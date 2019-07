Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A durva jelenetsor közelében egy rendőrautó is elgurult, de nem észlelte a garázdaságot.\r

\r

","shortLead":"A durva jelenetsor közelében egy rendőrautó is elgurult, de nem észlelte a garázdaságot.\r

\r

","id":"20190723_Fenyes_nappal_rugdostak_egy_foldon_fekvo_embert_az_Erzsebetvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12df53f7-b098-46e0-87af-c3b1cc8c9605","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Fenyes_nappal_rugdostak_egy_foldon_fekvo_embert_az_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. július. 23. 13:16","title":"Fényes nappal rugdostak egy földön fekvő embert az Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a35c449-f9f4-4a5b-ba32-74cae6a82006","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mármint egy őz vagy egy szarvas – a rendőrség hasznos tanácsokkal szolgál a közúti vadelütések elkerülésére, illetve a károk minimalizálására – mit tegyünk, és mit ne.\r

\r

","shortLead":"Mármint egy őz vagy egy szarvas – a rendőrség hasznos tanácsokkal szolgál a közúti vadelütések elkerülésére, illetve...","id":"20190724_Mit_tegyunk_ha_a_nyari_parzasi_idoszakban_autonk_ele_ugrik_egy_nagyvad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a35c449-f9f4-4a5b-ba32-74cae6a82006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f96f631-e414-4f2d-a4a8-9753f3933bd7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Mit_tegyunk_ha_a_nyari_parzasi_idoszakban_autonk_ele_ugrik_egy_nagyvad","timestamp":"2019. július. 24. 12:33","title":"Mit tegyünk, ha a nyári párzási időszakban autónk elé ugrik egy nagyvad?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acc3600-225b-4a4f-b7e4-313a5df26289","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elvesztek a kamerafelvételek, más pedig nem tudja igazolni, pontosan mi történt 2009-ben Ronaldo hotelszobájában.","shortLead":"Elvesztek a kamerafelvételek, más pedig nem tudja igazolni, pontosan mi történt 2009-ben Ronaldo hotelszobájában.","id":"20190723_Nincs_eleg_bizonyitek_nem_emelnek_vadat_Cristiano_Ronaldo_ellen_nemi_eroszak_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7acc3600-225b-4a4f-b7e4-313a5df26289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad07fb5-452d-48a4-adf6-d5bb0f885b17","keywords":null,"link":"/sport/20190723_Nincs_eleg_bizonyitek_nem_emelnek_vadat_Cristiano_Ronaldo_ellen_nemi_eroszak_miatt","timestamp":"2019. július. 23. 11:54","title":"Nincs elég bizonyíték, nem emelnek vádat Cristiano Ronaldo ellen nemi erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És ezzel eldől, ki milyen jövő elé néz.","shortLead":"És ezzel eldől, ki milyen jövő elé néz.","id":"20190724_Eljott_a_felvetelizok_legfontosabb_napja_nehany_ora_es_kiderulnek_a_ponthatarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5280c0ff-36e0-47fe-a1b8-310610a5b7a5","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Eljott_a_felvetelizok_legfontosabb_napja_nehany_ora_es_kiderulnek_a_ponthatarok","timestamp":"2019. július. 24. 08:18","title":"Eljött a felvételizők legfontosabb napja, néhány óra, és kiderülnek a ponthatárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e9c645-6b0f-4a53-b59b-495804667fe7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utolsó farmerját rituálisan elégette, azóta pedig saját szabóságot is alapított.","shortLead":"Az utolsó farmerját rituálisan elégette, azóta pedig saját szabóságot is alapított.","id":"20190724_Egy_angol_srac_tul_unalmasnak_tartotta_a_mai_divatot_ezert_19_szazadi_szerelesre_valtott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30e9c645-6b0f-4a53-b59b-495804667fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c60cf-ee3c-4128-b920-c1c8706b4c0a","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Egy_angol_srac_tul_unalmasnak_tartotta_a_mai_divatot_ezert_19_szazadi_szerelesre_valtott","timestamp":"2019. július. 24. 12:50","title":"Egy angol srác túl unalmasnak tartotta a mai divatot, ezért 19. századi szerelésre váltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Olyan területekre is hatással lehet az éghajlatváltozás, amire sokan nem is gondolnak.","shortLead":"Olyan területekre is hatással lehet az éghajlatváltozás, amire sokan nem is gondolnak.","id":"20190724_pollenallergia_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681f3027-1b93-496e-9eca-700e6c4316e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_pollenallergia_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 24. 07:15","title":"A klímaváltozás miatt szinte mindenki allergiás lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd013b9-3697-4a1e-a44d-a8546a5bd7ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki nem bírta az órákig tartó sorban állást a Libegők Éjszakáján, az máskor elmehet a jegyével libegőzni. ","shortLead":"Aki nem bírta az órákig tartó sorban állást a Libegők Éjszakáján, az máskor elmehet a jegyével libegőzni. ","id":"20190723_BKV_Meg_felhasznalhatok_a_Libegok_Ejszakajan_vett_jegyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afd013b9-3697-4a1e-a44d-a8546a5bd7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172ed0d9-e61d-4464-89b8-221cf0f59b91","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_BKV_Meg_felhasznalhatok_a_Libegok_Ejszakajan_vett_jegyek","timestamp":"2019. július. 23. 15:11","title":"BKV: Még felhasználhatók a Libegők Éjszakáján vett jegyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142e2a07-f4a7-4fea-bd37-fb20b2817cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190724_Retvari_Bence_es_a_valosag_kibontott_szeletei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=142e2a07-f4a7-4fea-bd37-fb20b2817cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6bf7dc-f6ec-41cc-8364-f61fbbf39545","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Retvari_Bence_es_a_valosag_kibontott_szeletei","timestamp":"2019. július. 24. 10:53","title":"Rétvári Bence és a valóság kibontott szeletei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]