Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jelenleg 17 külföldi labdarúgó tagja a második élvonalbeli idényére készülő klub keretének.","shortLead":"Jelenleg 17 külföldi labdarúgó tagja a második élvonalbeli idényére készülő klub keretének.","id":"20190701_Kisvardai_magyar_focista_Az_Arsenalnal_is_elofordult_hogy_nem_volt_a_kezdoben_angol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2d4c52-fc79-4446-9583-4d46e6794a87","keywords":null,"link":"/sport/20190701_Kisvardai_magyar_focista_Az_Arsenalnal_is_elofordult_hogy_nem_volt_a_kezdoben_angol","timestamp":"2019. július. 01. 10:48","title":"Kisvárdai magyar focista: Az Arsenalnál is előfordult, hogy nem volt a kezdőben angol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Július 1-én 33-37 fok körül várható a csúcshőmérséklet, első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki az OMSZ.","shortLead":"Július 1-én 33-37 fok körül várható a csúcshőmérséklet, első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki az OMSZ.","id":"20190630_35_foknal_is_melegebb_lesz_az_OMSZ_figyelmezteteseket_adott_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6b3324-fd22-4183-bd7f-e2151db29bf4","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_35_foknal_is_melegebb_lesz_az_OMSZ_figyelmezteteseket_adott_ki","timestamp":"2019. június. 30. 18:03","title":"35 foknál is melegebb lesz, az OMSZ figyelmeztetéseket adott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21e4a54-e596-4eec-aab7-e4cdd104f436","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Ha valaki beírja a Google-keresőbe azt a szót, hogy Beatles, 30 másodperc alatt 170 millió találatot kap. A Trainspotting és a Gettómilliomos Oscar-díjas rendezőjének új filmjében egyet sem.","shortLead":"Ha valaki beírja a Google-keresőbe azt a szót, hogy Beatles, 30 másodperc alatt 170 millió találatot kap...","id":"201926__yesterday__halhatatlan_beatles__tojasrantotta__ugy_legyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c21e4a54-e596-4eec-aab7-e4cdd104f436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa394cd-84f8-4f24-893d-eda30c4e5071","keywords":null,"link":"/kultura/201926__yesterday__halhatatlan_beatles__tojasrantotta__ugy_legyen","timestamp":"2019. június. 29. 17:30","title":"Beatles nélkül a világ – A zsenialitás nem szorul magyarázatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcc17b3-d48b-47ba-9825-5e91dc1eb8fd","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyre több készülék gyártója próbál azzal pénzt keresni, hogy miután kifizetteti az eszközt a vásárlóval, még reklámokat is mutogat neki.","shortLead":"Egyre több készülék gyártója próbál azzal pénzt keresni, hogy miután kifizetteti az eszközt a vásárlóval, még...","id":"201925__hirdetesek_mobilon_es_pcn__figyelembiznisz__van_azapenz__reklamadok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdcc17b3-d48b-47ba-9825-5e91dc1eb8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a66f1c1-c16c-4991-8f00-3b2523a02e7b","keywords":null,"link":"/tudomany/201925__hirdetesek_mobilon_es_pcn__figyelembiznisz__van_azapenz__reklamadok","timestamp":"2019. június. 30. 15:00","title":"Egyre több pénzébe kerülhet, hogy ne erőltessen önre reklámokat a telefonja gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4282db-cd48-47fc-ac2c-4ee55de4749c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány azt szeretné, hogy a lehető legtöbben hozzáférjenek a babaváró hitelhez. Azt nem szeretnék, hogy az emberek adósságcsapdába kerüljenek. Novák Katalin szerint erre jó az adósságfék: legfeljebb a fizetések fele mehet el hiteltörlesztésre.","shortLead":"A kormány azt szeretné, hogy a lehető legtöbben hozzáférjenek a babaváró hitelhez. Azt nem szeretnék, hogy az emberek...","id":"20190630_A_kormany_hitelfelvetelre_osztonzi_a_csaladokat_de_nem_akarja_hogy_eladosodjanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d4282db-cd48-47fc-ac2c-4ee55de4749c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c266172-099a-48d8-b502-570dda7f1b78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190630_A_kormany_hitelfelvetelre_osztonzi_a_csaladokat_de_nem_akarja_hogy_eladosodjanak","timestamp":"2019. június. 30. 14:45","title":"Novák Katalin szerint nem adósságcsapda, ha valaki fizetésének a fele elmegy hitelek törlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összeszedtük néhány pontba, hogy mit érdemes tudni röviden az autóvásárlási támogatásról, mely ma Magyarországon mintegy 150 ezer három vagy többgyermekes családot érint.","shortLead":"Összeszedtük néhány pontba, hogy mit érdemes tudni röviden az autóvásárlási támogatásról, mely ma Magyarországon...","id":"20190701_olcso_daciatol_a_luxus_bmwig_matol_jar_a_25_millio_forintos_allami_tamogatas_a_7_uleses_autokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524de2dc-5cdf-4922-b917-003847df9ea8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_olcso_daciatol_a_luxus_bmwig_matol_jar_a_25_millio_forintos_allami_tamogatas_a_7_uleses_autokra","timestamp":"2019. július. 01. 13:35","title":"Olcsó Daciától a luxus BMW-ig: mától jár a 2,5 millió forintos állami támogatás a 7 üléses autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062adbd0-b841-4523-81cb-40afc4d720b0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Fél másodpercig töprengett talán Bécs polgármestere, amikor a CEU rektora felvetette neki, mit szólna, ha az egyeteme átköltözne a városába. A mindkét félnek előnyös ügylet sok millió euró bevételt jelent, amitől Budapest így elesik. Megismertük a CEU Bécsbe költözésének verzióját az osztrák főváros szemszögéből. ","shortLead":"Fél másodpercig töprengett talán Bécs polgármestere, amikor a CEU rektora felvetette neki, mit szólna, ha az egyeteme...","id":"20190630_CEU_becs_koltozes_Wirtschaftsagentur_Wien","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=062adbd0-b841-4523-81cb-40afc4d720b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e29c04-7dac-49b3-967e-93d56b9aed3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_CEU_becs_koltozes_Wirtschaftsagentur_Wien","timestamp":"2019. június. 30. 17:30","title":"Örömében tapsikolt Bécs, amikor a CEU bejelentkezett nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebcf396-fb69-492b-9927-d0df2774cd1d","c_author":"Zelki Benjámin","category":"itthon","description":"Szombaton a Római-parton megmutatták a budapestiek, hogy elementáris igényük volna arra, hogy sokkal több kapcsolatuk lehessen a folyóval. És arra, hogy ingyen strandolhassanak.","shortLead":"Szombaton a Római-parton megmutatták a budapestiek, hogy elementáris igényük volna arra, hogy sokkal több kapcsolatuk...","id":"20190630_Budapestnek_nagyon_kell_egy_strand_a_Dunanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ebcf396-fb69-492b-9927-d0df2774cd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1bcdb8-82b8-4650-aa60-978468d65763","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Budapestnek_nagyon_kell_egy_strand_a_Dunanal","timestamp":"2019. június. 30. 12:30","title":"Öt nap alatt olyan strand épült Budapesten, amilyet negyven éve nem láttak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]