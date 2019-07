Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Farkas Bertalan fiatal mérnökhallgatóként ünnepelte az első holdra szállást, és úgy véli, az emberiségnek ismét célba kellene vennie égi kísérőnket. Az első magyar űrhajóssal az Apollo-11 küldetés 50. évfordulója és a misszió eddig nem látott felvételeit bemutató dokumentumfilmje kapcsán beszélgetett a History tévécsatorna munkatársa.","shortLead":"Farkas Bertalan fiatal mérnökhallgatóként ünnepelte az első holdra szállást, és úgy véli, az emberiségnek ismét célba...","id":"20190720_holdra_szallas_farkas_bertalan_history_ritka_felvetelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e0b66f-5579-45a6-856a-cc32140489dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_holdra_szallas_farkas_bertalan_history_ritka_felvetelek","timestamp":"2019. július. 20. 17:03","title":"Farkas Bertalan a tévé előtt ujjongott, amikor Armstrong a Holdra lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d24832-348d-4d48-8ac8-96718abe5f3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megmutatják, hogyan lehet élni a megmaradt a lehetőségekkel, illetve fellépni a korlátozásokkal szemben.","shortLead":"Megmutatják, hogyan lehet élni a megmaradt a lehetőségekkel, illetve fellépni a korlátozásokkal szemben.","id":"20190719_Utmutatot_keszitett_a_TASZ_az_uj_koznevelesi_torveny_elol_menekuloknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96d24832-348d-4d48-8ac8-96718abe5f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787a7640-6a49-4489-8b06-c25b60d99624","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Utmutatot_keszitett_a_TASZ_az_uj_koznevelesi_torveny_elol_menekuloknek","timestamp":"2019. július. 19. 09:33","title":"Útmutatót készített a TASZ az új köznevelési törvény elől menekülőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be41c03-98f3-4e21-b460-90e2217ff155","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gazeta Polska szerkesztője szerint nekik is joguk van a véleményükhöz. ","shortLead":"A Gazeta Polska szerkesztője szerint nekik is joguk van a véleményükhöz. ","id":"20190719_Melegmentes_ovezet_feliratu_matricakat_oszt_olvasoinak_egy_lengyel_hetilap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1be41c03-98f3-4e21-b460-90e2217ff155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057d8c75-140c-40c7-9a91-c8965c37591e","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Melegmentes_ovezet_feliratu_matricakat_oszt_olvasoinak_egy_lengyel_hetilap","timestamp":"2019. július. 19. 16:22","title":"Melegmentes övezet feliratú matricákat oszt olvasóinak egy lengyel hetilap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d140b0-0d36-45c4-abd6-b4c9a32107f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"FIGYELEM! Az ukran kormany ismet mocskos semakat alkalmaz. Legyenek eberek! A szavazolapon a nevem HARMADIK a sorban! Brenzovics Laszlo (KMKSZ) – ez az SMS-üzenet érkezik tömegesen az ukrajnai magyarok telefonjaira egy nappal az ukrajnai parlamenti választás előtt. Az üzenettel csak egy baj van, az igazi Brenzovics, aki a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség jelöltje, a valóságban a második helyen szerepel a szavazócédulán, a harmadik egy úgynevezett „klónjelölt”, akinek az a feladata hogy elrabolja a voksok egy részét. Brenzovics nincs egyedül Ukrajnában 162 ilyen klón támad.","shortLead":"FIGYELEM! Az ukran kormany ismet mocskos semakat alkalmaz. Legyenek eberek! A szavazolapon a nevem HARMADIK a sorban...","id":"20190720_Ukrajnai_valasztas_avagy_a_klonok_tamadasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0d140b0-0d36-45c4-abd6-b4c9a32107f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe5cf38-fdbb-4b7b-8a8a-36910800d25d","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Ukrajnai_valasztas_avagy_a_klonok_tamadasa","timestamp":"2019. július. 20. 17:38","title":"Ukrajnai választás, avagy a klónok támadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793b7b41-5923-4625-aa7a-611a0bcfcef5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sofőr menet közben kiugrott.","shortLead":"A sofőr menet közben kiugrott.","id":"20190720_bevandorlok_balkan_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=793b7b41-5923-4625-aa7a-611a0bcfcef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bf6cbd-baf1-4bf8-979e-0a2fdf0c53d4","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_bevandorlok_balkan_baleset","timestamp":"2019. július. 20. 16:23","title":"14 méteres árokba zuhant egy illegális bevándorlókkal teli busz Macedóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0ae025-9f47-4c4e-b2cd-98dec03cfab3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Chevrolet ikonikus sportkocsija szakít a hagyományokkal, de a minden korábbinál gyorsabb Corvette továbbra is egészen jó áron kapható.","shortLead":"A Chevrolet ikonikus sportkocsija szakít a hagyományokkal, de a minden korábbinál gyorsabb Corvette továbbra is egészen...","id":"20190719_itt_a_teljesen_uj_corvette_amelynek_mar_hatul_uvolt_a_motorja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b0ae025-9f47-4c4e-b2cd-98dec03cfab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491849ef-337d-4557-ba90-ea7e906425e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_itt_a_teljesen_uj_corvette_amelynek_mar_hatul_uvolt_a_motorja","timestamp":"2019. július. 19. 08:21","title":"Itt a teljesen új Corvette, amelynek már hátul üvölt a motorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A-listás hiphopelőadók, afrikai énekesek és Beyoncé családja működött közre az énekes új, The Gift című albumján, amelyet Az oroszlánkirály című film inspirált. ","shortLead":"A-listás hiphopelőadók, afrikai énekesek és Beyoncé családja működött közre az énekes új, The Gift című albumján...","id":"20190719_beyonce_blue_ivy_carter_az_oroszlankiraly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc01463-139d-41e2-88e6-ab1a7873e86a","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_beyonce_blue_ivy_carter_az_oroszlankiraly","timestamp":"2019. július. 19. 17:07","title":"Beyoncé lányát is hallhatjuk énekelni Az oroszlánkirályhoz készült albumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyílt közbeszerzés nélkül, az előző megbízás folytatásaként szerződött le a Premontrei Apátság Mészáros Lőrinc gyerekeinek cégével a Zichy-kastély felújításának befejezésére.","shortLead":"Nyílt közbeszerzés nélkül, az előző megbízás folytatásaként szerződött le a Premontrei Apátság Mészáros Lőrinc...","id":"20190719_A_Meszarosgyerekek_fejezik_be_a_Zichykastely_felujitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebb4e64-76d3-4c56-afbd-848a9ec92100","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_A_Meszarosgyerekek_fejezik_be_a_Zichykastely_felujitasat","timestamp":"2019. július. 19. 11:18","title":"A Mészáros-gyerekek fejezik be a Zichy-kastély felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]