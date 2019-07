Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"066b786b-6eca-40ca-a02b-36be704fe190","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koczka Tibor szerint Hende Csaba épp most veri szét a helyi Fideszt.","shortLead":"Koczka Tibor szerint Hende Csaba épp most veri szét a helyi Fideszt.","id":"20190718_Kitort_a_belhaboru_a_szombathelyi_Fidesznel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=066b786b-6eca-40ca-a02b-36be704fe190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30533a22-7db2-40b2-acff-947170cfb53f","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Kitort_a_belhaboru_a_szombathelyi_Fidesznel","timestamp":"2019. július. 18. 12:44","title":"Kitört a belháború a szombathelyi Fidesznél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajnálattal állapítják meg, továbbra is mindent megtesznek, hűek maradnak Széchenyi István örökségéhez.","shortLead":"Sajnálattal állapítják meg, továbbra is mindent megtesznek, hűek maradnak Széchenyi István örökségéhez.","id":"20190717_Semmitmondo_nyilatkozattal_emesztette_meg_az_MTA_elnoksege_a_megcsonkitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73a3365-3bb2-412d-8f14-b86951e3eaca","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Semmitmondo_nyilatkozattal_emesztette_meg_az_MTA_elnoksege_a_megcsonkitast","timestamp":"2019. július. 17. 10:36","title":"Semmitmondó nyilatkozattal emésztette meg az MTA elnöksége a megcsonkítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f017e7ab-e28d-4d35-a06c-7d92a61df447","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Ha a legnagyobb tempóban haladnak, akkor is öt év, amíg helyreállítják az április közepén egy tűz során erősen megrongálódott székesegyházat.","shortLead":"Ha a legnagyobb tempóban haladnak, akkor is öt év, amíg helyreállítják az április közepén egy tűz során erősen...","id":"20190717_Nezegessen_fotokat_a_NotreDame_ujjaepiteserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f017e7ab-e28d-4d35-a06c-7d92a61df447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60abcc7-b99a-48e9-af9f-03ab5774cc9e","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Nezegessen_fotokat_a_NotreDame_ujjaepiteserol","timestamp":"2019. július. 17. 18:18","title":"Megkezdődhet a Notre-Dame újjáépítése – nézegessen fotókat a jelenlegi állaptokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem valószínű, hogy létezik a világon még egy olyan adónem, amely közel egy éves fennállása alatt egyetlen peták bevételt sem termelt. Igaz, olyan se sok, amelyet kifejezetten politikai céllal, mondhatni, azért vezettek be, hogy legyen. A kormánypropagandában csak Soros-adóként emlegetett bevándorlási különadónak van nyomtatványa és bevallási határideje, mint egy \"rendes\" köztehernek, a bevezetése óta csak az nem derült ki még, hogy pontosan kinek, és mi után kell fizetnie. \r

","shortLead":"Nem valószínű, hogy létezik a világon még egy olyan adónem, amely közel egy éves fennállása alatt egyetlen peták...","id":"20190719_bevandorlasi_kulonado_soros_ado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba5f92f-7080-4cc0-a2fe-23152f9ea266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_bevandorlasi_kulonado_soros_ado","timestamp":"2019. július. 19. 06:30","title":"Világkuriózum az egyéves magyar adónem, amelyből egyetlen forint sem folyt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020 második negyedévében már emberekbe is beültetnénk azokat a szenzorokat, amivel a Parkinson-kórt és az epilepsziát is gyógyítanák.","shortLead":"A tervek szerint 2020 második negyedévében már emberekbe is beültetnénk azokat a szenzorokat, amivel a Parkinson-kórt...","id":"20190717_neuralink_agy_gep_interfesz_gepi_kommunikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fe5649-cf30-4170-9c06-7e89a49b433b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_neuralink_agy_gep_interfesz_gepi_kommunikacio","timestamp":"2019. július. 17. 12:33","title":"Elkészült Elon Musk nagy álma: az agyból olvas ki jeleket az új kütyüje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mélyreható vizsgálatot indított az Amazon ügyében szerdán az Európai Bizottság annak megállapítására, hogy visszaélhetett-e az oldalán hirdetők adataival az amerikai kereskedőóriás.","shortLead":"Mélyreható vizsgálatot indított az Amazon ügyében szerdán az Európai Bizottság annak megállapítására...","id":"20190717_Most_az_Amazont_vizsgalna_meg_jobban_az_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fac0f7b-fc57-4354-a8d9-131b54a03d4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Most_az_Amazont_vizsgalna_meg_jobban_az_EU","timestamp":"2019. július. 17. 12:35","title":"Most az Amazont vizsgálná meg jobban az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Vodafone csoport 18,4 milliárd euróért megvásárolja a Liberty Global német, cseh, román és magyar leányvállalatát, így a UPC Magyarországot is. Az ügylet július 31-én zárulhat, amikor a Vodafone Magyarország és a UPC Magyarország megkezdi közös működését.","shortLead":"Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Vodafone csoport 18,4 milliárd euróért megvásárolja a Liberty Global német...","id":"20190718_A_Vodafone_megkapta_az_engedelyt_a_UPC_felvasarlasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdd7aed-157c-40f8-a5c4-8f5904372c20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_A_Vodafone_megkapta_az_engedelyt_a_UPC_felvasarlasara","timestamp":"2019. július. 18. 11:23","title":"A Vodafone megkapta az engedélyt a UPC felvásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevés helyen zápor, zivatar is várható.","shortLead":"Kevés helyen zápor, zivatar is várható.","id":"20190719_A_hetvegere_visszater_a_kanikula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8adfef-4adc-4011-851c-f97f4329130c","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_A_hetvegere_visszater_a_kanikula","timestamp":"2019. július. 19. 05:10","title":"A hétvégére visszatér a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]