bankok_a_hataridobe_nem_fertek_bele","timestamp":"2019. június. 23. 07:00","title":"És akkor a vonatok az alagútba, a bankok a határidőbe nem fértek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]