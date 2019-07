Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"429436d3-e79b-4a25-b129-3ae39969331c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt bemutatta a kerületi polgármesterjelölteket, akikkel az őszi önkormányzati választáskor legyőzné a Fideszt Budapesten. De a lista még nem teljes. Ferencvárosban előválasztás jön majd.","shortLead":"A főpolgármester-jelölt bemutatta a kerületi polgármesterjelölteket, akikkel az őszi önkormányzati választáskor...","id":"20190705_Karacsony_Gergely_Budapest_ellenzek_fopolgarmestervalasztas_polgarmester_MSZP_Parbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=429436d3-e79b-4a25-b129-3ae39969331c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b7c3e4-088e-406c-b4e6-cb81b9a71ae5","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Karacsony_Gergely_Budapest_ellenzek_fopolgarmestervalasztas_polgarmester_MSZP_Parbeszed","timestamp":"2019. július. 05. 10:35","title":"Karácsony Gergely bejelentette, kikkel akarja legyőzni a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd68ac89-6533-4f94-8a7e-fcb398010c18","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A munkaerőhiány miatt a vállalatoknak a korábbinál nagyobb figyelmet kell szentelniük a szabadságok tervezésére, már most célszerű felmérni, melyik munkavállalójuk hol tart az éves szabadságkeretének felhasználásában, és a nyári időszakban célszerű legalább az időarányos szabadságot kiadniuk - közölte a Trenkwalder.","shortLead":"A munkaerőhiány miatt a vállalatoknak a korábbinál nagyobb figyelmet kell szentelniük a szabadságok tervezésére, már...","id":"20190706_Ezert_van_gond_sokszor_a_szabadsagolasokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd68ac89-6533-4f94-8a7e-fcb398010c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e309a74-299a-40a9-aedf-285cddcb306b","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Ezert_van_gond_sokszor_a_szabadsagolasokkal","timestamp":"2019. július. 06. 08:24","title":"Ezért van gond sokszor a szabadságolásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava úgy tudja, a korrupciós ügyeket vizsgáló bizottság egyik alelnökének Deutsch Tamást, míg a jogállamisági ügyekkel foglalkozó alapjogi bizottság egyik alelnökének Hidvéghi Balázst jelölték.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, a korrupciós ügyeket vizsgáló bizottság egyik alelnökének Deutsch Tamást, míg a jogállamisági...","id":"20190706_A_korrupciot_es_a_jogallamisagot_vizsgalo_unios_bizottsagnak_is_fideszes_alelnoke_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663b94f7-13e9-4f05-be1b-0ba8ad422fbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_A_korrupciot_es_a_jogallamisagot_vizsgalo_unios_bizottsagnak_is_fideszes_alelnoke_lehet","timestamp":"2019. július. 06. 11:34","title":"Deutsch Tamás lehet a korrupciós ügyeket vizsgáló uniós bizottság alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes képviselő-testület megszavazta Sára Botond polgármester előterjesztését. ","shortLead":"A teljes képviselő-testület megszavazta Sára Botond polgármester előterjesztését. ","id":"20190705_jozsefvaros_biztonsagi_kamera_tarsashaz_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80d6e5e-682d-464f-ab7c-14df2e4c32af","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_jozsefvaros_biztonsagi_kamera_tarsashaz_onkormanyzat","timestamp":"2019. július. 05. 13:42","title":"Ingyen ad biztonsági kamerákat Józsefváros a társasházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős forgalomra figyelmezteti és óvatosságra inti a sztrádán utazókat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a következő két hétvégén.","shortLead":"Jelentős forgalomra figyelmezteti és óvatosságra inti a sztrádán utazókat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a következő két...","id":"20190705_m7_kozlekedes_figyelmeztetes_magyar_kozut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c799da-36c8-498b-ba89-8da194af378d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_m7_kozlekedes_figyelmeztetes_magyar_kozut","timestamp":"2019. július. 05. 14:17","title":"Nem lesz könnyű az M7-esen közlekedni, itt a figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659b825c-95c4-4e80-8689-1354e730054c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit kutatók elemzése szerint rengeteg cápának és rájának okoz gondot a vízbe került szemét, többek közt az elhagyott halászhálók, kötelek.","shortLead":"Brit kutatók elemzése szerint rengeteg cápának és rájának okoz gondot a vízbe került szemét, többek közt az elhagyott...","id":"20190705_capa_raja_halaszhalo_szemet_tenger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=659b825c-95c4-4e80-8689-1354e730054c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89592fef-5341-472f-ac1b-ad1648f15aa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_capa_raja_halaszhalo_szemet_tenger","timestamp":"2019. július. 05. 16:03","title":"Ezernél is több cápa és rája pusztult már el az óceáni szemét miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6625d1-6069-4451-b953-fce0989222c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő volt a sofőr.\r

\r

","shortLead":"A nő volt a sofőr.\r

\r

","id":"20190705_A_bankokat_rablo_volt_teves_feleseget_is_orizetbe_vette_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd6625d1-6069-4451-b953-fce0989222c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016bc6af-ff32-4f82-89b0-f9c27af8d142","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_A_bankokat_rablo_volt_teves_feleseget_is_orizetbe_vette_a_rendorseg","timestamp":"2019. július. 05. 17:59","title":"A bankokat rabló volt tévés feleségét is őrizetbe vette a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e7dc71-aa93-4242-a2d9-29c2c4d46762","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20190705_Elvis_el_es_megmondja_mehetsze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9e7dc71-aa93-4242-a2d9-29c2c4d46762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b78f7f4-9834-46ed-96d1-7e27171ff126","keywords":null,"link":"/kultura/20190705_Elvis_el_es_megmondja_mehetsze","timestamp":"2019. július. 05. 20:26","title":"Elvis él, és megmondja, mehetsz-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]