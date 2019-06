Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0a6b174-3df8-4e7e-a2be-c9c09aa7744f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MSZP és környezete meglepően olcsón adott túl, és így százmilliókat bukott maradék médiaérdekeltségein az elmúlt években – írja keddi cikkében a G7.hu.","shortLead":"Az MSZP és környezete meglepően olcsón adott túl, és így százmilliókat bukott maradék médiaérdekeltségein az elmúlt...","id":"20190625_Alamizsnaert_passzolta_le_mediajat_az_MSZP_es_volt_penztarnoka_a_Fidesznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0a6b174-3df8-4e7e-a2be-c9c09aa7744f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf94e85-ff44-4449-a81e-b56a1b888e62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Alamizsnaert_passzolta_le_mediajat_az_MSZP_es_volt_penztarnoka_a_Fidesznek","timestamp":"2019. június. 25. 09:02","title":"G7.hu: Az MSZP és volt pénztárnoka úgy adta el sajtóját, hogy még bukott is rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b349c8-1485-47c5-80ef-ba217117f4d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 168óra főszerkesztő-helyettese, politológus öt éve coming outolt a nyilvánosságnak. Ma is büszke rá.



","shortLead":"A 168óra főszerkesztő-helyettese, politológus öt éve coming outolt a nyilvánosságnak. Ma is büszke rá.



","id":"20190625_Lakner_Zoltan_Eletem_legjobb_dontese_volt_a_coming_out","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9b349c8-1485-47c5-80ef-ba217117f4d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837e82bb-e74d-4215-9b45-d740589b5b6f","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Lakner_Zoltan_Eletem_legjobb_dontese_volt_a_coming_out","timestamp":"2019. június. 25. 13:42","title":"Lakner Zoltán: Életem legjobb döntése volt a coming out","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1783a33a-5947-432a-a457-3508355212a2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy fatális hiba és egy szófiai utazás kellett, hogy kiderüljön, valójában mennyire hatékony az okmányellenőrzés a legfontosabb hazai és külföldi intézményekben. ","shortLead":"Egy fatális hiba és egy szófiai utazás kellett, hogy kiderüljön, valójában mennyire hatékony az okmányellenőrzés...","id":"20190625_Igy_eltem_hat_evig_nemzetkozi_korozes_alatt_allo_szemelyivel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1783a33a-5947-432a-a457-3508355212a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1921e631-ebc1-48bf-a9e2-3eabf33dfce1","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Igy_eltem_hat_evig_nemzetkozi_korozes_alatt_allo_szemelyivel","timestamp":"2019. június. 25. 06:30","title":"Így éltem és utazgattam hat éven át egy nemzetközi körözés alatt álló személyivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f40dc0-07c5-4157-ae9b-4c25039c53ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén, a mai napig kereken száz, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező gép szakította meg leszállását irányítói utasításra vagy a pilóta egyéni döntésére. Ezzel az év végéig minden valószínűséggel megdől az úgynevezett átstartolások 2018-as rekordja. Az átstartolás önmagában nem jelent vészhelyzetet, de különös figyelmet igényel a HungaroControl légiforgalmi irányítóitól.","shortLead":"Idén, a mai napig kereken száz, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező gép szakította meg leszállását...","id":"20190625_hungarcontrol_atstartolas_leszallas_repuesiranyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1f40dc0-07c5-4157-ae9b-4c25039c53ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30644682-2124-4a02-acd0-0e667eab4505","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_hungarcontrol_atstartolas_leszallas_repuesiranyitas","timestamp":"2019. június. 25. 11:03","title":"Különleges manőverek Ferihegyen: egyre többször kell megszakítani a leszállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26c1f10-80de-4e20-9d6d-2676d2423610","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Rosenkranz Budapesten született, de a második világháború idején Kubába menekült.","shortLead":"George Rosenkranz Budapesten született, de a második világháború idején Kubába menekült.","id":"20190626_george_rosenkranz_fogamzasgatlo_tudos_vegyesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a26c1f10-80de-4e20-9d6d-2676d2423610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7323e0-bd44-4d87-97b5-b33cb3d4ff1b","keywords":null,"link":"/elet/20190626_george_rosenkranz_fogamzasgatlo_tudos_vegyesz","timestamp":"2019. június. 26. 11:40","title":"Elhunyt a magyar származású tudós, akinek a fogamzásgátlót köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon nagyjából 500 Boeing 737 MAX várakozik a földön, hogy kijavítsák bennük a végzetes hibát. Ebből nagyjából 100 került a cég seattle-i gyárához.","shortLead":"A világon nagyjából 500 Boeing 737 MAX várakozik a földön, hogy kijavítsák bennük a végzetes hibát. Ebből nagyjából 100...","id":"20190625_boeing_737_max_repulogep_washington","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bb08db-f150-4f7b-ba1c-a095effbe526","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_boeing_737_max_repulogep_washington","timestamp":"2019. június. 25. 09:33","title":"Már a parkoló is tele van a hibás Boeing-gépekkel a cég gyáránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716cd0e4-91c9-427a-ba7f-25105a931f11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenekar 1973-as Houses of the Holy című albumának borítóján meztelen kislányok láthatók, a tiltást végül feloldotta a Facebook.



