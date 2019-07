Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A trolik is elkerülik a 100 kilós bomba környékét.
Megkezdődött a kiürítés a városligeti bomba miatt
2019. július. 26. 09:15 A francia tengerkutató intézet (Ifremer) 13 éven keresztül vizsgálta a Földközi-tengert, a kutatás eredményeit pedig nemrég tették közzé. Nincs ok az örömre.
Szomorú dolog derült ki a Földközi-tengerről, nem lehetünk büszkék rá
2019. július. 25. 16:03 A bolygón jelenleg zajló felmelegedés az ütemét és a kiterjedését tekintve is túlmutat az elmúlt kétezer év éghajlati változásain – állapította meg három frissen megjelent tanulmány.
Olyan ütemben melegszik a bolygónk, amire 2000 éve nem volt példa
2019. július. 25. 14:03 A háromszoros olimpiai bajnokot lenyűgözte Milák Kristóf teljesítménye, azt mondja, a fiatal tehetség eredménye őt is motiválja.
Hosszú Katinka: Egyszerűen nem találtam a szavakat
2019. július. 25. 09:59 is...","id":"20190725_hosszu_katinka_milak_kristof_vilagcsucs_uszas_vizes_vb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de293c42-081c-420e-8a68-bda553a9ba81","keywords":null,"link":"/sport/20190725_hosszu_katinka_milak_kristof_vilagcsucs_uszas_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 25. 09:59","title":"Hosszú Katinka: Egyszerűen nem találtam a szavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Önkényes ingatlanfoglaló alakított ki munkásszállót a VII. kerületben, de ennek most vége.","shortLead":"Önkényes ingatlanfoglaló alakított ki munkásszállót a VII. Önkényes ingatlanfoglaló alakított ki munkásszállót a VII. kerületben, de ennek most vége.
Bezárják az önkormányzati irodából kialakított munkásszállót Erzsébetvárosban
2019. július. 25. 08:33 Kevesebb autót adott el, mégis nőtt a nyeresége.
Kezd kikászálódni a VW a dízelbotrányból
2019. július. 25. 11:12 A legérdekesebb kérdés viszont, hogy mi lesz a Telenorral és a Digivel, amik elvileg épp olyan jól illeszkednek egymáshoz, mint a Vodafone és a UPC. Magyarországon a UPC felvásárlása után a Vodafone személyében komoly versenytársat kap a Magyar Telekom. A legérdekesebb kérdés viszont, hogy mi lesz a Telenorral és a Digivel, amik elvileg épp olyan jól illeszkednek egymáshoz, mint a Vodafone és a UPC. Fontos pillanat lesz a következő frekvenciatender, ahol a telekommunikációs vállalatok már az 5G-frekvenciákra is pályázhatnak.
A Vodafone–UPC-egyesülésben két másik szolgáltató sorsa a legérdekesebb kérdés
2019. július. 25. 13:41 Javította a kezdetben felmerült gondokat, és új biztonsági elemeket is beépített összehajtható mobiljába a Samsung. Ami így már a gyártó szerint nyugodtan piacra dobható. A dátum: most szeptember.
Megvan a dátum: szeptemberben kiadja összehajtható mobilját a Samsung
2019. július. 25. 09:33