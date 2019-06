Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orvosi alapellátásban egyre jobban eldurvul az ügyeletek helyzete. ","shortLead":"Az orvosi alapellátásban egyre jobban eldurvul az ügyeletek helyzete. ","id":"20190627_Ki_hajlando_ugyeletes_orvosnak_allni_ennyire_keves_penzert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c2da2c-59f2-4c73-bb17-cb5ad30ac300","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Ki_hajlando_ugyeletes_orvosnak_allni_ennyire_keves_penzert","timestamp":"2019. június. 27. 15:36","title":"Ki hajlandó ügyeletes orvosnak állni ennyire kevés pénzért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az MSZP gyengén szerepelt az EP-választáson, egy mandátumot szerzett, ami Ujhelyi Istváné lett. Szanyi ezt követően éles hangú nyílt levelet tett közzé. A párt elnöksége most felfüggesztette az alelnök Szanyi Tibor párttagságát.","shortLead":"Az MSZP gyengén szerepelt az EP-választáson, egy mandátumot szerzett, ami Ujhelyi Istváné lett. Szanyi ezt követően...","id":"20190628_Az_MSZP_felfuggesztette_Szanyi_parttagsagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807b0706-ad31-4282-930a-9c2f2c8bbbbb","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Az_MSZP_felfuggesztette_Szanyi_parttagsagat","timestamp":"2019. június. 28. 13:02","title":"Az MSZP felfüggesztette Szanyi párttagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79bb9745-94f5-4b70-989e-a04b94a71c40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha Rosberget Ferrariban akarja látni valaki végre, itt a pillanat.","shortLead":"Ha Rosberget Ferrariban akarja látni valaki végre, itt a pillanat.","id":"20190627_nico_rosberg_ferrari_488_pista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79bb9745-94f5-4b70-989e-a04b94a71c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeebe81e-c171-43f5-82fd-a1d5f276e4ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_nico_rosberg_ferrari_488_pista","timestamp":"2019. június. 27. 14:26","title":"Videó: Nico Rosberg kezei közt sírt a Ferrari 488 Pista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész azt mondja, szerinte az igazság és a nyilvánosság védelmet ad.","shortLead":"A színész azt mondja, szerinte az igazság és a nyilvánosság védelmet ad.","id":"20190627_Nagy_Ervin_Sokan_hittek_a_kommunizmusban_es_hisznek_most_a_Fideszben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b78506-b48d-4a52-86de-45971107006b","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Nagy_Ervin_Sokan_hittek_a_kommunizmusban_es_hisznek_most_a_Fideszben","timestamp":"2019. június. 27. 09:26","title":"Nagy Ervin: Sokan hittek a kommunizmusban, és hisznek most a Fideszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"1300 alkalommal hívták a tűzoltókat.","shortLead":"1300 alkalommal hívták a tűzoltókat.","id":"20190628_Viharkarok_ketezer_teto_harmincezer_helyen_nincs_aram_Szabolcsban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3e08e5-d738-4911-b574-9ef693944021","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Viharkarok_ketezer_teto_harmincezer_helyen_nincs_aram_Szabolcsban","timestamp":"2019. június. 28. 09:02","title":"Viharkárok: kétezer tető, harmincezer helyen nincs áram Szabolcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kilenc tartóoszlop kidőlt, további öt megsérült. ","shortLead":"Kilenc tartóoszlop kidőlt, további öt megsérült. ","id":"20190628_Nagyfeszultsegu_oszlopokat_dontott_ki_a_vihar_Kisvardan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34614e9-40e4-441c-aafa-1415a12d8971","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Nagyfeszultsegu_oszlopokat_dontott_ki_a_vihar_Kisvardan","timestamp":"2019. június. 28. 16:57","title":"Nagyfeszültségű oszlopokat döntött ki a vihar Kisvárdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d2132-9252-4b44-b9a7-7943f9ca0289","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszéken tárgyalták Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök kiadatási tárgyalását, a bíróság szerint a kiadatás feltételei nem állnak fenn Gruevszki menekültstátusza miatt. A szökött politikus nem volt hajlandó szóba állni a sajtóval.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszéken tárgyalták Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök kiadatási tárgyalását, a bíróság...","id":"20190627_Nikola_Gruevszki_kiadatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=958d2132-9252-4b44-b9a7-7943f9ca0289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb5a1fe-c730-481a-82cf-db5dafb98ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Nikola_Gruevszki_kiadatas","timestamp":"2019. június. 27. 10:03","title":"Menekültstátusza miatt nem adták ki Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f35453c-ad21-4619-bbbd-62ad8588a1d4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egyszeri extra juttatást adna a közmunkásoknak az Orbán-kormány: egységesen megkapnák az egy havi bér 90 százalékát, vagyis bruttó 73 377 forintot – tudta meg a hvg.hu, az erről szóló jogszabály-módosító javaslatot már ki is dolgozta a belügyi és az igazságügyi tárca. A több mint 100 ezer közmunkásnak járó, összegében szinte 13. havi fizetéssel felérő juttatás 9 milliárd forintba kerülne az állami büdzséből, hivatalosan azzal indokolnák, hogy a közmunkások álláskeresését akarják támogatni. Az ajándékpénzt valószínűleg az őszi önkormányzati választások időszakában fizetnék ki, ezért a közmunkás-szakszervezet vezetője szerint ez egyszerű szavazatvásárlás.","shortLead":"Egyszeri extra juttatást adna a közmunkásoknak az Orbán-kormány: egységesen megkapnák az egy havi bér 90 százalékát...","id":"20190627_Pluszpenz_a_kozmunkasoknak_extra_fizetest_osztana_az_Orbankormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f35453c-ad21-4619-bbbd-62ad8588a1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec89077-488d-4a76-be10-371c7c124c40","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Pluszpenz_a_kozmunkasoknak_extra_fizetest_osztana_az_Orbankormany","timestamp":"2019. június. 27. 06:30","title":"Extra fizetést osztana a közmunkásoknak az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]