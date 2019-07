Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemcsak erre kíváncsi az európai ombudsman, a támogatások teljes szabályrendszerét tekintené át. ","shortLead":"Nemcsak erre kíváncsi az európai ombudsman, a támogatások teljes szabályrendszerét tekintené át. ","id":"20190719_Vizsgaljak_miert_a_Coca_Cola_szponzoralta_a_roman_EUelnokseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fe1b4f-eec7-4460-9417-08a0fd35f9c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_Vizsgaljak_miert_a_Coca_Cola_szponzoralta_a_roman_EUelnokseget","timestamp":"2019. július. 19. 19:28","title":"Vizsgálják, miért a Coca Cola szponzorálta a román EU-elnökséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem véletlenül életveszélyes gyermeket vagy kutyát magára hagyni. ","shortLead":"Nem véletlenül életveszélyes gyermeket vagy kutyát magára hagyni. ","id":"20190721_Erre_a_tablazatra_gondoljon_mielott_barkit_otthagy_a_kocsiban_a_napon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860ae7f9-b7c2-4913-9375-f87fa8255b65","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_Erre_a_tablazatra_gondoljon_mielott_barkit_otthagy_a_kocsiban_a_napon","timestamp":"2019. július. 21. 10:15","title":"Erre a táblázatra gondoljon, mielőtt bárkit otthagy a kocsiban a napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd2eba3f-a918-41ff-8c3b-8feac58ef3c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"950 euróra büntettek két németet, mert a Rialto híd lábánál főztek maguknak egy kávét.","shortLead":"950 euróra büntettek két németet, mert a Rialto híd lábánál főztek maguknak egy kávét.","id":"20190720_Ket_turista_kavet_fozott_Velenceben_nem_kellett_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd2eba3f-a918-41ff-8c3b-8feac58ef3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4d3acf-f61e-464e-be63-62f39a8ac897","keywords":null,"link":"/elet/20190720_Ket_turista_kavet_fozott_Velenceben_nem_kellett_volna","timestamp":"2019. július. 20. 08:52","title":"Két turista kávét főzött Velencében, nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6cd3f7-9376-46eb-ba02-0b49145a5a44","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ehető edények a fenntarthatóság jegyében.","shortLead":"Ehető edények a fenntarthatóság jegyében.","id":"20190719_Almabol_keszitettek_egyszer_hasznalatos_edenyeket_orosz_kutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c6cd3f7-9376-46eb-ba02-0b49145a5a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397fae19-f067-4146-a760-3f05ff691ddc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_Almabol_keszitettek_egyszer_hasznalatos_edenyeket_orosz_kutatok","timestamp":"2019. július. 19. 20:43","title":"Almából készítettek egyszer használatos edényeket orosz kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748e35b6-d056-4d10-85dd-476293977758","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ország egyik legismertebb autószalonja két hónapja nem márkakereskedés, mégsem távolította el az arculati elemeket. ","shortLead":"Az ország egyik legismertebb autószalonja két hónapja nem márkakereskedés, mégsem távolította el az arculati elemeket. ","id":"20190719_Elvesztette_markakereskedoi_statusztat_az_Opel_Gombos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=748e35b6-d056-4d10-85dd-476293977758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7735f1-9fd4-40a0-8d8b-7d3eeadc5f0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Elvesztette_markakereskedoi_statusztat_az_Opel_Gombos","timestamp":"2019. július. 19. 16:53","title":"Nem márkakereskedés többé az Opel Gombos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit hajó állítólag nem tartotta a tiszteletben a nemzetközi tengeri hajózás szabályait. A brit védelmi minisztérium sürgős felvilágosítást kért Irántól.","shortLead":"A brit hajó állítólag nem tartotta a tiszteletben a nemzetközi tengeri hajózás szabályait. A brit védelmi minisztérium...","id":"20190719_Iran_lefoglalt_egy_brit_olajszallito_hajot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9734b073-9bb2-4c00-aa2a-4219843f9264","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Iran_lefoglalt_egy_brit_olajszallito_hajot","timestamp":"2019. július. 19. 21:29","title":"Irán lefoglalt egy brit olajszállító hajót, Londonban összeült a krízishelyzeteket kezelő COBRA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b562e-e411-4041-89af-c01b17cd617d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötven évvel ezelőtt, 1969 július 20-án elsőként lépett ember a Holdra. Emlékszik még, hogy zajlott a történelmi küldetés? Most ellenőrizheti tudását!

","shortLead":"Ötven évvel ezelőtt, 1969 július 20-án elsőként lépett ember a Holdra. Emlékszik még, hogy zajlott a történelmi...","id":"20190720_Apollo_50_NASA_holdra_szallas_evfordulo_kviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e46b562e-e411-4041-89af-c01b17cd617d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d566f3-4069-4773-abd4-90673f520de7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_Apollo_50_NASA_holdra_szallas_evfordulo_kviz","timestamp":"2019. július. 20. 15:01","title":"Életmentő filctoll? Kutyaízű víz? - tesztelje, mennyit tud a holdra szállásról (kvíz)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12e35c0-d49c-4df5-9743-ff832350ecec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az augusztusban érkező új Note-vonallal együtt a 45W-os gyorstöltési lehetőség is elérkezik. Egy sajtóértesülés szerint ezért azonban – a Samsungtól szokatlan módon – külön kell fizetni.","shortLead":"Az augusztusban érkező új Note-vonallal együtt a 45W-os gyorstöltési lehetőség is elérkezik. Egy sajtóértesülés szerint...","id":"20190719_samsung_galaxy_note_10_gyorstolto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e12e35c0-d49c-4df5-9743-ff832350ecec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3901a78e-6abd-4478-ba40-cbe2f66ade73","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_samsung_galaxy_note_10_gyorstolto","timestamp":"2019. július. 19. 16:03","title":"Lehet, hogy kétszer kell kinyitnia a tárcáját, ha gyorsan töltené az új Galaxy Note-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]