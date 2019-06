Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bec0fb9-f6ce-41c5-9380-e18aeffde6f1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A háztartásokban lévő tárgyak, mint a bútorok, ruhák, műanyag eszközök lebomlásával keletkező úgynevezett tengeri mikrohulladékokkal szennyezett az ausztrál Nagy-korallzátony térsége – állapították meg ausztrál és dán kutatók.","shortLead":"A háztartásokban lévő tárgyak, mint a bútorok, ruhák, műanyag eszközök lebomlásával keletkező úgynevezett tengeri...","id":"20190624_ausztralia_nagy_korallzatony_szennyezes_mikromuanyagok_hulladek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bec0fb9-f6ce-41c5-9380-e18aeffde6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7ebe5c-450c-4058-af96-47ca3b8044af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_ausztralia_nagy_korallzatony_szennyezes_mikromuanyagok_hulladek","timestamp":"2019. június. 24. 08:33","title":"Bútorok, ruhák, szatyrok darabjait találták meg a pusztuló Nagy-korallzátonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem zárható ki az Osztrák Néppárt és a szélsőjobboldal újabb koalíciója a választás után.","shortLead":"Nem zárható ki az Osztrák Néppárt és a szélsőjobboldal újabb koalíciója a választás után.","id":"20190624_Kurz_hajlando_lenne_ujra_koaliciora_lepni_a_szelsojobboldallal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafc01eb-b666-4bd0-8e6e-d1db4591715a","keywords":null,"link":"/vilag/20190624_Kurz_hajlando_lenne_ujra_koaliciora_lepni_a_szelsojobboldallal","timestamp":"2019. június. 24. 19:24","title":"Kurz hajlandó lenne újra koalícióra lépni a szélsőjobboldallal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3bb508-06be-424b-bbb9-e7edf24876e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tüzet poroltókkal fékezték meg a tűzoltók kiérkezése előtt. ","shortLead":"A tüzet poroltókkal fékezték meg a tűzoltók kiérkezése előtt. ","id":"20190624_Videon_ahogy_poroltozzak_a_Jozsefvarosban_kigyulladt_kocsit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d3bb508-06be-424b-bbb9-e7edf24876e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e69a99f-a5e4-4abc-97bc-d707c2cb7d16","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_Videon_ahogy_poroltozzak_a_Jozsefvarosban_kigyulladt_kocsit","timestamp":"2019. június. 24. 13:54","title":"Videón, ahogy poroltózzák a Józsefvárosban kigyulladt kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b355adc-a084-4736-b5fb-df125e402475","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fegyvernek látszó tárgyról hallva nemigen gondolunk iPhone-ra, holott – mint az alábbi eset is mutatja – még egy Apple-okostelefon is megtéveszthet egy gonosztevőt.","shortLead":"Fegyvernek látszó tárgyról hallva nemigen gondolunk iPhone-ra, holott – mint az alábbi eset is mutatja – még...","id":"20190624_iphone_fegyvernek_latszo_targy_egy_autotolvaj_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b355adc-a084-4736-b5fb-df125e402475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33be008-71bd-4caa-9ba0-7a3fad8769bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_iphone_fegyvernek_latszo_targy_egy_autotolvaj_ellen","timestamp":"2019. június. 24. 19:03","title":"Ez aztán a sokoldalúság: iPhone-nal kényszerítettek földre egy autótolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e846b647-3613-4aa7-bc91-b484db2290b3","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Minden negyedik bányász meghalt: a csernobili kárfelszámolók közül ők hozták a legnagyobb áldozatot mások biztonságáért, ráadásul hamar kiderült, hogy hiába. De hogy a katasztrófa utáni további szörnyűségek esélye mekkora lehetett, azt a tudomány mindmáig nem tudja pontosan.","shortLead":"Minden negyedik bányász meghalt: a csernobili kárfelszámolók közül ők hozták a legnagyobb áldozatot mások...","id":"201925__csernobil__mi_lett_volna_ha__hosok_es_tevedesek__mama_is_hasad_tovabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e846b647-3613-4aa7-bc91-b484db2290b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc4e26c-b238-4e46-960a-e3583a565c16","keywords":null,"link":"/tudomany/201925__csernobil__mi_lett_volna_ha__hosok_es_tevedesek__mama_is_hasad_tovabb","timestamp":"2019. június. 23. 17:30","title":"Tényleg akkora veszély leselkedett Magyarországra, amekkoráról a Csernobil-sorozatban beszélnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csü Tung-jü kínai mezőgazdasági miniszterhelyettest választotta meg az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezete új főigazgatójának vasárnap a szervezet legfőbb szerve, a Konferencia.","shortLead":"Csü Tung-jü kínai mezőgazdasági miniszterhelyettest választotta meg az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezete...","id":"20190623_Az_elso_kinai_a_FAO_elen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c60aff2-3bd4-4e4f-9b91-0721a8f13c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Az_elso_kinai_a_FAO_elen","timestamp":"2019. június. 23. 17:10","title":"Az első kínai a FAO élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7a10a3-4d11-4867-a612-c3e4f33c3a8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Katonák és rendőrök ezreit küldte Mexikó az Egyesült Államokkal közös határhoz.","shortLead":"Katonák és rendőrök ezreit küldte Mexikó az Egyesült Államokkal közös határhoz.","id":"20190625_Mexiko_21_ezer_egyenruhassal_teljesiti_Trump_koveteleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a7a10a3-4d11-4867-a612-c3e4f33c3a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6975518c-56b9-4b8b-8e1b-88ff2fcb60be","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Mexiko_21_ezer_egyenruhassal_teljesiti_Trump_koveteleset","timestamp":"2019. június. 25. 06:20","title":"Mexikó 21 ezer egyenruhással teljesíti Trump követelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c019800e-37d8-4bc0-aa65-c734cf1dab99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy bejelentést tehet a NASA hétfőn: könnyen lehet, hogy a marsi élet nyomaira bukkantak a bolygó légkörét vizsgálva.","shortLead":"Nagy bejelentést tehet a NASA hétfőn: könnyen lehet, hogy a marsi élet nyomaira bukkantak a bolygó légkörét vizsgálva.","id":"20190624_mars_curiosity_metan_legkor_marsi_elet_nyoma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c019800e-37d8-4bc0-aa65-c734cf1dab99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f30e5ac-e49d-4a0c-8fdd-2480917087a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_mars_curiosity_metan_legkor_marsi_elet_nyoma","timestamp":"2019. június. 24. 10:33","title":"Rengeteg metánt találtak a Mars légkörében, az élet jelenlétére utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]