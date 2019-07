Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az állam is bekapcsolódhat az 5G-infrastruktúra több százmilliárd forintos kiépítésébe. Mészáros Lőrinc szintén érdeklődik a távközlési iparág iránt.","shortLead":"Az állam is bekapcsolódhat az 5G-infrastruktúra több százmilliárd forintos kiépítésébe. Mészáros Lőrinc szintén...","id":"20190704_Csoda_lenne_ha_a_Meszaros_Lorincfele_4iG_kimaradna_az_5Garanylazbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da81d1d4-c0da-484a-8d73-674c47a1a5a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Csoda_lenne_ha_a_Meszaros_Lorincfele_4iG_kimaradna_az_5Garanylazbol","timestamp":"2019. július. 04. 13:26","title":"Csoda lenne, ha a Mészáros Lőrinc-féle 4iG kimaradna az 5G-aranylázból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OTP virtuális kártyájának köszönhetően mostantól bármelyik bank ügyfele hozzáférhet Magyarországon az Apple mobilfizetési szolgáltatásához.","shortLead":"Az OTP virtuális kártyájának köszönhetően mostantól bármelyik bank ügyfele hozzáférhet Magyarországon az Apple...","id":"20190704_apple_pay_magyarorszag_otp_simple_kartya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd825ab-7d30-47e2-90fd-d41855e99088","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_apple_pay_magyarorszag_otp_simple_kartya","timestamp":"2019. július. 04. 11:03","title":"Mostantól mindenki számára elérhető az Apple Pay Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f2c2af-39f1-4f69-b75b-63a059fb16e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple-rajongók 2015 óta szidják a cég butterfly billenyűzetét, mert hosszú távon sok esetben használhattlanná teszi a gépet. Most úgy tűnik, az Apple végre lép az ügyben.","shortLead":"Az Apple-rajongók 2015 óta szidják a cég butterfly billenyűzetét, mert hosszú távon sok esetben használhattlanná teszi...","id":"20190705_apple_macbook_pro_macbook_air_billentyuzet_butterfly_scissor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26f2c2af-39f1-4f69-b75b-63a059fb16e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6527f5-082c-46c9-8c64-fedf5f354343","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_apple_macbook_pro_macbook_air_billentyuzet_butterfly_scissor","timestamp":"2019. július. 05. 10:33","title":"Leválthatja az Apple a technológiát, amitől 4 éve szenvednek a MacBook-tulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes képviselő-testület megszavazta Sára Botond polgármester előterjesztését. ","shortLead":"A teljes képviselő-testület megszavazta Sára Botond polgármester előterjesztését. ","id":"20190705_jozsefvaros_biztonsagi_kamera_tarsashaz_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80d6e5e-682d-464f-ab7c-14df2e4c32af","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_jozsefvaros_biztonsagi_kamera_tarsashaz_onkormanyzat","timestamp":"2019. július. 05. 13:42","title":"Ingyen ad biztonsági kamerákat Józsefváros a társasházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2ec1b-43f4-43b6-8e42-8693c779d24f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És vadul posztol a közösségi oldalain.","shortLead":"És vadul posztol a közösségi oldalain.","id":"20190704_Johnny_Depp_volt_felesege_is_Budapestre_jott_vakaciozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96d2ec1b-43f4-43b6-8e42-8693c779d24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25b2502-9a9c-4505-8b12-7c957c5d8c22","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Johnny_Depp_volt_felesege_is_Budapestre_jott_vakaciozni","timestamp":"2019. július. 04. 16:49","title":"Johnny Depp volt felesége is Budapestre jött vakációzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0","c_author":"Aszódi Attila","category":"tudomany","description":"System error. Rendszerhiba. Ez a számítástechnikai kifejezés jutott először eszembe, amikor megnéztem az HBO csernobili balesetről szóló minisorozatát. A film fő üzenetei véleményem szerint valójában nem is elsősorban a csernobili balesetről és nem is az atomenergiáról, hanem arról a hibás társadalmi/irányítási rendszerről szólnak, ami elvezetett ehhez a szörnyű balesethez.","shortLead":"System error. Rendszerhiba. Ez a számítástechnikai kifejezés jutott először eszembe, amikor megnéztem az HBO csernobili...","id":"20190704_hbo_csernobil_sorozat_velemeny_aszodi_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cf08ce-f9ac-4a20-9272-63994e42bc40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_hbo_csernobil_sorozat_velemeny_aszodi_attila","timestamp":"2019. július. 04. 20:30","title":"Aszódi Attila: Egy nukleáris mérnök gondolatai a Csernobil-sorozatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MMM szerint természetes, hogy konfliktusok alakulnak ki egy jobb- és baloldaliak közös fórumaként működő mozgalomban.","shortLead":"Az MMM szerint természetes, hogy konfliktusok alakulnak ki egy jobb- és baloldaliak közös fórumaként működő mozgalomban.","id":"20190704_Megvannak_a_Hadhazyek_helyere_erkezo_uj_elnoksegi_tagok_MarkiZay_mozgalmaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b782213-6e9c-44bd-aada-e1b88f6ba141","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Megvannak_a_Hadhazyek_helyere_erkezo_uj_elnoksegi_tagok_MarkiZay_mozgalmaban","timestamp":"2019. július. 04. 11:51","title":"Megvannak a Hadházyék helyére érkező új elnökségi tagok Márki-Zay mozgalmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as Vásárosnamény felé vezető szakaszát.","shortLead":"A baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as Vásárosnamény felé vezető szakaszát.","id":"20190704_m3_autopalya_baleset_felborult_kisbusz_serultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59f3098-c917-4bfe-ad16-e45037d1f951","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_m3_autopalya_baleset_felborult_kisbusz_serultek","timestamp":"2019. július. 04. 10:55","title":"Felborult egy kisbusz az M3-ason, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]