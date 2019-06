Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar György ügyvéd szerint az adatok azért tűntek el, mert elfelejtették lementeni őket.","shortLead":"Magyar György ügyvéd szerint az adatok azért tűntek el, mert elfelejtették lementeni őket.","id":"20190629_Dunai_hajobaleset_torlodtek_az_egyik_feketedoboz_adatai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98e07d3-78b7-4537-a941-6a2f693e5633","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Dunai_hajobaleset_torlodtek_az_egyik_feketedoboz_adatai","timestamp":"2019. június. 29. 08:25","title":"Dunai hajóbaleset: törlődtek az egyik feketedoboz adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8637-21e7-4cc9-aa0a-7d33f690efdb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül már a második floridai várost támadják meg a hackerek, akik ezútal is Bitcoinban követelték a váltságdíjat a számítógépek titkosításának feloldásáért.","shortLead":"Rövid időn belül már a második floridai várost támadják meg a hackerek, akik ezútal is Bitcoinban követelték...","id":"20190627_hacker_kiberbiztonsag_lake_city_zsarolovirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8637-21e7-4cc9-aa0a-7d33f690efdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1e9cf8-0336-4c60-b069-fcf28c3dea25","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_hacker_kiberbiztonsag_lake_city_zsarolovirus","timestamp":"2019. június. 27. 15:03","title":"Újabb amerikai városra csapott le zsarolóvírus, 142 millió forintot fizettek a hackereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszon negyvenöten utaztak, mindenki időben le tudott szállni. ","shortLead":"A buszon negyvenöten utaztak, mindenki időben le tudott szállni. ","id":"20190628_Kigyulladt_egy_gyerekeket_szallito_busz_Daranypusztanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff42ded-6347-4c64-a99c-fe6b66a9ca1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_Kigyulladt_egy_gyerekeket_szallito_busz_Daranypusztanal","timestamp":"2019. június. 28. 16:46","title":"Gyerekeket szállított a busz, ami kigyulladt Somogynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Chrome mobilos és asztali gépre szánt változata is megkapta már tavasszal a sötét módot. A fejlesztők most azt is megoldották, hogy ne csak a Chrome programfelületei váljanak sötétté, hanem még a (fehér) weboldalak háttere is.","shortLead":"A Google Chrome mobilos és asztali gépre szánt változata is megkapta már tavasszal a sötét módot. A fejlesztők most azt...","id":"20190627_google_chrome_sotet_mod_bongeszo_weboldal_hattere_feher_fekete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede6fdab-ce1e-4dfa-abba-4d9df1e4944e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_google_chrome_sotet_mod_bongeszo_weboldal_hattere_feher_fekete","timestamp":"2019. június. 27. 19:03","title":"Betettek egy apróságot a Chrome-ba, próbálja csak ki, látványos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cee4f1-71b1-4725-b003-f8db2b8be658","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dalai láma kifejtette a véleményét Donald Trumpról, az Európai Unióról, és egy lehetséges női utód külsejéről is.","shortLead":"A dalai láma kifejtette a véleményét Donald Trumpról, az Európai Unióról, és egy lehetséges női utód külsejéről is.","id":"20190628_A_Dalai_Lama_szerint_Trumpnak_nincsenek_erkolcsi_alapelvei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0cee4f1-71b1-4725-b003-f8db2b8be658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db385f5a-a0c0-4d12-bb3d-4092e099455e","keywords":null,"link":"/elet/20190628_A_Dalai_Lama_szerint_Trumpnak_nincsenek_erkolcsi_alapelvei","timestamp":"2019. június. 28. 11:45","title":"Dalai láma: \"Tartsuk meg Európát az európaiaknak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93aa289-2ef3-47cf-947e-59c6d9beeda9","c_author":"Németh Róbert","category":"elet","description":"Két koncert között Orbán Viktorral szórakoztatják a VOLT Fesztivál közönségét Sopronban. Erről pedig eszünkbe jutott egy s más.","shortLead":"Két koncert között Orbán Viktorral szórakoztatják a VOLT Fesztivál közönségét Sopronban. Erről pedig eszünkbe jutott...","id":"20190627_Orwell_Sopronban__avagy_mit_keres_a_propaganda_a_VOLTon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d93aa289-2ef3-47cf-947e-59c6d9beeda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decc26f2-7522-44f1-8fce-984099ba4779","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Orwell_Sopronban__avagy_mit_keres_a_propaganda_a_VOLTon","timestamp":"2019. június. 27. 11:30","title":"Orwell Sopronban – avagy mit keres a propaganda a VOLT-on?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1783a33a-5947-432a-a457-3508355212a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hardy Mihály július 1-ig dolgozik a pozíciójában, utána más veszi át a helyét.","shortLead":"Hardy Mihály július 1-ig dolgozik a pozíciójában, utána más veszi át a helyét.","id":"20190628_Levaltjak_a_Budapest_Airport_szovivojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1783a33a-5947-432a-a457-3508355212a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5df0525-0e3c-4616-aa46-8587f588d99e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Levaltjak_a_Budapest_Airport_szovivojet","timestamp":"2019. június. 28. 11:54","title":"Leváltják a Budapest Airport szóvivőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0456fdf0-0cf7-457c-bc6b-a1069f2ccd1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Piacfoglaló puccsról, háttérerőkről és táncosokat fenyegető alapítóról ír levelében Vona Tibor. ","shortLead":"Piacfoglaló puccsról, háttérerőkről és táncosokat fenyegető alapítóról ír levelében Vona Tibor. ","id":"20190628_Visszavagott_Roman_Sandornak_az_ExperiDance_ugyvezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0456fdf0-0cf7-457c-bc6b-a1069f2ccd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5373b6b7-270f-4d4a-af3c-457424d91f5b","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Visszavagott_Roman_Sandornak_az_ExperiDance_ugyvezetoje","timestamp":"2019. június. 28. 18:53","title":"Visszavágott Román Sándornak az ExperiDance ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]