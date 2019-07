Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c01eb50-2c34-4624-a6de-393264a368bf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kigyulladt egy autó Balatonvilágosnál az autópályán. ","shortLead":"Kigyulladt egy autó Balatonvilágosnál az autópályán. ","id":"20190707_M7_es_sosto_balaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c01eb50-2c34-4624-a6de-393264a368bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108ef07b-25e2-483e-889a-162d393cb3fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_M7_es_sosto_balaton","timestamp":"2019. július. 07. 15:55","title":"Leterelik a forgalmat az M7-esről Sóstónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azt is belefoglalták a szerződésekbe, hogy bármikor egyoldalúan módosíthatják a már megkötött szerződést. ","shortLead":"Azt is belefoglalták a szerződésekbe, hogy bármikor egyoldalúan módosíthatják a már megkötött szerződést. ","id":"20190708_Minden_ellenorzott_webaruhaznal_talaltak_jogsertest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0c222c-c946-4047-96dd-70b0e6d29ef1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Minden_ellenorzott_webaruhaznal_talaltak_jogsertest","timestamp":"2019. július. 08. 10:44","title":"Minden ellenőrzött webáruháznál találtak jogsértést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435b64e6-96e3-4d79-a95f-89b6908e34db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újabb kísérlet bizonyítja, hogy a tehenek valamiért nagyon lelkesednek a lassú, de hangulatos dallamokért. ","shortLead":"Egy újabb kísérlet bizonyítja, hogy a tehenek valamiért nagyon lelkesednek a lassú, de hangulatos dallamokért. ","id":"20190708_tehenek_szaxofon_dzsessz_zene_szerenad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=435b64e6-96e3-4d79-a95f-89b6908e34db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70b175b-9a98-4b0a-945d-f2a33b968f97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_tehenek_szaxofon_dzsessz_zene_szerenad","timestamp":"2019. július. 08. 14:33","title":"Tehenek előtt adott szerenádot egy férfi, és valami nagyon meglepő dolog történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kettős válság sújtja Kubát: egyrészt elmarad a gazdasági segítség a baráti Venezuelából, amely magát is alig tudja fenntartani, másrészt az újra visszaállított amerikai szankciók egyre jobban fojtogatják a 11 milliós karib tengeri szocialista országot. ","shortLead":"Kettős válság sújtja Kubát: egyrészt elmarad a gazdasági segítség a baráti Venezuelából, amely magát is alig tudja...","id":"20190708_kuba_usa_szankcio_nyugdijas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cd2d2e-9d65-4aec-9fc6-b224e7dfca06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_kuba_usa_szankcio_nyugdijas","timestamp":"2019. július. 08. 15:19","title":"Az ország, ahol havi 2-3 ezer forintból élnek a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad815391-6396-48d6-bdcd-c2c4e01474c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap még egy levezető nap következik, aztán elhallgatt a dübörgés egy időre a környéken. Fotóriporterünk így látta a szombati napot Zamárdiban. ","shortLead":"Vasárnap még egy levezető nap következik, aztán elhallgatt a dübörgés egy időre a környéken. Fotóriporterünk így látta...","id":"20190707_Szombaton_nagyon_belehuzott_a_Sound__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad815391-6396-48d6-bdcd-c2c4e01474c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4213c025-06a8-452f-8499-adac87cfcfaa","keywords":null,"link":"/elet/20190707_Szombaton_nagyon_belehuzott_a_Sound__fotok","timestamp":"2019. július. 07. 14:28","title":"Képgaléria: Szombaton nagyon belehúzott a Sound","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Cso Inguk szüleit követte, magas posztot kap Phenjanban. ","shortLead":"Cso Inguk szüleit követte, magas posztot kap Phenjanban. ","id":"20190708_EszakKoreaban_disszidalt_a_volt_delkoreai_kulugyminiszter_fia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc9d647-d9cf-4593-9e68-039af7f7578e","keywords":null,"link":"/vilag/20190708_EszakKoreaban_disszidalt_a_volt_delkoreai_kulugyminiszter_fia","timestamp":"2019. július. 08. 09:46","title":"Észak-Koreába disszidált a volt dél-koreai külügyminiszter fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8197236-6757-4dae-9525-2d872257be8e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A klímaváltozással több lesz a szúnyog, a kutatók a lakosság segítségét kérik például az ázsiai tigrisszúnyogokkal kapcsolatos információk gyűjtéséhez - mondta Garamszegi László, a MTA Ökológiai Kutatóközpontjának igazgatója.\r

\r

","shortLead":"A klímaváltozással több lesz a szúnyog, a kutatók a lakosság segítségét kérik például az ázsiai tigrisszúnyogokkal...","id":"20190707_Szunyogbol_is_tobb_lesz_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8197236-6757-4dae-9525-2d872257be8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78792d5f-5b57-4975-8dc0-09da3ae091f6","keywords":null,"link":"/elet/20190707_Szunyogbol_is_tobb_lesz_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2019. július. 07. 14:55","title":"Szúnyogból is több lesz a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezt nem más, mint a Magyar Távirati Iroda írta meg. ","shortLead":"Ezt nem más, mint a Magyar Távirati Iroda írta meg. ","id":"20190708_Mar_a_heten_ujranyithat_Bige_Laszlo_szolnoki_gyara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6a6f46-22fe-4967-aa8e-b1cf97047237","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Mar_a_heten_ujranyithat_Bige_Laszlo_szolnoki_gyara","timestamp":"2019. július. 08. 10:59","title":"Már a héten újranyithat Bige László szolnoki gyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]