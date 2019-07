Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e41dfc0b-357f-4cfc-851e-dd2369b2bcdc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik leghíresebb régi Ferrariból most felbukkant egy tulajdonképpen bejáratósan új példány. Ami éppen új gazdájára vár.","shortLead":"Az egyik leghíresebb régi Ferrariból most felbukkant egy tulajdonképpen bejáratósan új példány. Ami éppen új gazdájára...","id":"20190713_olasz_legenda_elado_egy_alig_hasznalt_ferrari_f40","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e41dfc0b-357f-4cfc-851e-dd2369b2bcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f78ee5-8ace-4ccc-a3a0-5d96ecb0080e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190713_olasz_legenda_elado_egy_alig_hasznalt_ferrari_f40","timestamp":"2019. július. 13. 06:41","title":"Olasz legenda: eladó egy alig használt Ferrari F40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cabc322-ab29-4d1f-8256-955023bd92f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összeállt egy újsághirdetés erejéig a Google és a Netflix. A promóció nem elsősorban a tartalma miatt érdekes, hanem inkább azért, ahogyan el lehet olvasni.","shortLead":"Összeállt egy újsághirdetés erejéig a Google és a Netflix. A promóció nem elsősorban a tartalma miatt érdekes, hanem...","id":"20190714_stranger_things_ujsaghirdetes_new_york_times_google_lens_kiterjesztett_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cabc322-ab29-4d1f-8256-955023bd92f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cd270f-6c79-49b9-b7a4-76ae8218f3b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_stranger_things_ujsaghirdetes_new_york_times_google_lens_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. július. 14. 11:03","title":"Különleges Stranger Things-reklám jelent meg a New York Times-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb56e61-2721-442c-9499-ca11327ffb6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Japán éveken át exportált olyan stratégiai felhasználású, illetve luxustermékeket Észak-Koreába, amelyeket tiltanak az ENSZ Phenjant sújtó büntetőintézkedései - olvasható a világszervezet több jelentésében, amelyekről vasárnap számolt be a Yonhap japán hírügynökség.","shortLead":"Japán éveken át exportált olyan stratégiai felhasználású, illetve luxustermékeket Észak-Koreába, amelyeket tiltanak...","id":"20190714_Japan_atvert_mindekit_eveken_at_tiltott_arut_szallitott_EszakKoreaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feb56e61-2721-442c-9499-ca11327ffb6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582db908-dc71-4cf4-b6d8-8a0518b7c5d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Japan_atvert_mindekit_eveken_at_tiltott_arut_szallitott_EszakKoreaba","timestamp":"2019. július. 14. 06:45","title":"Japán átvert mindekit, éveken át tiltott árut szállított Észak-Koreába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16726656-85dd-4dea-b10e-2886f94b5c6a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Migráns és cigány ellen is bátran vonulnak, így hamarosan mindenki rájuk fog szavazni.","shortLead":"Migráns és cigány ellen is bátran vonulnak, így hamarosan mindenki rájuk fog szavazni.","id":"20190713_Kongresszust_tartott_a_Mi_Hazank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16726656-85dd-4dea-b10e-2886f94b5c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844658a4-1217-4ee9-848d-b81df1fdf592","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Kongresszust_tartott_a_Mi_Hazank","timestamp":"2019. július. 13. 14:25","title":"Kongresszust tartott a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352ce053-2f9d-4ee8-a7f9-d3797255d0a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy körforgalomban történt a baleset. ","shortLead":"Egy körforgalomban történt a baleset. ","id":"20190714_Elektromos_roller_Emily_Hartridge_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=352ce053-2f9d-4ee8-a7f9-d3797255d0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0b5eb8-1650-4f9c-858b-2637f39b29bf","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Elektromos_roller_Emily_Hartridge_baleset","timestamp":"2019. július. 14. 13:03","title":"Elektromos rollerrel utazott, meghalt egy brit YouTube-sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecc0ce5-e600-44b5-9ef9-b4eff65de7bc","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Túrabot helyett VR-szemüveget és egy falatnyi időutazást kap az, aki kipróbálja a VR Tours Budapest szolgáltatását. A magyar startup egyik rendhagyó túráján mi is részt vettünk – Stohl Andrással a fülünkben.","shortLead":"Túrabot helyett VR-szemüveget és egy falatnyi időutazást kap az, aki kipróbálja a VR Tours Budapest szolgáltatását...","id":"20190713_vr_tours_budapest_virtualis_seta_oculus_szemuveg_budai_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc0ce5-e600-44b5-9ef9-b4eff65de7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78326266-b07f-46bc-a4d6-c52d2a8b8ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_vr_tours_budapest_virtualis_seta_oculus_szemuveg_budai_var","timestamp":"2019. július. 13. 20:00","title":"VR-sétára mentünk Budapesten, azt is láttuk, hogyan épült a Budai Vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765c83bb-408c-422b-97c7-80a04adc3d1d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Elképesztően ritka, gyönyörű szép, irgalmatlanul hangos és adott esetben több milliárd forintos értéket képviselő régi versenyautók érkeztek Mogyoródra. Ha csak egy kicsit is rajong az autókért, ezt látnia kell.","shortLead":"Elképesztően ritka, gyönyörű szép, irgalmatlanul hangos és adott esetben több milliárd forintos értéket képviselő régi...","id":"20190714_sokaig_banhatja_ha_ma_nem_megy_ki_a_hungaroringre_ime_a_benzingozos_mennyorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=765c83bb-408c-422b-97c7-80a04adc3d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017f5619-dbad-4196-81a5-860d73eaff47","keywords":null,"link":"/cegauto/20190714_sokaig_banhatja_ha_ma_nem_megy_ki_a_hungaroringre_ime_a_benzingozos_mennyorszag","timestamp":"2019. július. 14. 06:41","title":"Sokáig bánhatja, ha ma nem megy ki a Hungaroringre: íme a benzingőzös mennyország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Helikopter szállt le egy súlyos balesethez.","shortLead":"Helikopter szállt le egy súlyos balesethez.","id":"20190713_Tobb_kilometeres_dugo_van_az_M0son","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304e8e6c-1b60-4f64-81db-d7149f5ddaf4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190713_Tobb_kilometeres_dugo_van_az_M0son","timestamp":"2019. július. 13. 09:06","title":"Több kilométeres dugó van az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]