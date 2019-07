Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több pedagógus is nyilatkozott a 24.hu-nak, miért vesznek részt abban az akcióban, amely során maguk előtt tartott papírlapon mutatják be, mennyit visznek haza havonta.","shortLead":"Több pedagógus is nyilatkozott a 24.hu-nak, miért vesznek részt abban az akcióban, amely során maguk előtt tartott...","id":"20190725_Tulajdonkeppen_csak_azt_szeretnem_hogy_ne_legyen_szegyen_tanarnak_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b56b72a-db2f-4885-ba6a-57e61bb6c1a4","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Tulajdonkeppen_csak_azt_szeretnem_hogy_ne_legyen_szegyen_tanarnak_lenni","timestamp":"2019. július. 25. 07:01","title":"\"Tulajdonképpen csak azt szeretném, hogy ne legyen szégyen tanárnak lenni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha ránézünk a reggeli dugókra, nem hinnénk, hogy kevés az autó Magyarországon, de a statisztika mást mutat.","shortLead":"Ha ránézünk a reggeli dugókra, nem hinnénk, hogy kevés az autó Magyarországon, de a statisztika mást mutat.","id":"20190724_Az_egesz_EUban_csak_a_romanoknak_van_kevesebb_autojuk_mint_a_magyaroknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845494ad-966d-4101-8aff-a947afe5fbaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Az_egesz_EUban_csak_a_romanoknak_van_kevesebb_autojuk_mint_a_magyaroknak","timestamp":"2019. július. 24. 17:07","title":"Az egész EU-ban csak a románoknak van kevesebb autójuk, mint a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a89905-00ca-4af4-a74e-cce2eb38c82e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mivel egy csapatépítő elvonulás jelentős összeget tehet ki, a megbeszélésnek hasonló mértékű eredménnyel kellene járnia. Ennek eléréséhez mutatunk néhány tervezési tippet.","shortLead":"Mivel egy csapatépítő elvonulás jelentős összeget tehet ki, a megbeszélésnek hasonló mértékű eredménnyel kellene...","id":"20190725_Hogyan_tervezzunk_sikeres_csapatepito_elvonulast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14a89905-00ca-4af4-a74e-cce2eb38c82e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8235eed-22ee-4f21-ae6f-4dafd8d97736","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190725_Hogyan_tervezzunk_sikeres_csapatepito_elvonulast","timestamp":"2019. július. 25. 14:15","title":"Hogyan tervezzünk sikeres csapatépítő elvonulást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e19f94-1ee3-44ee-8859-c80270cb5e94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra került fel néhány fotó arról, amint Richard Yu, a Huawei vezére a sencseni repülőtéren nyomogatja az összehajtható okostelefont.","shortLead":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra került fel néhány fotó arról, amint Richard Yu, a Huawei vezére a sencseni...","id":"20190726_huawei_mate_x_osszehajthato_okostelefon_sencseni_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48e19f94-1ee3-44ee-8859-c80270cb5e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510086f0-0ddb-4f94-b64c-f8cfc666510e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_huawei_mate_x_osszehajthato_okostelefon_sencseni_repuloter","timestamp":"2019. július. 26. 08:33","title":"A Huawei-vezér kezében szúrták ki az összehajtható Mate X-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ad4f7-5ad7-4215-b35a-7ebf69cd56e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új látványvideóban mutatja meg a SpaceX, miként képzeli el a korábban már Budapestre is megálmodott hipergyors vákuumvasút állomását.","shortLead":"Egy új látványvideóban mutatja meg a SpaceX, miként képzeli el a korábban már Budapestre is megálmodott hipergyors...","id":"20190726_elon_musk_hyperloop_hipergyors_vakuumvasut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da6ad4f7-5ad7-4215-b35a-7ebf69cd56e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a286371-7dc5-44a0-9f6f-050df42ab024","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_elon_musk_hyperloop_hipergyors_vakuumvasut","timestamp":"2019. július. 26. 08:03","title":"Így nézhetne ki a budapesti vasútállomás, amit Elon Musk vonatához építenének – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Takarékszövetkezeti Bankhoz kerülhet három hónapon belül a Takarék Kereskedelmi Bank.","shortLead":"A Magyar Takarékszövetkezeti Bankhoz kerülhet három hónapon belül a Takarék Kereskedelmi Bank.","id":"20190725_Tovabb_folytatodik_a_takarekok_atalakitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d772bf-d650-4c75-9a75-ef52714da5fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_Tovabb_folytatodik_a_takarekok_atalakitasa","timestamp":"2019. július. 25. 18:05","title":"Tovább folytatódik a takarékok átalakítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Balatonfüred előtt robbant le és vesztegelt jó ideig a Kék Hullám sebesvonata.","shortLead":"Balatonfüred előtt robbant le és vesztegelt jó ideig a Kék Hullám sebesvonata.","id":"20190724_mav_kek_hullam_sebesvonat_mav_mavinform_keses_balaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44cfc5f4-0c55-4f84-aeb9-dcb90aa0bd00","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_mav_kek_hullam_sebesvonat_mav_mavinform_keses_balaton","timestamp":"2019. július. 24. 17:24","title":"Ma is volt baja a MÁV-nak a balatoni vonatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kezdődik a kampány. Főpolgármestert, polgármestereket, helyi képviselőket választunk.","shortLead":"Kezdődik a kampány. Főpolgármestert, polgármestereket, helyi képviselőket választunk.","id":"20190726_Oktober_13ra_tuzte_ki_Ader_az_onkormanyzati_valasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440418f1-bcc1-4ef1-842e-20b63b2ca633","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Oktober_13ra_tuzte_ki_Ader_az_onkormanyzati_valasztast","timestamp":"2019. július. 26. 09:53","title":"Október 13-ra tűzte ki Áder az önkormányzati választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]