[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már megbilincselték az áldozatot, amikor rájöttek.","shortLead":"Már megbilincselték az áldozatot, amikor rájöttek.","id":"20190717_Rossz_cimen_rohamozott_a_szlovak_kommando","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1feac72-4841-43af-983b-933eec49c4c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Rossz_cimen_rohamozott_a_szlovak_kommando","timestamp":"2019. július. 17. 11:37","title":"Rossz címen rohamozott a szlovák kommandó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vannak olyan járatok, amelyeket el sem indítanak.\r

","shortLead":"Vannak olyan járatok, amelyeket el sem indítanak.\r

","id":"20190716_Akar_ket_orat_is_keshetnek_a_vonatok_a_balatoni_es_a_szekesfehervari_vonalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8bc5c7-8c7f-4d1b-9267-a2d923328f20","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Akar_ket_orat_is_keshetnek_a_vonatok_a_balatoni_es_a_szekesfehervari_vonalon","timestamp":"2019. július. 16. 12:39","title":"Akár két órát is késhetnek a vonatok a balatoni és a székesfehérvári vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8448bd-8743-4e33-9480-c85cf678ede9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már hihetetlennek tűnik, de ha belegondolunk, volt idő, amikor fogalmunk sem volt, hogy Naprendszerünkön kívül is vannak bolygók. Ezek felfedezésének állít emléket egy hangulatos videó.","shortLead":"Ma már hihetetlennek tűnik, de ha belegondolunk, volt idő, amikor fogalmunk sem volt, hogy Naprendszerünkön kívül is...","id":"20190716_nasa_exobolygo_naprendszeren_kivuli_bolygo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a8448bd-8743-4e33-9480-c85cf678ede9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4031a74-5dda-4c49-9ffc-2dcf0a59ab37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_nasa_exobolygo_naprendszeren_kivuli_bolygo","timestamp":"2019. július. 16. 09:03","title":"Kiadott egy videót a NASA – 4000 bolygó van rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy uniós költségvetési javaslat 1,8 milliárd eurót adna a jogérvényesülésre és az alapértékek védelmére, méghozzá a tagállamok feje fölött. Még meg sem szavazták, de a magyar miniszterelnök már most elkezdte fúrni a tervezetet.","shortLead":"Egy uniós költségvetési javaslat 1,8 milliárd eurót adna a jogérvényesülésre és az alapértékek védelmére, méghozzá...","id":"20190716_orban_kormany_ngo_civil_szervezet_unios_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af03ccb6-a296-40bb-b21b-2acdb7656598","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_orban_kormany_ngo_civil_szervezet_unios_tamogatas","timestamp":"2019. július. 16. 06:30","title":"Orbán Viktor több száz milliárd forintos harcot indít a civilek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kihagyhatatlan lehetőség. A politikus azt ígéri, kérdezni is lehet tőle.","shortLead":"Kihagyhatatlan lehetőség. A politikus azt ígéri, kérdezni is lehet tőle.","id":"20190716_Lazar_Janossal_lehet_egyutt_kocsikazni_egy_Ladaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3074b2-a912-4103-b109-ae4fa808e073","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Lazar_Janossal_lehet_egyutt_kocsikazni_egy_Ladaban","timestamp":"2019. július. 16. 15:47","title":"Lázár Jánossal lehet együtt kocsikázni egy Ladában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b3788d-ae22-4261-8fb9-10c35cc6fe47","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Chris Hemsworth megint belebújik a villámisten gúnyájába.","shortLead":"Chris Hemsworth megint belebújik a villámisten gúnyájába.","id":"20190716_Keszul_a_Thor_4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1b3788d-ae22-4261-8fb9-10c35cc6fe47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf6d30e-d614-46c6-9cfd-80b3777de370","keywords":null,"link":"/kultura/20190716_Keszul_a_Thor_4","timestamp":"2019. július. 16. 20:49","title":"Készül a Thor 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b5eeec2-c688-45b6-9744-77efca239c79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tokiói cégek arra kérik a dolgozóikat, hogy a 2020-as olimpia ideje alatt inkább otthonról dolgozzanak, ezzel is csökkentve a várható zsúfoltságot.","shortLead":"A tokiói cégek arra kérik a dolgozóikat, hogy a 2020-as olimpia ideje alatt inkább otthonról dolgozzanak, ezzel is...","id":"20190717_Ennel_japanosabban_nem_is_lehetne_keszulni_a_tokioi_olimpiara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b5eeec2-c688-45b6-9744-77efca239c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5646b62-1660-46e9-925e-aaaac949f0f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Ennel_japanosabban_nem_is_lehetne_keszulni_a_tokioi_olimpiara","timestamp":"2019. július. 17. 11:50","title":"Ennél japánosabban nem is lehetne készülni a tokiói olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c051e1e-be3b-4b8c-9c35-5896f6204ddb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán fél a választásba beavatkozásként értékeli például azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke Orbánnal találkozott, szerintük ez kampányolás Brenzovics László mellett. (Tavaly novemberi fotónkon Pavlo Klimkin külügyminiszter (jobbra) találkozik Brenzovics Lászlóval.)","shortLead":"Az ukrán fél a választásba beavatkozásként értékeli például azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ...","id":"20190715_Kijev_azt_uzeni_a_magyar_kormanynak_hogy_ne_avatkozzon_bele_a_valasztasokba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c051e1e-be3b-4b8c-9c35-5896f6204ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e266c0-1a4d-421a-9237-873a3f1f6022","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Kijev_azt_uzeni_a_magyar_kormanynak_hogy_ne_avatkozzon_bele_a_valasztasokba","timestamp":"2019. július. 15. 21:52","title":"Kijev azt üzeni a magyar kormánynak, hogy ne avatkozzon bele a választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]