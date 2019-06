Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d26f46a-686e-44db-ae74-a5ec0a58c43f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes ikonikus szögletes terepjárójából egy jubileumi limitált széria érkezett, mutatjuk.","shortLead":"A Mercedes ikonikus szögletes terepjárójából egy jubileumi limitált széria érkezett, mutatjuk.","id":"20190617_erosebb_az_idonel_igy_unneplik_a_gosztaly_40_szuletesnapjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d26f46a-686e-44db-ae74-a5ec0a58c43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f17fb37-178c-4426-9e18-b0c24d4f4496","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_erosebb_az_idonel_igy_unneplik_a_gosztaly_40_szuletesnapjat","timestamp":"2019. június. 17. 08:21","title":"Erősebb az időnél: így ünneplik a G-osztály 40. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde1a266-cb05-4e45-9e74-78cf2c8dce12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy interneten terjedő videó szerint a Boston Dynamics robotjai már olyan okosak, hogy képesek visszatámadni. Semmi nem igaz belőle.","shortLead":"Egy interneten terjedő videó szerint a Boston Dynamics robotjai már olyan okosak, hogy képesek visszatámadni. Semmi nem...","id":"20190617_boston_dynamics_bosstown_dynamics_robot_pisztoly_fegyver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dde1a266-cb05-4e45-9e74-78cf2c8dce12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503a3bfd-f771-4307-994f-1756f7b79070","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_boston_dynamics_bosstown_dynamics_robot_pisztoly_fegyver","timestamp":"2019. június. 17. 18:33","title":"Nyugalom, a robot (még) nem tud pisztolyt rántani a támadójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oldalára borult és kigyulladt egy kamion az autópályán, egyik irányba sem engedik a forgalmat.","shortLead":"Oldalára borult és kigyulladt egy kamion az autópályán, egyik irányba sem engedik a forgalmat.","id":"20190617_Kigyulladt_kamion_miatt_zartak_le_az_M7es_autopalyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd6551f-7d12-47fd-a993-3e3aaca1f3f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Kigyulladt_kamion_miatt_zartak_le_az_M7es_autopalyat","timestamp":"2019. június. 17. 07:59","title":"Kigyulladt kamion miatt zárták le az M7-es autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb klub kerülhet NER-közelbe.","shortLead":"Újabb klub kerülhet NER-közelbe.","id":"20190617_Meszaros_Lorinc_veje_a_Haladas_vevojeloltje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5b2347-5445-426f-b1b9-66e29b0fbb99","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Meszaros_Lorinc_veje_a_Haladas_vevojeloltje","timestamp":"2019. június. 17. 10:27","title":"Mészáros Lőrinc veje a Haladás vevőjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Nem volt következetes a Boeing kapcsolattársa a légügyi szabályozással, a vásárlókkal és az utasokkal - mondta a cég elnök-vezérigazgatója.","shortLead":"Nem volt következetes a Boeing kapcsolattársa a légügyi szabályozással, a vásárlókkal és az utasokkal - mondta a cég...","id":"20190616_Elismerte_a_Boeing_vezere_hibaztak_a_737_Max_gepekkel_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390bb04e-43b4-4494-80ac-934663d084fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_Elismerte_a_Boeing_vezere_hibaztak_a_737_Max_gepekkel_kapcsolatban","timestamp":"2019. június. 16. 20:46","title":"Elismerte a Boeing vezére: hibáztak a 737 MAX gépekkel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Javában zajlik a Huawei saját operációs rendszerének tesztelése, már más mobilgyártók is bekapcsolódtak – jelentette a kínai állami média.","shortLead":"Javában zajlik a Huawei saját operációs rendszerének tesztelése, már más mobilgyártók is bekapcsolódtak – jelentette...","id":"20190617_huawei_hongmeng_os_ark_os_android_oppo_vivo_tencent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93c3c93-c018-4de2-85ec-91be457136fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_huawei_hongmeng_os_ark_os_android_oppo_vivo_tencent","timestamp":"2019. június. 17. 08:03","title":"Ez váltja az Androidot: 60%-kal gyorsabb, más gyártók is átállhatnak a Huawei új rendszerére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d28667a-7270-4e8c-a10f-b1808695f2be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szürreális jelenet Los Angelesből.","shortLead":"Szürreális jelenet Los Angelesből.","id":"20190617_Aludt_a_sofor_mikozben_a_Teslaja_egy_forgalmas_autopalyan_haladt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d28667a-7270-4e8c-a10f-b1808695f2be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701c031b-8e04-434b-b71c-87fa87467180","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Aludt_a_sofor_mikozben_a_Teslaja_egy_forgalmas_autopalyan_haladt","timestamp":"2019. június. 17. 17:23","title":"Aludt a sofőr, miközben a Teslája egy forgalmas autópályán haladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32adf24a-9bfd-4581-b6bb-b93ef0f720d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alex Fernst személyes szálak is fűzik a sorozathoz. ","shortLead":"Alex Fernst személyes szálak is fűzik a sorozathoz. ","id":"20190617_Csernobil_atomkatasztrofa_Alex_Ferns_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32adf24a-9bfd-4581-b6bb-b93ef0f720d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89e689-698f-425b-b71f-f2dae2536a06","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Csernobil_atomkatasztrofa_Alex_Ferns_sorozat","timestamp":"2019. június. 17. 12:03","title":"A Csernobil színésze szerint az atomkatasztrófa miatt halhatott meg a nagybátyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]