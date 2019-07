Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4198d992-88e7-4151-8fea-5ffcb5734e15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Samsung a Galaxy A100-as készüléken mutatja majd be először azt a kivitelt, amiről most egy fotó került ki a netre.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Samsung a Galaxy A100-as készüléken mutatja majd be először azt a kivitelt, amiről most egy fotó...","id":"20190709_samsung_okostelefon_kijelzo_dizajn_full_screen_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4198d992-88e7-4151-8fea-5ffcb5734e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ee3f23-652e-473f-a0d5-f82cb3a3048e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_samsung_okostelefon_kijelzo_dizajn_full_screen_2","timestamp":"2019. július. 09. 09:03","title":"Olyan telefont adhat ki a Samsung, amilyet még nem láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e1a11a-2437-4b56-8007-e89b806b5185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azurák korábban a TV2-nél dolgozott, tavasszal lépett ki.","shortLead":"Azurák korábban a TV2-nél dolgozott, tavasszal lépett ki.","id":"20190710_Azurak_Csaba_lett_a_Budapest_Honved_uj_kommunikacios_igazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3e1a11a-2437-4b56-8007-e89b806b5185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db75f380-8079-463e-8ce4-0ff88b6822a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Azurak_Csaba_lett_a_Budapest_Honved_uj_kommunikacios_igazgatoja","timestamp":"2019. július. 10. 15:41","title":"Azurák Csaba lett a Budapest Honvéd új kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25529a3-4c9c-47d0-96ee-2e361ceb0ffe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mielőbb fel akarják számolni az embercsempész-hálózatokat is, hogy ezzel csökkentsék az illegális határsértők számát. ","shortLead":"Mielőbb fel akarják számolni az embercsempész-hálózatokat is, hogy ezzel csökkentsék az illegális határsértők számát. ","id":"20190709_szlovenia_hatarvedelem_bevandorlas_embercsempeszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f25529a3-4c9c-47d0-96ee-2e361ceb0ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5bfc74-828c-4a31-a0ad-77ce4518e2ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_szlovenia_hatarvedelem_bevandorlas_embercsempeszek","timestamp":"2019. július. 09. 11:50","title":"Drónok, kerítés, még több katona – bekeményít Szlovénia a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943a35dd-7666-4614-9644-0adaa58132a4","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190710_Marabu_FekNyuz_A_tulaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=943a35dd-7666-4614-9644-0adaa58132a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8209db-860c-4d37-b088-55824e1c0ea8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Marabu_FekNyuz_A_tulaj","timestamp":"2019. július. 10. 20:05","title":"Marabu FékNyúz: A tulaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c53cfb-00cb-4553-ae6a-1d86201aa0c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét a néhány tízezer forintos telefonok számára készített processzort a Qualcomm: bemutatkozott a Snapdragon 215.","shortLead":"Ismét a néhány tízezer forintos telefonok számára készített processzort a Qualcomm: bemutatkozott a Snapdragon 215.","id":"20190709_okostelefon_processzor_qualcomm_snapdragon_215","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60c53cfb-00cb-4553-ae6a-1d86201aa0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49325a53-2259-4369-9a9c-0870f3df815a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_okostelefon_processzor_qualcomm_snapdragon_215","timestamp":"2019. július. 09. 18:03","title":"Itt a Qualcomm új processzora, menő funkciók jöhetnek az olcsó telefonokba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ad8ed1-2b24-4e9d-a813-743cdb9b5420","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A JPMorgan elemzői szerint az Apple szeretné növelni az eladásokat 2020-ban, ezért több új modellt is piacra dobnának.","shortLead":"A JPMorgan elemzői szerint az Apple szeretné növelni az eladásokat 2020-ban, ezért több új modellt is piacra dobnának.","id":"20190709_apple_iphone_5g_olcso_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4ad8ed1-2b24-4e9d-a813-743cdb9b5420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d7e125-425d-4d93-ad2d-2cf9111377dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_apple_iphone_5g_olcso_iphone","timestamp":"2019. július. 09. 19:03","title":"Begyújthatja a rakétákat az Apple, négy új iPhone jöhet 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e50ba7a-31c6-4476-8230-9ce9fd133641","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem fizettek még ennyit a Ruby Roman szőlőért.","shortLead":"Soha nem fizettek még ennyit a Ruby Roman szőlőért.","id":"20190709_32_millio_forintert_kelt_el_egy_furt_szolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e50ba7a-31c6-4476-8230-9ce9fd133641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24178a9-221a-4df9-9cb9-9c6b7035ac98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_32_millio_forintert_kelt_el_egy_furt_szolo","timestamp":"2019. július. 09. 08:20","title":"3,2 millió forintért kelt el egy fürt szőlő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7b83e8-7d24-43d8-b027-7cea34273a41","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Átadták a felújított Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdőt. 3,4 milliárd forintot költöttek a rekonstrukciójára.","shortLead":"Átadták a felújított Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdőt. 3,4 milliárd forintot költöttek...","id":"20190710_pesterzsebet_jodos_sos_furdo_felujitas_megnyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb7b83e8-7d24-43d8-b027-7cea34273a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4c1677-bd2e-40ca-b795-e18bfa57213d","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_pesterzsebet_jodos_sos_furdo_felujitas_megnyitas","timestamp":"2019. július. 10. 14:21","title":"Különleges strandfürdő nyílt meg újra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]