Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"066b786b-6eca-40ca-a02b-36be704fe190","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koczka Tibor szerint Hende Csaba épp most veri szét a helyi Fideszt.","shortLead":"Koczka Tibor szerint Hende Csaba épp most veri szét a helyi Fideszt.","id":"20190718_Kitort_a_belhaboru_a_szombathelyi_Fidesznel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=066b786b-6eca-40ca-a02b-36be704fe190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30533a22-7db2-40b2-acff-947170cfb53f","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Kitort_a_belhaboru_a_szombathelyi_Fidesznel","timestamp":"2019. július. 18. 12:44","title":"Kitört a belháború a szombathelyi Fidesznél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa8de19-2048-4ab0-b4b1-d5c3361a7a94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadók az egyik vietnami fiút leköpték, és azt kiabálták neki, hogy \"köcsög kínai\". ","shortLead":"A támadók az egyik vietnami fiút leköpték, és azt kiabálták neki, hogy \"köcsög kínai\". ","id":"20190719_Migransozas_utan_osszevertek_negy_fiatalt_a_Balaton_Soundon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fa8de19-2048-4ab0-b4b1-d5c3361a7a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec66f246-7990-4c50-833b-2ec7d0931a40","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Migransozas_utan_osszevertek_negy_fiatalt_a_Balaton_Soundon","timestamp":"2019. július. 19. 18:17","title":"Migránsozás után összevertek négy fiatalt a Balaton Soundon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bd53d8-087c-4183-bb12-7077ca3c86d8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett és fának csapódott, a helyszínen meghalt. ","shortLead":"A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett és fának csapódott, a helyszínen meghalt. ","id":"20190718_Fanak_csapodott_egy_kisbusz_Kunszentmartonnal__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0bd53d8-087c-4183-bb12-7077ca3c86d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cb47a6-a265-463c-ae8d-983ead93e9d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190718_Fanak_csapodott_egy_kisbusz_Kunszentmartonnal__fotok","timestamp":"2019. július. 18. 20:25","title":"Fának csapódott egy kisbusz Kunszentmártonnál - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten kinevezett igazságügyminiszter személyi és szervezeti változásokat jelentett be az InfoRádió Aréna című műsorában. ","shortLead":"A múlt héten kinevezett igazságügyminiszter személyi és szervezeti változásokat jelentett be az InfoRádió Aréna című...","id":"20190718_varga_judit_igazsagugyi_miniszterium_atalakitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aedbc59-8b51-4e5a-8c7e-a01b0be5a531","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_varga_judit_igazsagugyi_miniszterium_atalakitas","timestamp":"2019. július. 18. 11:48","title":"Lesz Brexit-ügyi miniszteri biztosunk – így alakítja át az igazságügyi tárcát Varga Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d562049-c514-4076-9dd6-9190ff9c964e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megdöbbentő statisztikát publikáltak a dán kutatók.","shortLead":"Megdöbbentő statisztikát publikáltak a dán kutatók.","id":"20190719_Muanyagot_nyelt_le_a_dan_partoknal_elpusztult_viharmadarak_95_szazaleka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d562049-c514-4076-9dd6-9190ff9c964e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e740b3e7-d390-4a1f-a8c8-80e1d839a072","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Muanyagot_nyelt_le_a_dan_partoknal_elpusztult_viharmadarak_95_szazaleka","timestamp":"2019. július. 19. 17:29","title":"A viharmadár is gyönyörű állat, kár, hogy éhen hal a műanyag miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cacceb5d-6e75-4148-8a39-91eb8f9aba03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar miniszterelnök Wizz Air-ezett egy hangzatosat, de nem ő az egyetlen ismert utazó, aki még csak az elsőbbségi beszállást sem használja ki, ha repül.","shortLead":"A magyar miniszterelnök Wizz Air-ezett egy hangzatosat, de nem ő az egyetlen ismert utazó, aki még csak az elsőbbségi...","id":"20190718_Arsenal_volt_edzoje_a_turistaosztalyon_Arsene_Wenger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cacceb5d-6e75-4148-8a39-91eb8f9aba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1135b56f-a24e-415d-9978-d183258d7f22","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Arsenal_volt_edzoje_a_turistaosztalyon_Arsene_Wenger","timestamp":"2019. július. 18. 10:21","title":"Turistaosztályon fotóztuk, pedig 22 évig volt az Arsenal ura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b757c44-ac74-4212-8c9e-996d6a33cd18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas teljesítmény egy közel 7 literes blokkból ered, amit a biztonság kedvéért egy kompresszorral fújatnak meg. ","shortLead":"A hatalmas teljesítmény egy közel 7 literes blokkból ered, amit a biztonság kedvéért egy kompresszorral fújatnak meg. ","id":"20190718_kereken_1000_loeros_lett_a_legujabb_amerikai_izomauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b757c44-ac74-4212-8c9e-996d6a33cd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49fb77e-c51f-4633-a150-8cd2a8676e31","keywords":null,"link":"/cegauto/20190718_kereken_1000_loeros_lett_a_legujabb_amerikai_izomauto","timestamp":"2019. július. 18. 11:21","title":"Kereken 1000 lóerős lett a legújabb amerikai izomautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egészséges életmód csökkentheti az Alzheimer-kór és a demencia más formáinak kockázatát akkor is, ha a betegség kialakulásának rizikóját genetikai tényezők növelik. ","shortLead":"Az egészséges életmód csökkentheti az Alzheimer-kór és a demencia más formáinak kockázatát akkor is, ha a betegség...","id":"20190718_alzheimer_kor_demencia_idoskori_elbutulas_genetika_egeszseges_eletmod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f14a5c-d33b-4e7e-ada2-188e55a5d636","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_alzheimer_kor_demencia_idoskori_elbutulas_genetika_egeszseges_eletmod","timestamp":"2019. július. 18. 10:03","title":"A mutációk 95%-ánál felülírható a genetikai hajlam az időskori elbutulásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]