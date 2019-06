Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szerdán kormányülést tartott a kabinet, csütörtökön Kormányinfót tartott Gulyás Gergely és Hollik István. A miniszter beszélt Gruevszki tárgyalásáról és a hvg.hu cikkéről is.","shortLead":"Szerdán kormányülést tartott a kabinet, csütörtökön Kormányinfót tartott Gulyás Gergely és Hollik István. A miniszter...","id":"20190627_Kormanyinfo_Turhetetlen_amit_Soros_fia_csinalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0002b383-bfc2-4e21-8319-f5eb7e6d8214","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Kormanyinfo_Turhetetlen_amit_Soros_fia_csinalt","timestamp":"2019. június. 27. 10:37","title":"Kormányinfó: Karácsony teljesen alkalmatlan Budapest vezetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft OneDrive szolgáltatásán belül egy extra védelemmel ellátott mappa is elérhető lesz, amibe minden olyan fájljukat berakhatják a felhasználók, amiket nagyobb biztonságban szeretnének tartani.","shortLead":"A Microsoft OneDrive szolgáltatásán belül egy extra védelemmel ellátott mappa is elérhető lesz, amibe minden olyan...","id":"20190628_microsoft_onedrive_vedett_mappa_jelszo_arcfelismeres_ketlepcsos_hitelesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6f173c-1488-4557-ba99-a7ff11833d54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_microsoft_onedrive_vedett_mappa_jelszo_arcfelismeres_ketlepcsos_hitelesites","timestamp":"2019. június. 28. 08:03","title":"Csinál egy \"feltörhetetlen\" mappát a neten a Microsoft, a legféltettebb fájljainkat rakhatjuk bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fahidi Éva holokauszttúlélő osztotta meg megrázó videóját Facebookon, amelyben az Auschwitz-Birkenauba tartó transzport 3 napjára emlékezik. ","shortLead":"Fahidi Éva holokauszttúlélő osztotta meg megrázó videóját Facebookon, amelyben az Auschwitz-Birkenauba tartó transzport...","id":"20190627_Szomoru_evfordulo_75_eve_ezen_a_napon_indult_el_a_vonat_Debrecenbol_Auschwitzba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4132e8-1ddf-4f26-bb00-78ff54a3a682","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Szomoru_evfordulo_75_eve_ezen_a_napon_indult_el_a_vonat_Debrecenbol_Auschwitzba","timestamp":"2019. június. 27. 15:18","title":"\"A csecsemők hamar kiszáradtak\" – 75 éve ezen a napon indult el a vonat Debrecenből Auschwitzba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df20f0e3-cc05-4f8b-82c6-ca1a84f93d12","c_author":"-t-","category":"elet","description":"A szingapúri gasztrogálán tegnap tették közzé a világ legjobb 50 éttermének rangsorát. Nem is kell olyan messzire utaznunk a legeslegjobbért. A lista élére először került franciaországi étterem – argentin séffel.\r

\r

","shortLead":"A szingapúri gasztrogálán tegnap tették közzé a világ legjobb 50 éttermének rangsorát. Nem is kell olyan messzire...","id":"20190626_A_francia_Rivieran_van_a_vilag_legjobb_etterme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df20f0e3-cc05-4f8b-82c6-ca1a84f93d12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b13b57d-c3dd-4ff7-8a61-0f610c6e9c1d","keywords":null,"link":"/elet/20190626_A_francia_Rivieran_van_a_vilag_legjobb_etterme","timestamp":"2019. június. 26. 16:19","title":"A francia Riviérán van a világ legjobb étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1845a5-f383-4771-a81e-a0966515576a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország nem tartja bűnözőnek a macedón exminiszterelnököt, aki viszont az új kormányt tartja annak.","shortLead":"Magyarország nem tartja bűnözőnek a macedón exminiszterelnököt, aki viszont az új kormányt tartja annak.","id":"20190627_Gruevszki_kiadatas_Macedonia_birosag_Facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc1845a5-f383-4771-a81e-a0966515576a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f08bbf1-1468-4237-934c-dac81000ae47","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Gruevszki_kiadatas_Macedonia_birosag_Facebook","timestamp":"2019. június. 27. 16:46","title":"Gruevszki kiposztolta, hogy nem adták ki a \"bűnöző macedón kormánynak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5723dbe5-9dd0-4512-b933-3ee518d32ca5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"12 ezer fős létszámleépítéssel és gyárak bezárásával reagált a kereslet csökkenésére.","shortLead":"12 ezer fős létszámleépítéssel és gyárak bezárásával reagált a kereslet csökkenésére.","id":"20190627_Hatalmas_leepitest_jelentett_be_a_Ford","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5723dbe5-9dd0-4512-b933-3ee518d32ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e9ec56-5d6a-4bf9-8694-cc0084af5201","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Hatalmas_leepitest_jelentett_be_a_Ford","timestamp":"2019. június. 27. 16:05","title":"Hatalmas leépítést jelentett be a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Az édesanya az RTL-nek mesélte el, szerinte hogyan vesztette életét 8 éves kislánya hétfő este a budai MOM Sport tetején lévő faházban.","shortLead":"Az édesanya az RTL-nek mesélte el, szerinte hogyan vesztette életét 8 éves kislánya hétfő este a budai MOM Sport...","id":"20190626_A_kisfiu_szerint_huga_videora_akarta_venni_ahogy_eg_a_bode","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7e9586-5c34-4a99-b0c5-df2e53c431fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_A_kisfiu_szerint_huga_videora_akarta_venni_ahogy_eg_a_bode","timestamp":"2019. június. 26. 20:41","title":"A kisfiú szerint húga videóra akarta venni, ahogy ég a bódé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A repülőtéren hagyott turisták, a tájékoztatás nélkül törölt járatok, vagy épp az egynapos késés miatt újra a fapados légitársaságokról szólnak a hírek. De akármi is történjen, az utasok egyre több jegyet vesznek.","shortLead":"A repülőtéren hagyott turisták, a tájékoztatás nélkül törölt járatok, vagy épp az egynapos késés miatt újra a fapados...","id":"20190627_repules_wizz_air_repulo_kartesites_utazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5148c712-105c-43ba-a49d-3e4cc79d2491","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_repules_wizz_air_repulo_kartesites_utazas","timestamp":"2019. június. 27. 15:00","title":"Nem tudnak annyit hibázni a fapadosok, hogy elriasszák az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]