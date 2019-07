Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5145867-830d-437c-a22d-e25197c50524","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniát sújtó múlt heti földrengések olyan erősek voltak, hogy az utánuk kialakult egyik repedést még az űrből is látni.","shortLead":"A Kaliforniát sújtó múlt heti földrengések olyan erősek voltak, hogy az utánuk kialakult egyik repedést még az űrből is...","id":"20190709_kalifornia_foldrenges_ur_repedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5145867-830d-437c-a22d-e25197c50524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a76d665-b62b-412b-af04-fb1a724eeafa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_kalifornia_foldrenges_ur_repedes","timestamp":"2019. július. 09. 12:33","title":"Az űrből is látszó \"sebet\" ejtett Kalifornán a múlt heti ikerföldrengés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A 23-szoros Grand Slam-győztes teniszező, Serena Williams egy magazinnak adott interjúban bevallotta, hogy a tavalyi US Open Oszaka Naomival szemben elveszített döntője után pszichológushoz járt.","shortLead":"A 23-szoros Grand Slam-győztes teniszező, Serena Williams egy magazinnak adott interjúban bevallotta, hogy a tavalyi US...","id":"20190710_serena_williams_oszaka_naomi_us_open_donto_pszichologus_bocsanatkeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfd593f-4147-4365-91c9-e65dd3e885e4","keywords":null,"link":"/elet/20190710_serena_williams_oszaka_naomi_us_open_donto_pszichologus_bocsanatkeres","timestamp":"2019. július. 10. 12:21","title":"Terápiájáról és bocsánatkéréséről vallott Serena Williams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"És a határértéknél 100 000-szer nagyobbat mérnek ma is a helyszínen. De a tudósok szerint ez nem veszélyes.



","shortLead":"És a határértéknél 100 000-szer nagyobbat mérnek ma is a helyszínen. De a tudósok szerint ez nem veszélyes.



","id":"20190710_1989_ota_szivarog_a_norveg_vizeknel_elsullyedt_atomtengeralattjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e930a339-7dd9-4434-bb2c-b205b3522d45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_1989_ota_szivarog_a_norveg_vizeknel_elsullyedt_atomtengeralattjaro","timestamp":"2019. július. 10. 05:13","title":"1989 óta szivárog a norvég vizeknél elsüllyedt atom-tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2113de29-0f5f-4088-914d-e558cb7344ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fábián Tamás az év végig nem mehet be.","shortLead":"Fábián Tamás az év végig nem mehet be.","id":"20190709_Kitiltottak_a_Parlamentbol_az_Index_ujsagirojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2113de29-0f5f-4088-914d-e558cb7344ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0e0bc9-5b05-4aa5-8795-279d4e4cc260","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Kitiltottak_a_Parlamentbol_az_Index_ujsagirojat","timestamp":"2019. július. 09. 17:36","title":"Kitiltották a Parlamentből az Index újságíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78bc3f5-af93-445d-bc6c-d3aee187d696","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előkerültek a hóból egy hét halálos áldozattal járó januári baleset felvételei.","shortLead":"Előkerültek a hóból egy hét halálos áldozattal járó januári baleset felvételei.","id":"20190709_Elokerultek_egy_januari_alpesi_helikopterbaleset_GoProkamerai_rajta_az_utkozessel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a78bc3f5-af93-445d-bc6c-d3aee187d696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ced9b6f-446f-4cc0-ad1b-005de91b30b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_Elokerultek_egy_januari_alpesi_helikopterbaleset_GoProkamerai_rajta_az_utkozessel","timestamp":"2019. július. 09. 10:55","title":"Előkerültek egy januári alpesi helikopterbaleset GoPro-kamerái, rajta az ütközéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem hosszabbított a szövetség Csoknyai Istvánnal és Vladan Maticcsal. ","shortLead":"Nem hosszabbított a szövetség Csoknyai Istvánnal és Vladan Maticcsal. ","id":"20190710_gulyas_istvan_kezilabda_valogatott_szovetsegi_kapitany_chema_rodriguez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d47c8e-62b4-47b1-b352-488e39214cc4","keywords":null,"link":"/sport/20190710_gulyas_istvan_kezilabda_valogatott_szovetsegi_kapitany_chema_rodriguez","timestamp":"2019. július. 10. 12:14","title":"Új szövetségi kapitánya van a férfi kézilabda-válogatottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több tucatnyi kiskorú lány elleni szexuális visszaélés miatt vádat emeltek Jeffrey Epstein amerikai milliárdos ellen. ","shortLead":"Több tucatnyi kiskorú lány elleni szexuális visszaélés miatt vádat emeltek Jeffrey Epstein amerikai milliárdos ellen. ","id":"20190708_Gyerekek_megrontasa_miatt_emeltek_vadat_egy_amerikai_milliardos_ellen_akirol_Trump_azt_mondta_a_fiatalabb_noket_szereti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b42191f-3b55-4340-84e6-2f21cf2ea60c","keywords":null,"link":"/vilag/20190708_Gyerekek_megrontasa_miatt_emeltek_vadat_egy_amerikai_milliardos_ellen_akirol_Trump_azt_mondta_a_fiatalabb_noket_szereti","timestamp":"2019. július. 08. 17:49","title":"Gyerekek megrontása miatt emeltek vádat a milliárdos ellen, akiről Trump azt mondta, a fiatalabbakat szereti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megyeszékhelyek háromnegyedében, 14 városban kevesebb járőr, járőrvezető és járőrparancsnok dolgozik, mint kellene – írja a 24.hu a megyei rendőrkapitányságoktól közérdekű adatigénylés útján kapott dokumentumokra hivatkozva. ","shortLead":"A megyeszékhelyek háromnegyedében, 14 városban kevesebb járőr, járőrvezető és járőrparancsnok dolgozik, mint kellene –...","id":"20190710_tizennegy_megyeszekhelyen_nincs_eleg_rendorjaror","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b53d51-03e3-4082-b58b-2e85076e1a96","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_tizennegy_megyeszekhelyen_nincs_eleg_rendorjaror","timestamp":"2019. július. 10. 07:54","title":"Tizennégy megyeszékhelyen nincs elég rendőrjárőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]